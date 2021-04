Plán rozvolňování? Pracuje se na něm, ujistil Arenberger

reklama

Šéf resortu zdravotnictví Petr Arenberger spoluobčanům otevřeně sdělil, že teprve pracuje na plánu rozvolňování koronavirových restrikcí.

„Plán připravujeme, takže teď není co představovat. Já jsem se navíc díval i na stávající dokumenty, které byly k dispozici v rámci systému PES, tak i na opoziční dokumenty, které byly označovány jako lepší. Já tam vidím zásadní problém, že jsou tam uvedena data, a nedovedu si představit, že někdo je schopen ovlivnit biologické agens (faktor), které se ještě v čase mění, tak aby mohl říci, co se přesně stane v který den. To je ambice, kterou nemůžeme mít, to medicínsky neodpovídá,“ konstatuje ministr s tím, že se může stát, že v konkrétní den nebude možné to či ono rozvolnit a pak se zase budou lidé zlobit na vládu, že nesplnila to, co slibuje.

Prioritou je podle vlády otevření škol, i když vláda někdy v budoucnu počítá i s rozvolněním restrikcí v oblasti průmyslu, sportu a kultury. V tuto chvíli ministerstvo jedná s aktéry z jednotlivých sektorů.

Ve spojitosti se školami ministr Arenberger také přemýšlí o tom, zda dětem zpřístupní i různé kroužky, nebo zda si i ty budou muset počkat. Důležité prý bude, co o počtech nakažených řeknou čísla příští týden, kdy už bude možné hodnotit, zda a jak moc se virus šíří mezi dětmi ve školách.

Stejně důležité bude sledovat mutace, resp. varianty koronaviru skrze tzv. sekvenování. Na to koaliční vláda ANO a ČSSD uvolnila 160 milionů korun.

A do třetice bude zapotřebí vracet nemocnice do běžného provozu a orientovat je nejen na čistě covidové pacienty, jak se to v obrovské míře děje dnes.

Ministr také prozradil, že vláda přemýšlí, jaká pravidla stanoví na léto pro cestování na dovolené.

Nakonec zmínil ruskou vakcínu proti covidu Sputnik V. Podle Arenbergera o této vakcíně teď víme, že Rusko je schopno vyrobit jednu kvalitní vakcínu. Otázkou je, zda je Rusko schopno vyrobit statisíce dávek této kvalitní vakcíny a garantovat přitom, že všechny tyto dávky jsou stejně kvalitní. K tomu je napřed nutno prostudovat podklady, které zatím nejsou z ruské strany k dispozici.

„Zatím se podařilo potvrdit, že ta vakcína je kvalitní. O tom není pochybnost. Co teď chybí, je doklad o správné výrobní praxi. Nevíme, jestli to už je v Rusku k dispozici. To je jeden z dotazů, kdy chceme vědět, jestli laboratoře, které vyrábějí ten lék, jestli mají tento typ dokumentů. To, jestli dokumenty chybějí, neznamená, že nejsou. To je potřeba si ověřit,“ vysvětluje Arenberger.

