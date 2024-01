Po Moravcovi se Jurečka zhroutil ještě níž. A jede to dál

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KUD-ČSL) tvrdí, že se o střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze dozvěděl až skrze SMS zprávu, kterou si přečetl teprve kolem půl sedmé odpoledne – tedy až několik hodin poté, co o incidentu již dávno podrobně informovala česká média. Podle serveru iDnes.cz však Jurečka „lže“, jelikož měl o tragickém dění dobře vědět. „No, tak to už je čau a zpátky k traktoru,“ komentuje to novinářka Barbora Koukalová. Dle exmistra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) je ovšem to, že víme, že „Jurečka lže“, „vlastně dobrá zpráva“. Vysvětlil proč.

Pokud jde o jeho návrat na večírek, Jurečka v nedělních Otázkách Václava Moravce uvedl, že jeho odjezdem před 21 hodinou skončila „hudba a občerstvení“. Po večerním jednání vlády se vrátil na ministerstvo, kde v noci poseděl asi s třiceti blízkými spolupracovníky.



„Názor, že bych měl odejít z práce ministra práce, tady nebyl, ale zvažuju to, není mi to jedno,“ uvedl Marian Jurečka k dotazu, zdali neuvažuje, že kvůli tomu odstoupí.

Server iDnes.cz po těchto slovech tvrdí, že „Jurečka lže“ a že o střelbě na filozofické fakultě věděl už během odpoledne. Šéf lidovců o události totiž podle zjištění MF Dnes měl hovořit s účastníkem večírku ministerstva. Akci měl Jurečka opustit, aby se v devět večer zúčastnil mimořádného jednání vlády a pak se později večer vrátil a na úřadě ještě po konci oslavy setrval až do půl čtvrté ráno. V té době již podle Jurečky dohrála hudba a skončilo i občerstvení, přiznal však, že se ještě do rána na úřadu bavil s třiceti blízkými spolupracovníky.

„Nikdy jsem nepopíral, že bych v průběhu odpoledne neslyšel kusé informace o střelbě, zabral jsem se však do diskuse se svými zaměstnanci a nevěnoval bohužel patřičnou pozornost vývoji situace na filozofické fakultě,“ sdělil Jurečka ve svém reakci zaslané jeho mluvčí v neděli pro MF Dnes.



„Kdybych měl informace v reálném čase po šestnácté hodině, rozhodně by to setkání skončilo dřív asi jako na ministerstvu kultury,“ tvrdil také ministr v Otázkách Václava Moravce, přičemž MF Dnes měl jeden z Jurečkových podřízených potvrdit, že se s ministrem právě na toto téma bavil již kolem šestnácté hodiny.



Jurečkovo údajné lhaní komentovala novinářka Barbora Koukalová s jasný vzkazem. „No, tak to už je čau a zpátky k traktoru,“ vzkázala šéfovi lidovců, jenž se několikrát nechal zvěčnit, jak řídí traktor.

Místopředsedkyně Sociální demokracie Daniela Ostrá pak také vidí Jurečkovu budoucnost mimo vládu. „Mlžení a vykrucování se. Odpovědný politik by ze selhání v takto citlivé věci vyvodil osobní odpovědnost. Premiér má zakročit a ministra Jurečku odvolat, pokud sám neodstoupí. Ať se už celá tato nedůstojná kauza uzavře,“ komentovala.

Mlžení a vykrucování se.

Odpovědný politik by ze selhání v takto citlivé věci vyvodil osobní odpovědnost. Premiér má zakročit a ministra Jurečku odvolat, pokud sám neodstoupí. Ať se už celá tato nedůstojná kauza uzavře. https://t.co/FO2vyEZbwk — Daniela Ostrá (@DanielaVasatko) January 7, 2024

„Jurečka je lidovec. Tedy lže. Pravdomluvný a poctivý lidovec, to je něco jako Lochnesská příšera. Mluví se o tom, ale nikdy to nikdy neviděl,“ vypálil na ministra rovněž místopředseda Svobodných Luboš Zálom.



Komentátor Honza Provazník se pak u kauzy Jurečkova večírku podivil nad tím, jak se do celé věci dokázal ministr ponořit natolik, že z toho už bude jen složitě vybrušovat. „Přijde mi nedůstojný řešit, jak kdo truchlil, nicméně, to, jak se z původně marginálního problému špatnou komunikací stalo něco, co podle mě Jurečka moc nemá šanci ustát, je fascinující,“ míní.

Přijde mi nedůstojný řešit, jak kdo truchlil, nicméně, to, jak se z původně marginálního problému špatnou komunikací stalo něco, co podle mě Jurečka moc nemá šanci ustát, je fascinující. pic.twitter.com/aUcXPUWeKU — Honza Provazník (@honza_provaznik) January 7, 2024

Poslanec Ladislav Okleštěk (ANO) si naopak myslí, že kauzu Jurečka ustojí. „Ministr Jurečka je usvědčený lhář. Premiér Fiala dělá, že nic. Pojedou dál a jsou v pohodě. A víte proč? Protože jsou přesvědčení, že jejich voliči stejně nikdy nebudou volit ANO a SPD, tak co by…“ myslí si.

Ministr Jurečka je usvědčený lhář. Premiér Fiala dělá že nic. Pojedou dál a jsou v pohodě. A víte proč? Protože jsou přesvědčení, že jejich voliči stejně nikdy nebudou volit ANO a SPD, tak co by... — Ladislav Okleštěk (@OklestekLa) January 7, 2024

A vyjádřil se i exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), jenž měl s Jurečkou několik sporů již v minulosti, kdy současného šéfa lidovců označil za „traktoristu“ či „naivního pasáčka vepřů“

To, že víme, že „Jurečka lže“, je podle Kalouska „vlastně dobrá zpráva“. „Kdyby se skutečně místopředseda vlády a člen Bezpečnostní rady státu dozvěděl o té tragické události až v 18:26, bylo by zřejmé, že stát nefunguje. Takhle je to jen individuální, nikoliv systémové selhání,“ vysvětlil, co lze na údajném Jurečkově lhaní ještě považovat za dobrou zprávu.

To je vlastně dobrá zpráva. Kdyby se skutečně místopředseda vlády a člen BRS dozvěděl o té tragické události až v 18,26, bylo by zřejmé, že stát nefunguje. Takhle je to jen individuální, nikoliv systémové selhání. https://t.co/31YX4orijf — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) January 7, 2024

Psali jsme: Vstoupili, splakali nad výdělkem. Okamura připomenul, co euro některým státům provedlo „Všichni máme chuť pokračovat.“ Fiala nikoho vyhodit nehodlá Jurečka přišel k Moravcovi. A hned si to slíznul za večírek Vláda přestává věřit své legitimitě, proto šíří strach. Profesor Jiří Svoboda o Fialovi a jeho hodnotách

