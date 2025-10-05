Po prohraných volbách býval v ODS volen nový lídr, uvedl v ČT Pospíšil

Po sečtení hlasů následovala v sobotu večer ČT povolební debata v pořadu Události, komentáře, v níž vystoupili zástupci všech stran a hnutí, které ve volbách uspěly. V diskusi komentovali své výsledky, možné varianty povolebního vyjednávání i to, jak si představují další směřování země po hlasování, které výrazně změnilo rozložení sil v Poslanecké sněmovně.
V povolební debatě hnutí ANO zastupoval první místopředseda Karel Havlíček, za koalici SPOLU se debaty zúčastnil nově zvolený poslanec Jiří Pospíšil, za STAN vystoupil ministr průmyslu a obchodu a první místopředseda hnutí Lukáš Vlček, za Piráty pak třetí místopředseda strany Michal Bláha, SPD zastupoval poslanec Radek Koten a nově zvolenou stranu Motoristé sobě reprezentoval Matěj Gregor.
Prezident Petr Pavel oznámil, že od dneška povede jednání o sestavení vlády se stranami, které ve volbách uspěly a překonaly hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. „Přeji si, aby Česká republika měla stabilní vládu, která bude řešit zásadní otázky naší země a bude garantovat prosperitu a bezpečí občanům,“ nechal se slyšet prezident Pavel.
Parlamentní volby 2025 skončily jasným vítězstvím hnutí ANO, které získalo svůj dosud nejvyšší zisk 34,5 % hlasů. Na druhém místě se umístila koalice SPOLU s výsledkem 23,4 %. Do Poslanecké sněmovny se dále dostalo hnutí STAN s 11,2 %, Piráti s 8,9 %, SPD se 7,8 % a také hnutí Motoristé sobě, kteří obdrželi 6,8 % hlasů.
Havlíček v pořadu Události, komentáře v ČT řekl, že po volbách už není čas ohlížet se zpět. „V tuto chvíli se nechceme dívat dozadu. Budeme se dívat dopředu. Nebudu hanit ani se handrkovat nad tím, co tu mohla udělat koalice lépe nebo hůře. Lidi už to nezajímá. Teď chtějí vidět někoho, kdo připraví a udělá to, co slíbil, a na to jsme připraveni,“ sdělil Havlíček.
Pospíšil: Nepřesvědčili jsme nerozhodnuté voliče, vláda špatně komunikovala
Nově zvolený poslanec Jiří Pospíšil (TOP) hledal odpověď na otázku, proč vládní koalice ve volbách neuspěla. „Na to je možné seriózně odpovědět, až uděláme analýzu, proč SPOLU neuspělo. Myslím, že se nám v kampani nepodařilo přesvědčit nerozhodnuté voliče. Problém je v tom, jak vláda komunikovala svou činnost. Jsou témata, kde bych byl důslednější – například u schodků veřejných rozpočtů. Převládla ve společnosti atmosféra, že vláda není úspěšná, že nedostatečně manažersky řídí zemi,“ zmínil Pospíšil.
JUDr. Jiří Pospíšil
V debatě padla i otázka, zda by po volební porážce měl Petr Fiala odstoupit z čela ODS. „Myslím si, že ODS by měla probrat situaci a na základě vnitrostranické debaty se rozhodnout. Bude kongres ODS, kde se to vyjasní,“ odpověděl Pospíšil. Na doplňující dotaz, zda je pozice Petra Fialy v čele strany udržitelná, dodal: „Teoreticky ano. Uvidíme, jací případní protikandidáti se objeví. Většinou to v ODS bylo tak, že po prohraných parlamentních volbách byl volen nový lídr. To ale neznamená, že to musí být pravidlo. Je na ODS, aby se rozhodla.“
Koten: Voliči vsadili na ANO, a my jsme na to doplatili
Radek Koten z hnutí SPD přiznal, že jeho strana očekávala lepší výsledek. „Očekávali jsme samozřejmě lepší výsledek. Poslední týden ukázal, že voliči v podstatě vsadili všechno na nejsilnější opoziční stranu, na hnutí ANO. A bohužel my, jako další z opozičních stran, jsme na to pravděpodobně trošku doplatili, co se týká zisku mandátů,“ zmínil Koten. „My se voličům líbíme, ale přiklonili se k jistotě. Část občanů podpořila bohužel hnutí Stačilo!, jež nakonec zůstalo mimo sněmovnu. To jsou další hlasy, které propadly a které mohla SPD zúročit větším počtem mandátů. Pak by bylo možné vytvořit ještě daleko větší sílu opozičních stran,“ podotkl.
Zároveň podobně jako jeho šéf Tomio Okamura zdůraznil, že hlavní cíl SPD byl naplněn: „To, s čím jsme šli do voleb, bylo vyměnit tuto vládu. A to se podle mého názoru nyní rýsuje jako reálné. Takže ten cíl byl splněn,“ dodal Koten.
Podařilo se oslabit proruské vlivy, míní Vlček
Podle Lukáše Vlčka, prvního místopředsedy hnutí STAN, jsou výsledky voleb pro ně rozporuplné. „My jako Starostové nejásáme. V posledních týdnech jsme investovali hlavně do dosažení pomyslné ‚stojedničky‘, i na úkor toho, že jsme i my roznášeli letáky Pirátů nebo koalice SPOLU,“ uvedl Vlček. Ocenil však, že hnutí oproti poslední samostatné kandidatuře zdvojnásobilo své zisky
Pro STAN je podle jeho slov důležité především to, že se podařilo oslabit proruské vlivy. „Za nás je důležité, že se ukázalo výrazné oslabení těch vyloženě přiznaných proruských vlivů, ať už jde o komunisty, kteří zůstali mimo sněmovnu, nebo o částečné oslabení SPD. Z těchto hledisek tedy nemůžeme výsledek hodnotit negativně,“ dodal Vlček.
Levice sdružená v koalici Stačilo! skončila těsně pod pětiprocentní hranicí, získala pouze 4,3 % hlasů.
Ing. Lukáš Vlček, DiS.
Gregor: Vrátit do české politiky jasný pravicový hlas
Matěj Gregor ze strany Motoristé sobě v povolební debatě připomněl, že hlavním cílem hnutí bylo vrátit do české politiky jasný pravicový hlas. „Naším cílem bylo vrátit pravicovou politiku a pravicové politiky zpátky do českého parlamentu. To se povedlo. Pocity jsou pozitivní, máme z toho radost a vnímáme to jako obrovský závazek,“ řekl nově zvolený poslanec. „Výsledky ukazují, že to bude těžké. Je potřeba, abychom se do práce okamžitě pustili. Budeme stát za naším programem, teď celá práce začíná,“ doplnil Gregor.
Pirát Bláha: V boji s korupcí nás čeká hodně práce
Úspěch ve volbách podle Michala Bláhy slaví i Piráti: „Máme silný poslanecký klub, je to pro nás úspěch ve srovnání s tím, kde jsme byli před půl rokem. Děkujeme voličům za podporu.“ Piráti chtějí být v nové Sněmovně aktivní a od první chvíle prosazovat svůj program. „Budeme určitě prosazovat náš program, bude nás slyšet od první chvíle v parlamentu – ať už jde o moderní stát, dostupnější bydlení, férové podmínky pro rodiny, nebo boj s korupcí. Když vidím rodící se aktuální vládu, myslím si, že zejména v tom posledním bodě nás čeká hodně práce,“ podotkl Bláha.
Michal Bláha
Havlíček: Jednobarevná vláda je prioritou, ale jsme připraveni jednat o osobnostech
Zároveň naznačil, jaké postoje předseda hnutí ANO Andrej Babiš na Hrad v neděli dopoledne přinese. „Nastíníme naše představy – a tou základní je, že chceme mít vládu ideálně jednobarevnou.“ A že jsou připraveni jednat s SPD a s Motoristy o tom, jaké osobnosti by do vlády chtěli dosadit. „Pokud chceme mít úspěšnou vládu, musí to být ale vláda kompetentních lidí,“ upozornil Havlíček.
Koten z SPD na Havlíčkova slova reagoval s tím, že hnutí SPD chce být součástí vyjednávání o tom, jak bude příští vláda vypadat. „Velmi rádi bychom měli vliv na to, jakým způsobem bude stát v příštích letech fungovat,“ řekl Koten, který nechtěl dopředu komentovat žádná konkrétní jména možných ministrů.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Zástupce Motoristů Matěj Gregor k tomu dodal: „Budeme podporovat pouze vládu, v níž budeme sedět. To znamená, že nebudeme podporovat kabinet, kde by nebyl žádný zástupce Motoristů.“
Havlíček zopakoval, že hnutí ANO nebude otevírat diskusi o referendu týkajícím se vystoupení z Evropské unie nebo z NATO, což by mohlo být překážkou v případné spolupráci s SPD. Podle Kotena by tedy kompromisem mohla být shoda o obecném referendu. „My principiálně se zákonem o obecném referendu nemáme problém. Takový návrh jsme už předkládali. Zásadní geopolitické otázky a otázky bezpečnosti však nemohou být jeho součástí,“ prohlásil Havlíček. Koten následně připustil, že v tomto tématu je to v tuto chvíli maximum, čeho může SPD dosáhnout.
Havlíček věří, že mezi hnutím ANO, SPD a Motoristy panuje shoda na základních hospodářských principech. Podle něj by motorem ekonomického růstu měl být především privátní sektor. „Věříme, že se shodneme na tom, aby se daně nezvyšovaly, ale aby se důsledně vybíraly. Je potřeba hledat i úspory,“ dodal Havlíček.
Gregor k tomu doplnil, že mezi stranami panuje obecná shoda na tom, že ČR musí stát na hospodářském růstu, nikoliv na zadlužování. „Nebudeme se podepisovat pod žádné hromadné zadlužování státu,“ upozornil Gregor, že finanční odpovědnost je pro Motoristy jedním z hlavních principů.
SPOLU bude tvrdou, ale věcnou opozicí, pravil Pospíšil
Za koalici SPOLU, která míří do opozice, Jiří Pospíšil zdůraznil, že budou v nadcházejícím období působit jako věcná a „tvrdá opozice“. „Je vyloučeno, že by TOP 09, ODS nebo KDU-ČSL vyjednávaly o vládě s hnutím ANO,“ zmínil Pospíšil a ocenil, že v nové vládě nepadne návrh na referendum o vystoupení z Evropské unie či z NATO. Tyto „extremistické“ návrhy na referendum o vystoupení z EU či z Aliance by dle jeho slov znamenaly destabilizaci Česka. „Nebezpečí z hlediska mezinárodních pozic naší země nyní nehrozí,“ řekl Pospíšil a odhadl, že pro případnou vládu ANO, SPD a Motoristů bude největší výzvou fiskální politika.
Půjde tedy o hledání shody v hospodářské politice. STAN prý bude jako opozice „velmi konstruktivní“. Piráti nechtějí být destruktivní opozicí: „Budeme pozorně sledovat, jak vláda pracuje. Chceme se důkladně zabývat i otázkou, jakým způsobem Andrej Babiš vyřeší svůj konflikt zájmů. To bude jedna z věcí, na kterou se zaměříme hned od začátku,“ zopakoval pirát Bláha.
autor: Natálie Brožovská