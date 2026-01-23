Podpora Landsmannschaftu v ČR? Legitimizace prolomení Benešových dekretů, varuje Vondráček

„Svobodní důsledně hájí svobodu projevu a shromažďování jako základní pilíře svobodné společnosti. Zároveň varují před politickou legitimací požadavků na prolomení Benešových dekretů na základě veřejné podpory takových shromáždění ze strany státu či samospráv,“ napsal v tiskové zprávě předseda Svobodných a poslanec Libor Vondráček.
Podle Svobodných je zásadní rozlišovat mezi soukromou akcí a událostí, která získává punc oficiálnosti – třeba právě tím, že ji zaštítí veřejná instituce, anebo na ni tečou peníze z veřejných rozpočtů. A v tom má být, podle Vondráčka, jádro problému.
„Pokud si sudetoněmecká Landsmannschaft k organizaci své akce přizývá neziskovou organizaci, která se v minulosti otevřeně hlásila k revizi poválečného uspořádání, nelze takovou akci považovat za neutrální či čistě občanskou,“ uvedl Vondráček v tiskové zprávě. A přitvrdil i směrem k českým komunálním politikům: „V momentě, kdy podobné akce navíc nepřímo dotují představitelé samospráv, jedná se o obcházení politické odpovědnosti prostřednictvím zprostředkování politické agendy formálně přes neziskový sektor.“
Mgr. Libor Vondráček
V tiskové zprávě Svobodní svůj postoj opírají o argument, že poválečné dohody a z nich vyplývající právní skutečnosti nelze relativizovat. „Svobodní vycházejí z přesvědčení, že poválečné spojenecké dohody a z nich vyplývající právní skutečnosti jsou neměnné a tvoří jeden ze základů evropského míru a stability. Jakékoli jejich relativizování či zpochybňování považují za nepřijatelné a pro mír a stabilitu Evropy nebezpečné,“ napsal Vondráček.
A z toho vyvozují praktický požadavek: žádné veřejné peníze, žádná veřejná patronace, žádná institucionalizace. „Český stát ani jeho samosprávy proto nesmí poskytovat záštitu, financování ani jinou formu podpory projektům, které byť nepřímo směřují k revizi právních důsledků druhé světové války nebo k jejich politické legitimizaci,“ stojí ve Vondráčkově stanovisku.
Podle Svobodných tedy existuje jediná přijatelná hranice: soukromá akce bez veřejných berliček. „Taková akce může proběhnout pouze jako soukromé shromáždění, nikoli však s podporou českých veřejných institucí,“ napsal Vondráček s tím, že apel je v tomto případě ještě naléhavější, „kdy se na akci podílejí subjekty, které se v minulosti hlásily k revizi poválečného uspořádání“.
