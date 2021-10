Podporu nemáme. Kalousek řekl pravdu o volbách. Má strach

reklama

„Ještě nikdy v historii svobodných voleb se tolik nelišily zisky mandátů ve Sněmovně od skutečných preferencí všech voličů: Obě demokratické koalice nemají podporu 54 %. Voličů STAN není více, než pirátských voličů. Čert nikdy nespí. Mysleme na to každý den s pokorou, prosím,“ poznamenal k výsledkům voleb někdejší poslanec za TOP 09 Miroslav Kalousek.

Obdobně mluví i vývojář Daniel Vávra. Ten upozorňuje, že proti SPOLU a PirSTAN volilo 57 % voličů a pouhých 0,35 % chybělo do toho, aby vládu mohl sestavit Andrej Babiš. Jinými slovy, koalice nereprezentují většinu společnosti. „Nenastala žádná společenská změna. Jen zafungovaly koalice a malé strany roztříštily svoje hlasy,“ říká. Pokud bude vláda dělat nevratné změny, tak občany naštve a další vláda se bude mstít, varuje směrem ke SPOLU a PirSTAN.

Vávra v prvé řadě vyvracel myšlenku, že „arciďábel je poražen“ a česká společnost se zase spojí. Připomenul, že 57 % voličů nevolilo strany vznikající vládní koalice a je téměř jisté, že strany, které volili, by se s nimi spojovat nehodlaly, mnohem blíže by měly ke spojení s ANO a SPD. A k porážce současné koalice chybělo jen 0,35 % hlasů, které kdyby získala Přísaha či ČSSD, tak by situace vypadala zcela jinak.

A vzpomínal dále. V roce 2017 mělo ANO, ČSSD a komunisté dohromady 55 %. Nyní je to více, ale některé z nich se těsně nedostaly do Parlamentu. „Ten triumf není zdaleka tak veliký, jak vypadá, a je záhodno ukázat, v jak rozpolcené společnosti nyní žijeme,“ varoval. Nesrovnalost v pohledu podle něho vzniká z toho, že většina médií fandí demokratické opozici, a tak se vytvářejí dojem, že zde vládla „diktátorská junta“ proti vůli společnosti. „Což je pohled chybný,“ říká Daniel Vávra. „Tahle situace je takřka neměnná posledních 10 let. Nenastala žádná společenská změna, momentálně. Jen zafungovaly koalice a malé strany roztříštily svoje hlasy, takže se některé nedostaly do Parlamentu,“ řekl a dodal, že bez 5% hranice by Babiš měl velkou převahu.

Hovořil také o bublinách, ve kterých lidé nechápou, jak někdo může volit SPD či ANO, když nikoho takového neznají. „Kde ti lidi jsou? Přátelé, všude okolo vás. Jen se vám to díky vašemu chování bojí říct, protože pak nechtějí poslouchat vaše debilní kecy. 6 z 10 lidí okolo vás volilo ANO, ČSSD, KSČM, Trikolóru nebo Přísahu nebo VOLNÝ blok,“ prohlásil směrem k těmto lidem. A dodal, že ani v Praze nejsou zcela obklopeni stejně smýšlejícími lidmi, i když v ní tak volili jen 3 lidé z deseti.

„Stejně jako vy byste si mysleli, že jsou debilové kvůli tomu, koho volí, myslí si to možná i oni o vás. Jenom vám to neříkají. Což může být známka toho, že se za svou volbu stydí nebo známka větší tolerance a slušnosti,“ vzkázal ještě. „I tady v Praze 1 mělo SPD 4 %, VOLNÝ blok 1 %, Trikolóra 2,7 % a Přísaha 2 %. To je podobně, jako dostali Piráti a Trikolóru volilo dvakrát více lidí než stranu Zelených,“ přidal statistiku. Poznamenal, že Zelení jsou akorát mnohem hlasitější, a tedy víc vidět.

Dle něho řada lidí volila Babiše, protože nechce v Česku západní výstřelky, a je ochotna riskovat, že Babiš lže, protože je to stále větší šance než u tzv. demokratické opozice, která je údajně vítá. Také podotkl, že Piráti si stěžují na dezinformace, ale zajímavé by bylo, co by dělali v pozici SPD, o které se šíří v podstatě už jen urážky. Připomenul, že pokud jde o krajské lídry, jsou to povětšinou doktoři, inženýři a magistři. A pokud jde o „zabrušování“ Miloslava Roznera, Ivan Bartoš v interview na iDnesu prohlásil za nejvyšší horu Česka Smrk. Druhá strana má tedy pocit, že jsou chytřejší, protože dle Vávry „z nich nikdo blbečky nedělá“, ale to je podle herního vývojáře kvůli tomu, že v médiích pracují právě jejich ideoví přátelé.

Co obrazu věci nesvědčí?

Ti, které média nepodporují, se pak podle Vávry cítí utiskovaní, zahnaní do kouta a nerespektovaní. A „sociálně zdatnější“ se k těmto názorům nepřihlásí, protože nestojí o urážky a poučování. Z toho vývojář vyvozuje, že reprezentace těchto lidí se pak chápou sociopaté nebo vypočítaví podvodníci nebo ti, kdo nemají co ztratit. Což obrazu věci nesvědčí. „Je zajímavé, že to neplatí pro druhou stranu. Je jedno, kolik Džamil Stehlíkových, Přibáňů, Pavlíků Novotných, Profantů a Exlerů a dalších hulvátů, kteří melou naprostý hovadiny nebo nenávistně plivou okolo sebe, je na jejich straně,“ dodal a upozornil na komentáře o zdraví prezidenta: „Fanoušci Ortelu hadr, ale v zásadě to nikdo neřeší. A teď si představte, že by někdo z Trikolóry podobně psal o nemoci Karla Schwarzenberga.“

Z diskusí s příznivci údajně mediálně protežované strany se přesvědčil, že nejsou tou vzdělanější stranou: „Často zjistím, že netuší, která bije. Neznají členy vlády, nevědí, co se zrovna děje, neorientují se v mezinárodní politice. Ani se v podstatě neorientují v tom, kdo je ve straně, kterou volí, a co vlastně ta strana chce dělat. Jejich postoj je většinou založen na nějakém názoru oblíbených osobností, důvěryhodných médií a nejrůznějších kamarádů. A v diskusi často papouškují jen mediální zkratky nebo memy a posměch a do detailu neví nic. Ale o to víc bývají přesvědčeni o správnosti svých názorů, protože mají názor většiny a není možné, aby se většina takhle mýlila.“

Větší část společnosti podle něho není dostatečně reprezentovaná ani v médiích, ani v politice. „Jsou přitom nespokojení, kam je ta menšina tlačí. A jejich důvěru zneužívají sociopati, protože nikdo jiný nemá chuť se do bažiny politiky pouštět,“ míní Vávra.

„Já bych si proto přál od nové vlády velkou pokoru, protože skutečně reprezentuje menší polovinu společnosti a měla by se snažit tu druhou polovinu minimálně nenaštvat a nedělat zásadní nenapravitelné kroky bez většinové podpory, kterou momentálně nemá.

A já se trošku bojím, že se to nestane. Že už podle té reakce na to vítězství na patřičná místa dosednou lidé, které budou mít média ráda, budou předstírat, že jsou to totální vítězové, kteří mají mandát dělat cokoliv, protože s přehledem vyhráli volby. Budou v médiích nekriticky chváleni a ten nesouhlasný hlas více než 57 % společnosti, pokud nějaký bude, tak nebude slyšet. Protože hlupáci nikoho nezajímají, jejich názor se nepočítá, protože jsou hloupí,“ varoval.

S tímto přístupem nás prý za čtyři roky čeká další „špinavý boj o všechno“. „A ten může dopadnout obráceně, ta nespokojená většina může být mnohem víc naštvaná, zvolí si možná ještě větší extremisty a populisty a budou se chovat stejně, jako se chová ta druhá strana k nim, takže se jim budou mstít a budou dělat také nevratné kroky. A takhle si to budeme pořád pinkat mezi sebou,“ předpověděl temně.

