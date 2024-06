Pomoc Ukrajině pomáhá i nám. Senátor USA promluvil

reklama

Volby do Evropského parlamentu jsou stále blíž a volební kampaň se přiostřuje. Členové Svobodné strany Rakouska vyrukovali s předvolebním plakátem, na kterém se objímají ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a FPÖ je vykreslila jako hlavní válečné štváče, kteří přikládají pod kotel ve válce na Ukrajině. Ve válce, kterou nařídil rozpoutat ruský prezident Vladimir Putin. Ale podle FPÖ jsou Rusové do této války hnáni právě dvojicí Zelenskyj a Leyenová.

„FPÖ je pravicová strana, jejíž lídr H. C. Strache musel odstoupit po nechvalně známém videu z Ibizy,“ napsal Bild s tím, že FPÖ se už delší dobu netají tím, že opakuje teze ruského prezidenta Vladimira Putina. „Je to také strana, která léta spolupracuje s Putinovou stranou Jednotné Rusko,“ uvedl nejčtenější německý deník na svém serveru. „Podle logiky FPÖ Putin s válkou na Ukrajině nic nezmůže. Podle volebního plakátu za to mohou váleční štváči von der Leyenová a Zelenskyj.“

Ukrajinský velvyslanec ve Vídni urychleně zareagoval a konstatoval, že plakát uráží ukrajinský lid.

Mezitím se z USA ozval zkušený senátor Charles Ernest Grassley, který v horní komoře Kongresu působí od roku 1981, tedy víc než 40 let. Narodil se v září 1933, takže je ještě o 9 let starší než stávající úřadující prezident Joe Biden.

Se svou zkušeností devadesátiletého muže tento republikán oznámil, proč Ukrajinci musejí válku vyhrát. Pokud by na Ukrajině vyhrál ruský prezident Vladimir Putin, senátor nepochybuje o tom, že by mu narostl apetit a ohrozil by země NATO, což by znamenalo, že by se Američané museli vojensky angažovat v Evropě, a to by bylo mnohem nákladnější, než dnešní podpora Ukrajinců.

V rozhovoru pro Kyiv Post zdůraznil, že Spojené státy sice vydávají na pomoc Ukrajině desítky miliard dolarů, ale velká část z těchto prostředků slouží k obnově amerických obranných kapacit, ať už doma či v Evropě, což dává práci americkým dělníkům a dalším profesím.

Je navíc přesvědčen, že Američané mají morální povinnost po celém světě stát na straně demokracie.

„Myslím si, že Spojené státy morálně podporují demokracie po celém světě. … Myslím si, že máme odpovědnost za prosazování demokracie,“ konstatoval.

Už proto, že Rusové na okupovaných územích páchají věci, které jsou v rozporu se zásadami OSN. Například pronásledují lidi různého náboženského vyznání. „Chceme chránit jejich svobodu vyznání. Chceme chránit jejich právo kázat před evangeliem, jakkoli chtějí, podle evangelia, a neměli by tím být ohroženi na životě,“ poznamenal senátor.

Vedle toho v obecné rovině volal po regulaci sociálních sítí. Jednak kvůli ruským dezinformacím, které se po nich šíří, ale v obecné rovině především proto, aby bylo možné provozovatele sociálních sítí pohnat k zodpovědnosti za to, co nechají prezentovat na svých sítích.

„Myslím, že je třeba udělat komplexní reformu sociálních médií, ale většina z nich se zabývá tím, čemu říkáme sekce 230, neschopnost žalovat platformy. A já bych hlasoval pro změnu,“ poznamenal senátor. Na druhé straně je podle nejstaršího sloužícího senátora třeba mít na paměti, že Spojené státy jsou zemí, která ctí 1. dodatek ústavy o svobodě slova. Nemůže cenzurovat svobodné názory.

Senátor při obhajobě svobody víry navázal na závěry washingtonského Institutu pro studium války (ISW), který upozornil, že ruská pravoslavná církev hraje velkou roli v indoktrinaci původně ukrajinských dětí.

Duchovní ruské pravoslavné církve údajně naléhali na deportované ukrajinské děti, aby byly pokřtěny v této církvi, a údajně je povzbuzovali, aby se připojily k různým „vojensko-vlasteneckým“ mládežnickým organizacím v Rusku.

Kremlem jmenovaná komisařka pro práva dětí Maria Lvova-Belova, na kterou Mezinárodní trestní soud vydal zatykač pro její roli při napomáhání deportací zejména ukrajinských dětí, je provdána za kněze ruské pravoslavné církve. Lvova-Belova a její muž adoptovali ukrajinské dítě z Mariupolu, což zdůrazňuje osobní zapojení ruské pravoslavné církve a dalších představitelů Kremlu do deportací ukrajinských dětí.

ISW se domnívá, že deportace ukrajinských dětí s úmyslem zničit jejich ukrajinskou identitu prostřednictvím takových rusifikačních projektů je porušením Úmluvy o předcházení a trestání zločinu genocidy, která zakazuje „násilné přesuny dětí z jedné oblasti do jiné“ jako akt genocidy.

Psali jsme: Peklo Leyenovou nemine, doufá kandidátka Rédová. S Konečnou jde za změnou Ukrajinci nemají výcvik, učí je na frontě. „Budou lepší než Rusové.“ Odborníci se znemožnili Hůř než za komunistů? Nerudová a „mladí v depresi“: Zbořil nemohl mlčet Ukrajina cílí na protivzdušnou obranu Rusů. Expert vyhlíží přílet F-16

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.