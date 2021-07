Poslanec SPD čelil dvojici Peroutková- Maláčová: Vám těch lidí není líto?

reklama

Sněmovna dnes nedokončila schvalování návrhu SPD na zpřísnění vyplácení dávek v hmotné nouzi. Debatu provázely spory poslanců, když kritičtí k předloze byli zejména Piráti, i obviňování z obstrukcí. „Kvůli vám se teď tady všechno blokuje a kvůli vám, jestli ta schůze skončí ve 14 hodin kvůli Pirátům, nebudou ani zvýšené peníze pěstounům, ani neukončíme zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Bude to jenom kvůli Pirátské straně, kvůli vašemu neomarxistickému programu. Řekl bych extremistickému programu,“ prohlásil na plénu Tomio Okamura.

Podle Hrnčíře má tento zákon za cíl omezit zneužívání dávek a posílit kontrolní funkce úřadu práce. Konkrétní čísla – kolik lidí zneužívá sociální dávky – však nepředložil: „Tyto dávky tu pobírají desetitisíce lidí, nějaké procento z toho počtu vždy bude ty dávky zneužívat. Dopředu se to přesně říci nedá, to ukáže až praxe,“ uvedl s tím, že by se tím ušetřilo zhruba půl miliardy ročně.

„Myslím, že je potřeba řešit razantně eskalaci situace ve vyloučených lokalitách. Nicméně represe sama o sobě nikdy nic nevyřeší, naopak se situace jenom zhorší,“ kontrovala ministryně Maláčová s tím, že stát musí nabídnout pomocnou ruku těm, kteří ji potřebují.

Návrh tohoto zákona sama nepodporuje: „Myslím si, že napáchá více škody než užitku. Myslím si, že dopad této novely bude opačný, než jeho autoři proklamují. Podle mého názoru to ublíží nevinným. Zároveň to s těma prevítama, kteří dávky zneužívají, a jsou to podle mě jednotky procent lidí, vůbec nehne,“ míní Maláčová.

Varuje před tím, kam situace může zajít, pokud by byla tato novela přijata: „Viděli jsme to před několika týdny. Protože já si myslím, že jednou z těch obětí té novely, pokud projde, můžou bý také úředníci na úřadu práce,“ upozornila ministryně.

Pirátská poslankyně Olga Richterová označila na plénu dolní komory předlohu SPD za „vlka v rouše beránčím“. Podle ní to může poškodit až desetitisíce lidí, kteří za nic nemohou. Zmínila lidi s postižením, s invalidními důchody, které jsou příliš nízké.

Její slova Hrnčíř promptně vyvrátil: „Já vůbec nevím, kde kolegyně Richterová bere tyto informace,“ pousmál se ironicky Hrnčíř a podotkl, že návrh SPD nesměřuje proti žádné skupině. „Jenom nastavuje pravidla a zvyšuje jejich vymahatelnost,“ vysvětloval, že pouze chtějí do úřadu práce vložit větší pravomoc kontroly.

„Lidé, kteří budou pravidla dodržovat, o žádné dávky nepřijdou, a nemůže to na nikoho dopadnout. To nesměřuje přece na žádnou skupinu, proti invalidním důchodcům, nebo proti matkám samoživitelkám. To je podle mě jen taková předvolební rétorika. Ty nesmysly, co jsme slyšeli dnes ve Sněmovně... tak to přece vůbec není,“ ohradil se poslanec.

„Neodsunete ještě víc ty lidi na okraj společnosti? Není vám jich líto? Není sociální solidarita něco, čím bychom se jako vyspělá společnost měli chlubit?“ tázala se Hrnčíře následně moderátorka Jana Peroutková.

Hrnčíř nevycházel z údivu: „Já ale vůbec nevím, o čem mluvíte,“ pousmál se. „Pokud budou dodržovat zákony a pravidla, tak na dávky budou mít nárok. Není přece možné, aby tu byla skupina lidí, kteří nechtějí pracovat, platíme je z našich daní, a ještě se nám vysmívají. Pokud je někdo nepřizpůsobivý, nejde říct, že zákony neplatí, a nejde kolem nich chodit po špičkách a bát se na ně křivě podívat!“ gestikuloval horlivě, že zákony musejí platit stejně – nikdo nesmí být diskriminován ani privilegován.

Také bylo připomenuto, že vládní poslanec a hejtman za ANO Ivo Vondrák prohlásil, že dávky jsou příliš komfortní a nenutí lidi pracovat, k tomu se do diskuse zapojila Maláčová, aby připomněla, že Česko má nejnižší nezaměstnanost v Evropě: „Říkat, že v Česku je mnoho lidí, kterým se nechce pracovat, je nesmysl,“ reagovala Maláčová na jeho vyjádření.

„S problémovými lidmi, kteří se vysmívají, čistá represe nepohne. Budou pořád dělat to, co dělali doteď. Jsou to lidé, kteří jsou zavislí na drogách... Lidi, kteří nebudou posílat děti do škol, jsou to lidi, kteří umějí obcházet systém. To nedokázali omezit nikde, nikde to nefungovalo,“ dodala ministryně práce, že zde platí jen kombinace „cukr a bič“: „Musí tu být jak postihová část a tlak na dodržování pravidel, tak i kombinace sociální práce, podpory dětí, aby chodily do škol, a kvalitně dostupné bydlení.

