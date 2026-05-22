Jedno prohlášení stačilo, aby Fiala s Rakušanem začali opěvovat prezidenta

Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Anketa
Potomek slavného šlechtického rodu Jiří Lobkowicz oběma mužům zatleskal.
„Prezident Petr Pavel dnes učinil důstojný a státnický krok. Společně s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem vydali prohlášení, ve kterém jasně podpořili cestu smíření a dobrých sousedských vztahů mezi Českem a Německem. V době, kdy se ve veřejném prostoru opět rozvířily emoce a historické resentimenty, je tento akt důležitým signálem. Prezident Pavel ukázal, že i v napjatých chvílích dokáže hájit dlouhodobé zájmy České republiky — tedy strategické partnerství s nejvýznamnějším sousedem a jedním z hlavních ekonomických partnerů. Vážíme si, že hlava státu nehledá laciné politické body v nacionalismu, ale naopak aktivně podporuje kulturu dialogu, porozumění a evropské spolupráce. Takové státnické gesto si zaslouží uznání napříč politickým spektrem. Cesta smíření není vždy jednoduchá ani pohodlná, ale je správná. A dnes ji prezident Pavel pomohl posunout dál,“ napsal Lobkowicz.
Krátké poděkování přidal i exministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Takhle se chovají státníci. Díky,“ poznamenal na konto českého a německého prezidenta.
Někdejší premiér Petr Fiala poznamenal, že prezidenti vydali společné prohlášení v pravou chvíli. „Děkuji prezidentům za toto společné prohlášení v pravou chvíli,“ napsal doslova Fiala.
Ředitel Deníku N Ján Simkanič konstatoval, že kdo chce, chová se odpovědně.
„Někdo chce minulost zneužívat pro mobilizaci nenávisti. Jiný z ní čerpá poučení, aby nenávist nezatemňovala mozek, vztahy a budoucnost. Kdo se chová odpovědně, je jasné. Kdo se chová trestuhodně, je jasné taky,“ pravil Simkanič.
Zatímco český prezident smíření Čechů a Němců na akci v Brně podpořil, koaliční poslanci hnutí ANO, hnutí SPD a Motoristů akci kritizovali a doporučili ji raději zrušit.
