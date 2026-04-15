Posseltův sraz neplatíme, tvrdí Brno. Ale platí ty, kdo ho pozvali

V úterý brněnští zastupitelé za velkého zájmu veřejnosti řešili blížící se sněm Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Opoziční politici z řad SPD navrhli usnesení, aby město s akcí vyjádřilo nesouhlas a aby Němci konání sněmu zrušili. Tento návrh ale zastupitelstvo, v němž má většinu koalice kolem ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09, odmítlo. Neprošlo ani kompromisní řešení navržené ANO.
Místo toho přijali usnesení navržené Radou města v čele s primátorkou Markétou Vaňkovou (ODS). Během schvalování z něj ale vypadla pasáž, že Brno sudetoněmecký sněm „žádným způsobem neorganizuje, nepodporuje ani nezajišťuje“. To může naznačovat, že vazby mezi vládnoucí koalicí a magistrátem na jedné straně a kontroverzní akcí a jejím organizátorem jsou silnější, než jak je prezentují na veřejnosti.
Milionové dotace pro českou neziskovku
ParlamentníListy.cz se rozhodly tyto souvislosti detailně prozkoumat. Sněm Sudetoněmeckého landsmanšaftu se v České republice bude konat vůbec poprvé, a to na základě loňského pozvání od neziskovky Meeting Brno.
Tisková mluvčí Martina Žídková ParlamentnímListům.cz sdělila, že žádná další finanční podpora spolku poskytována není. Krajské peníze prý k landsmanšaftu neputují.
Magistrát byl ještě štědřejší. V březnu loňského roku schválil devítimilionovou neinvestiční dotaci na roky 2025–2027, která plynule navázala na předchozí podporu ve stejné výši. V obou případech jsou veřejné prostředky určeny na mzdy a honoráře, propagaci spolku, služby, pořízení hmotného majetku či cestovní náklady.
V žádosti o dotaci, kterou má redakce k dispozici, organizátoři vyčíslili celkové náklady na 26 382 000 korun. Dotace od magistrátu tak pokryje zhruba třetinu. Bezmála 8 milionů spolek vyplatí na honorářích a mzdách.
Byznys městského podniku
Třebaže magistrát i krajský úřad ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz rezolutně odmítly, že by se finančně podílely na akcích landsmanšaftu, jak město, tak kraj systematicky financují českou neziskovku, která landsmanšaft do Brna zve a pořádá s ním společný program.
Navíc není jasné, zda finanční transakce se Sudetoněmeckým krajanským sdružením neprovádí samotný Meeting Brno. Redakce se proto obrátila na výkonnou ředitelku Veroniku Smyslovou. Na tento dotaz ani na otázky týkající se dalších zdrojů financování z peněz daňových poplatníků však neodpověděla.
Magistrát je na sudetoněmeckém sněmu zainteresován i skrze společnost Veletrhy Brno (BVV), se kterou Němci podepsali smlouvu o pronájmu – a jediným vlastníkem společnosti je právě město Brno. ParlamentníListy.cz se dozvěděly, že se na vedení Veletrhů obrátili někteří krajští zastupitelé a požadovali informace o uzavřené smlouvě.
Redakce má k dispozici kopii smlouvy i související vyjádření Veletrhů. Společnost uvedla, že nemá žádné informace o podpoře akce ze strany veřejných institucí a že smlouva s Němci byla uzavřena za standardních komerčních podmínek.
Požadované detaily sdělit odmítla. „Cenové podmínky nájmu a poskytování souvisejících služeb jsou obchodním tajemstvím společnosti Veletrhy Brno, a.s. Cena sjednaná se Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband odpovídá standardním cenovým podmínkám BVV,“ napsala právnička společnosti zastupitelce Petře Rédové Fajmonové (SD-SN).
Otázky zůstávají – a peníze proudí dál
Rédová Fajmonová se také účastnila uzavřeného setkání s předsedou landsmanšaftu Berndem Posseltem, na které spolek Meeting Brno pozval městské a krajské zastupitele a které se v moravské metropoli uskutečnilo 26. března. Na něm z Posseltových úst zaznělo, že náklady na sněm ve výši 850 000 eur (tedy zhruba 21,9 milionu korun) hradí bavorská vláda.
Petra Rédová Fajmonová, BSc.
Toto číslo zopakoval v mailu, který účastníkům zaslal o pět dnů později. „Děkujeme našim brněnským přátelům za jejich podporu a zdůrazňujeme, že na náš společný projekt samozřejmě nepoužijeme žádné české daňové příjmy. Bavorská vláda nás podporuje částkou 850 000 eur ze svých fondů na práci na mezinárodním usmíření, které můžeme investovat do Sudetoněmeckého sněmu,“ napsal Posselt.
Obrátili jsme se proto přímo na bavorskou vládu a také příslušná ministerstva, která figurují mezi oficiálními sponzory landsmanšaftu. I ty jsme požádali o detaily poskytovaných dotací a také o vyjádření, zda tuto podporu diskutují či koordinují s českými úřady. Odpovědí jsme se ani v jednom případě nedočkali.
Mlčení ze strany bavorských úřadů a Meetingu Brno a mlžení ze strany Sudetoněmeckého landsmanšaftu spolu s nepřímými vazbami mezi organizátory sněmu, českou neziskovkou a magistrátem proto vyvolává oprávněné otazníky o skutečném pozadí celé akce.
