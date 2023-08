Postupují. Ukrajinci i Rusové. Ale přicházejí další komplikace

reklama

Válka na Ukrajině trvá již 531 dní a washingtonský Institut pro studium války (ISW) tvrdí, že ukrajinská armáda při své protiofenzivě postupuje ve dvou směrech. Na pomezí Doněcké a Záporožské oblasti a ve směru na Melitopol na západě Záporožské oblasti. Podle náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanny Maljarové pokračovaly tvrdé boje i u Bachmutu.

Anketa Líbí se vám, jak Petr Pavel vykonává úřad prezidenta republiky? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7824 lidí

V praxi to prý znamená, že Rusové teď musejí materiál na frontu dopravovat přes další dopravní uzel – Armjansk, který je však od fronty vzdálen 80 km. Podle ISW stojí za pozornost, že ruští prováleční blogeři tuto situaci nijak nekomentují, pravděpodobně ve snaze vyhovět Kremlu, snad aby se vyhnuli vyvolání paniky v informačním prostoru.

Ale i Rusové hlásí, že postupují. Server katarské televize Al-Džazíra upozornil na ruské tvrzení, že ruské jednotky postoupily u Kupjansku asi o 3 km. Ukrajinské síly ztratily během bojů v Doněcké oblasti v předchozích 24 hodinách až 135 vojáků, uvedla ruská agentura TASS s odvoláním na ruské velitele. Ruská protivzdušná obrana prý také sestřelila dron nad okresem Ferzikovskij v oblasti Kaluga poblíž Moskvy, řekl guvernér Vladislav Šapša.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že americké systémy protivzdušné obrany Patriot a německé IRIS-T přinesly „významné výsledky“ a Kyjev za poslední týden odrazil značný počet ruských leteckých útoků včetně sestřelení 65 raket a 178 útočných dronů.

Fotogalerie: - Nechte vlajky vlát...

Ruský opoziční server Verstka mezitím věnuje pozornost tomu, co se v čase probíhající invaze děje v samotném Rusku. Konkrétně otázce, co se děje s dětmi, které byly odvlečeny ruskými silami z Ukrajiny. Jsou mezi nimi prý i děti z Doněcké a Luhanské oblasti, které odcházejí do výcvikových táborů dobrovolně. Podle serveru jde nejčastěji o žáky 8. a 9. tříd. Patří mezi ně i dvojčata Nikita a Denis, kteří se dostali do Moskvy.

„Pár měsíců po seznámení s metropolí a životem kadetů Denis zveřejní na Vkontakte fotku s předsedou vyšetřovacího výboru Alexandrem Bastrykinem, který mu předá ruský pas. Nikita k fotografii přidal také větu: ‚Můj život je Rusko‘,“ napsal server Verstka.

Nad těmito dětmi prý drží patronát ruský Vyšetřovací výbor a jeho šéf Alexandr Bastrykin a přesouvá unesené děti do speciálních ruských táborů, kde jsou děti učeny ruskému pohledu na svět.

Bastrykin osobně navštívil skupinu donbaských dětí na klinice Roshal – vešel do jejich oddělení a dal jim plyšové hračky. „V různých sociálních ústavech vítaly ukrajinské děti vyšetřovatele koncerty a vystoupeními. Sirotkům školního věku vyprávěl o sboru kadetů a třídách kadetů, kam by mohli jít studovat,“ pokračoval server.

Některé děti ke vstupu do kadetní školy dotlačí i rodiče, kteří si podle serveru říkají, že právě tato škola představuje nejlepší možnost pro uplatnění v budoucím Rusku. Své o tom ví žák 9. třídy Vlad žijící v Doněcku, který chtěl být kuchařem či cukrářem, ale nakonec i on skončil ve speciální ruské škole. „Do poslední chvíle nechtěl vstoupit do kadetského sboru, vzdoroval, ale pod tlakem se vzdal. Taková šance se je jednou za život a musíte to zkusit, abyste toho celý život nelitovali,“ prozradila Vladova matka.

Všichni účastníci výcviku se shodují, že vůbec nejtěžší pro ně je odloučení od rodiny. Mnozí se se svými příbuznými viděli až o prázdninách, kdy donbaské děti odváželi domů.

Psali jsme: „20 000 wagnerovců dojde k Rýnu.“ „Merkelová zničila vše.“ Kolega potopil šéfovou Mír podle Zelenského: Už první bod na summitu narazil. Oskar Krejčí o pokusu Západu, který nevyšel Zelenského temné varování. Jde o moře Ukrajinci: Ruská obrana je silná a betonová

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.