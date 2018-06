Pozdvižení po útoku na Merkelovou ze strany USA. Vypadá to závažně

Grenell vzbudil pozornost již svým výrokem, podle kterého by měly německé společnosti přestat rozvíjet své podnikatelské aktivity v Íránu. Ale to nebylo nic proti tomu, co vyvolal jeho rozhovor pro server Breitbart, kde se diplomat Grenell podle svých kritiků vyjadřoval příliš „politicky“. Americký velvyslanec mimo jiné avizoval, že bude usilovat o posílení konzervatismu v Evropě. Sám nicméně odmítá, že by tím překročil hranice, které mu vymezuje jeho diplomatické postavení.

„Je to absurdní a tyto připomínky naprosto odmítám Je směšné mě obviňovat z toho, že bych snad chtěl z pozice velvyslance podporovat konkrétní politické představitele. Nicméně si trvám na tom, že právě prožíváme probuzení doposud mlčící většiny. Tedy těch, kteří odmítají žít ve světě, kde jim vše určují elity,“ napsal na svém Twitteru Grenell. V přímé reakci uvedlo německé ministerstvo zahraničí, že se snaží zjistit podrobnosti.

V rozhovoru pro Breitbart Grenell mimo jiné poznamenal, že kvalitní konzervativní kandidát by měl uplatňovat důslednou přistěhovaleckou politiku, snižovat daně a snižovat byrokratickou zátěž. Jak dodává deník Washington Post, Grenell sám sebe v minulosti označoval za příznivce Angely Merkelové. „Ale jeho názory v oblasti migrace jsou diametrálně odlišné od těch, které zastává německá kancléřka.“

Výrokům velvyslance se věnovala také německá média. Jednotliví komentátoři je označili za nepříliš diplomatické a někteří začali spekulovat o tom, že by Grenwell nejraději položil vládu Anely Merkelové. Další publicisté potom amerického diplomata obvinili z politického aktivismu. Celá kauza neunikla ani bdělému oku šéfredaktora serveru Blisty Janu Čulíkovi, který vše shrnul do titulku ve znění: „Americký velvyslanec v Německu: Chci svrhnout Merkelovou a umožnit nástup ultrapravice v Německu k moci“.

„Šokující interview amerického velvyslance v Německu pro americké ‚Parlamentní listy‘: Budu osobně zasahovat do vnitřní politiky v Evropě a umožním ultrapravičákům nástup k moci. Americký velvyslanec v Německu dal právě najevo, že by chtěl svrhnout současnou německou vládu!“ konstatuje Čulík ve svém včerejším článku.

autor: pro