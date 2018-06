Pozor, EU řeší Dublin IV. My jsme proti, ale co ostatní? Situace je následující

O Dublinské dohodě většina nezasvěcených slyšela až ve chvíli, kdy ji německá vláda v čele s Angelou Merkelovou porušila. Podle této smlouvy musí vyřídit azylový proces první země, do které žadatel vstoupí. Německo však tuto podmínku porušilo, když začalo přijímat od podzimu 2015 prakticky všechny migranty, kteří překročili hranice. Vzhledem ke geografické poloze Německa však tato země rozhodně nebyla první, do které na evropském kontinentu migranti vstoupili.

Poslední měsíce se tak diskutuje o reformě Dublinské dohody, která by měla podle návrhu Evropské komise doznat značných změn. Kritici Dublinu IV mimo jiné tvrdí, že pokud by Česká republika tento dokument schválila, dala by tak automaticky zelenou k povinnému a setrvalému přerozdělování uprchlíků. Ve svém vystoupení v Poslanecké sněmovně to před více než deseti dny konstatoval například šéf SPD Tomio Okamura.

Před Dublinem IV před třemi dny v rozhovoru pro deník Právo varoval také prezident Václav Klaus, který v souvislosti s touto dohodou hovořil o „vyjmutí azylového řízení z pravomoci jednotlivých členských států“. To je ostatně častý argument kritiků této dohody, kteří poukazují na skutečnost, že jde o další krok, kterým chce Evropská unie zbavit národní státy jejich rozhodovacích pravomocí. Postoj české vlády v demisi není zatím zcela čitelný.

Premiér Babiš se od začátku vyjadřuje proti uprchlickým kvótám.

S návrhem na reformou Dublinské smlouvy má podle italské tiskové agentury ANSA problém celá řada členských států EU. Minimálně deset zemí hodlá návrh reformy odmítnout. Právě dnes budou ministři vnitra jednotlivých států své výhrady konzultovat v Lucembursku. Dublin IV jednoznačně podporuje Francie a Německo, zatímco proti je Rakousko, Visegrádská čtyřka a středomořské státy. „Očekává se, že vzhledem k výsledku voleb ve Slovinsku, změní svůj postoj také tato země.“ Proti Dublinu IV se vyslovil i nový ministr vnitra Itálie Matteo Salvini.

