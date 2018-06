Pozor, pane Babiši. U komunistů ještě podle všeho nemáte nic jistého

O sociální demokracii se ví, že je v otázce vstupu do druhé vlády s Andreje Babišem (ANO) rozpolcená. Jenže není sama. Podle informací deníku Právo řeší jisté dilema i komunisté. Nahlédněte.

Nejen sociální demokraté řeší dilema, jak se postavit k vládě Andreje Babiše (ANO). Zatímco Lidový dům vyhlásil o vstupu do vlády referendum, komunisté teď bez referenda rozvažují, zda mají případnou menšinovou vládu ANO a ČSSD podpořit nebo umožnit její reálný život jen odchodem ze sálu.

„Já se přiznám, že rozhodnutí nechám na výsledku debaty. Měly by rozhodnout kolektivní orgány KSČM. My máme 15. června výkonný výbor, 30. června ústřední výbor,“ uvedla Konečná. Finální rozhodnutí prý může ovlivnit i to, zda ANO a ČSSD ještě otevřou programové prohlášení vlády, nebo budou trvat na tom, že už se programové prohlášení otevírat nebude.

Podle Konečné bude ale zásadní především chování hnutí ANO, protože jde o hnutí dominantní v případné koaliční vládě. „Pro nás je důležitá strana, která má zajistit naše požadavky, jejich splnění, jejich časování, tedy hnutí ANO, které bude mít ve vládě většinu. Nevím, jestli máme mít víc smluv, kde se bude jeden vymlouvat na druhého,“ podotkla.

Komunisté by podle jejího názoru měli tlačit na to, aby se zrodila smlouva, ve které bude jasně řečeno, kdy ANO splní požadavky komunistů. Poslední slovo budou mít předsedové obou stran Vojtěch Filip a Andrej Babiš. Vojtěch Filip zdůraznil, že nechá rozhodnout nejvyšší orgán KSČM.

Poslanci Alexandr Černý a Jiří Dolejš mají za to, že by komunisté měli kabinet aktivně podpořit a ukázat tak, co si o nově vznikající vládě myslí, byť KSČM nadále zůstane opoziční stranou.

