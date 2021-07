Pr*ele na modro? Mrzačení dětských duší. Foldyna zcela vážně: Kdo to zkusí na moje vnouče, nebude stačit utíkat

Mrzačení dětských duší. Tak pojmenoval poslanec Jaroslav Foldyna (zvolen za ČSSD, nyní SPD) propagaci homosexuality a změny pohlaví mezi dětmi. Zákaz takových informací ve školách i v médiích a osobám mladším 18 let zavedlo Maďarsko, proti se však staví Evropská unie. Pokud by ale někdo něco podobného zkusil na rodinu poslance, nestačil by prý utíkat. Aktivisty v podobném směru označil za jezdce apokalypsy a dodal, že čím dříve se arogantních paňáců a tetek v Bruselu zbavíme, tím lépe.

V názorovém střetu mezi Maďarskem a Evropskou unií stojí český poslanec jasně na straně maďarského premiéra Viktora Orbána: „O tom, zda povolí mrzačit dětské duše propagací sexuálních deviací a zda tuto propagaci umožní i ve veřejném prostoru, si každá země musí rozhodovat sama. Pokud to udělat nesmí, tak je kolonií. Maďaři se zjevně jako kolonie necítí,“ řekl redakci s tím, že mrzačení dětských duší je potřeba zakázat pod přísnými tresty. Podle něj jsme se ocitli v kulturní válce, kterou buď vyhrajeme, nebo jako civilizace nepřežijeme.

„Ještě nedávno jsem si myslel, že v Evropě občanská válka není možná. Když ale vidím, jak jsou postliberální progresivisté stále agresivnější a snaží se čím dál více utahovat šrouby, tak si začínám myslet, že občanská válka v Evropě je už skoro nevyhnutelná, a že nepůjde o válku kulturní či politickou, nýbrž o válku skutečnou. Z toho mám velkou obavu. Je třeba udělat vše, aby tomu tak nebylo,“ varoval Jaroslav Foldyna. Zpochybnil také tvrzení, že jde o lidské právo a ptal se, kde se takové lidské právo vzalo.

Kdo jiný by měl vychovávat děti než rodiče?

„Já o něm nevím, a jestli něco takového někdo někdy zkusí na moje děti nebo vnoučata, tak nebude stačit utíkat. Jde o zločin páchaný na dětech a tomu je potřeba se postavit. Osobně jsem přesvědčený, že nikdo z nás, kteří jsme v roce 1989 mrzli na náměstích, tam nebyl proto, aby se děly tyto dekadentní zběsilosti. Všichni tihle aktivisté jsou jezdci apokalypsy. Západ je na cestě k sebezničení a my se buď vzepřeme, nebo se tomu podvolíme. Kompromis není možný,“ domnívá se politik hnutí SPD. Sám prý souhlasí s maďarským předsedou Viktorem Orbánem, který na kritiku reagoval dopisem. V něm uvedl, že maďarské děti mají vychovávat Maďaři, nikoliv například Němci. Narážel tak na snahu Evropské unie ovlivňovat legislativu členských států.

Foldyna si myslí, že jde o ukázku arogance moci a dekadenci západoevropských politiků a různých nátlakových skupin, kteří k prosazování svých zvráceností používají Evropskou unii. Viktor Orbán to podle něj napsal správně: „Kdo jiný by měl, pro rány boží, vychovávat děti než jejich rodiče? A maďarským rodičům se snad nenarodí Maďar, českým rodičům se nenarodí Čech a polským zase Polák? Vůbec nechápu, co je tady k diskusi,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

Jestli si Nizozemci chtějí barvit pr..le na modro…

Reagoval také na slova nizozemského premiéra Marka Rutteho, že pokud Maďarsko nechce respektovat pravidla, ať Evropskou unii opustí. Jaroslav Foldyna si prý nevšiml, že by Evropská unie měla povinnou propagaci sexuálních deviací ve svých pravidlech: „Mark Rutte by se měl starat o Nizozemsko a starost o Maďarsko by měl nechat Maďarům. Jestli si Nizozemci chtějí třeba barvit pr..le na modro, tak ať to klidně dělají, ale ať do toho nenutí ostatní. Mimochodem: Slyšel jsem, že rodová linka pana Rutteho skončí s panem Ruttem, protože pan Rutte, na rozdíl od pana Orbána, nemá žádné potomky. I to je možná jeden z důvodů, proč lidi, jako je pan Rutte, budoucnost nezajímá,“ zauvažoval s tím, že podobní lidé nemají děti, nemají rodinu a nemají komu předat pomyslnou štafetu. Proto jim chybí zodpovědnost, kterou nahrazují dekadencí a nenávistí. „Propagace patologického sexuálního chování je pro společnost sebevražedná. Nizozemci možná chtějí spáchat sebevraždu, Maďaři zase, zcela zjevně, sebevraždu spáchat nehodlají. My bychom, z úcty k našim předkům a z odpovědnosti vůči našim potomkům, měli jít maďarskou cestou,“ podotkl Foldyna.

Čím dříve se jich zbavíme, tím lépe

Dle jeho slov samotná výzva k odchodu Maďarska potvrdila, že Evropská unie je nereformovatelná, a že si „unijní papaláši“ z odchodu Velké Británie, tedy z brexitu, nevzali žádné ponaučení: „A tak svoji aroganci nahradili ještě větší arogancí. Jako člověk, který Evropu a Evropany opravdu miluje, musím říci, že je mi z těch arogantních paňáců a tetek na zvracení. Čím dříve se jich zbavíme, tím lépe. Jinak nás ty kreatury zničí,“ tvrdí.

Portugalský premiér António Costa směrem k Maďarsku uvedl, že si může s unií nastavit čistě ekonomické vztahy, jako to má například Norsko či Švýcarsko. To je však spolupráce, na které bylo založeno původní Evropské hospodářské společenství předtím, než se z něj postupem času stala Evropská unie. „Ano, tak původně Evropské hospodářství fungovalo, a pokud má být Evropská unie zachována, tak jedině v této podobě. To ale banda unijních byrokratů a jejich poskoků nikdy nepřipustí,“ míní Jaroslav Foldyna.

Dej úředníkovi stůl, on už si práci najde

Na dotaz redakce, jak se z Evropského hospodářského společenství, které řešilo jen volný pohyb osob, služeb a zboží, stala Evropská unie, která řeší, jaké zákony jsou v daných zemích vhodné, či nikoliv, odvětil příslovím: „Dej úředníkovi stůl, on už si práci najde sám. A my úředníkům v Bruselu už léta cpeme hromady nových stolů v podobě hromad peněz, hromad nových pravomocí a hromad ideologických bludů odvozených z Frankfurtské školy... A pak je tu ještě další a dost důležitá věc. Všimněte si, koho jednotlivé státy do Evropské unie posílají. V drtivé většině jde o politiky, které doma nikdo nechce a jednotlivé politické strany či vlády se jich proto potřebují zbavit. Potřebujeme se zbavit Špidly? Šoupneme ho do Evropské unie. Nechceme tu Jourovou? Do Evropské unie s ní! A tak bychom mohli pokračovat dál,“ řekl poslanec a dřívější dlouholetý matador sociální demokracie, kterou opustil pro názorové neshody.

Podle Foldyny sedí v Evropské unii, až na pár čestných výjimek, ne politická třetí liga, ale spíše politický okresní přebor. „A do toho ty prachy, pravomoci, zájmy různých lobbistických skupin, pocit vlastní výjimečnosti a vzájemné soutěžení, kdo Evropu a Evropany dokáže víc zadupat do země. Je jasné, že výsledkem nemůže být nic jiného než průšvih. A na to, že ty největší teprve přijdou, můžete vzít jed. Zasahování do právního řádu jednotlivých zemí – to znamená do života celých národů, je jenom jejich začátkem,“ varoval politik.

Blížíme se k velkému konfliktu

Zastal se také českého prezidenta Miloše Zemana, který v Partii CNN Prima NEWS prohlásil, že pokud si někdo nechá operativně změnit pohlaví, tak se „dopouští trestného činu sebepoškozování“ a transgender lidé jsou mu „bytostně odporní“. Na hlavu prezidenta se okamžitě snesla snůška kritiky a výzvy k rezignaci. „Myslím si, že ve svobodné zemi má každý, a tedy i prezident, právo říct o komkoli, že je mu odporný. Ti, kdo za to pana prezidenta vyzývají k rezignaci, ale svobodu nenávidí, takže jejich reakce je logická. Jak už jsem uvedl: Začínám si s obavou myslet, že se občanské válce nelze vyhnout,“ uvedl a odmítl, že by prezidentovy výroky nebyly pro hlavu státu vhodné: „Nechci žít v zemi, kde prezident nesmí říci, co si myslí. Vhodnost či nevhodnost je jenom věcí osobního vkusu, nic víc. Svoboda je ale právě v možnosti říkat, co se někomu jinému nelíbí. Je ovšem pravdou, že svoboda slova v České republice umřela 15. června tohoto roku (den, kdy maďarští poslanci schválili zmíněný zákon, pozn. red.). Takže ano, vše nasvědčuje tomu, že se blížíme k opravdu velkému konfliktu, při kterém poteče na ulicích krev. To si snad nikdo nepřeje. Nebo někdo ano?“ zeptal se nakonec Foldyna. A dodal poslední: „Problémy totiž nezmizí, když tomu, kdo na ně upozorní, zavřete hubu. Špatné zprávy se nedají vyřešit popravou posla špatných zpráv.“

