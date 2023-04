Překladač Šídlo: Když řeknete, že politika do sportu nepatří, podporujete tím Rusko

Komentátorovi Seznam Zpráv Jindřichu Šídlovi se nelíbí, že olympionik David Svoboda hájil návrat ruských a běloruských sportovců do mezinárodních soutěží slovy „politika do sportu nepatří“. Tato „teze“, jež zaznívá v médiích i od jiných sportovců či komentátorů, má podle Šídlova úsudku ve své podstatě vyjadřovat podporu ruské straně. Rozebral i další „neutrální tezi“.

„Ne zcela vydařené vystoupení olympijského vítěze Davida Svobody v České televizi na téma ‚účast ruských sportovců na olympijských hrách‘ a jeho následný podobně úspěšný pokus vysvětlit nevysvětlitelné v rozhovoru pro Seznam Zprávy ukázaly jednu věc: potřebu pečlivě si naslouchat a snažit se o vzájemné porozumění,“ píše Šídlo.

Následně se jal vysvětlil, jak správně „přeložit tezi“, že „politika do sportu nepatří“, kterou olympijský vítěz David Svoboda pronesl. On i ostatní, kteří ji používají, tím podle Šídla chtějí říct, že by se ruští sportovci měli zúčastnit, třeba i pod neutrální vlajkou, už olympijských her v Paříži v roce 2024. „Je to výborný nápad, pokud si přejete, aby se her neúčastnila Ukrajina a patrně také mnoho dalších zemí – doufejme, že i ta naše, milý Český olympijský výbore,“ vyjádřil se Šídlo.

„Dokud Rusko z Ukrajiny nevypadne nebo se Ukrajina sama svobodně nerozhodne uzavřít těžký kompromis, je společné sportovní zápolení sportovců obou zemí (pod heslem ‚co jsme si, to jsme si, teď si dáme volejbal‘) nepředstavitelné,“ míní komentátor.

„To snad není tak obtížné pochopit. Účast Rusů – a případný bojkot dalších zemí – by Putin a jeho propaganda automaticky proměnili v první olympijské zlato celých her. Takže ta teze, že ‚politika nepatří do sportu‘, trochu kulhá. Navíc, abychom nezapomněli, tohle není ‚politika“‘ Tohle je válka, kterou rozpoutal Putin,“ pokračuje Šídlo.

Rozebral i další „neutrální tezi“ – „nepodporuju v tomhle konfliktu Rusko ani Ukrajinu“. Tu Šídlo čte nikoli neutrálně: „Ano, rozumíme, prostě podporujete Rusko. Jen sami cítíte, že je to poněkud společensky diskreditující, takže si rádi pomůžete dalším heslem: ‚Člověk dneska už nesmí říct ani…‘

A tuhle myšlenku postupně zopakujete možná i na tribuně na Václavském náměstí, z nějž pak odejdete v klidu domů. Pokud se samozřejmě nerozhodnete vzít útokem Národní muzeum s ukrajinskou vlajkou. Protože samozřejmě nejste proruští, kdepak, ale přece na Národní muzeum patří národní česká vlajka! A když vám policie strhnout vlajku neumožní, budete znovu na twitteru, facebooku a YouTube vykládat, že je to tu horší než za Palachova týdne v lednu 1989,“ glosuje.

Také sílící argumenty části české společnosti, že „dodávky zbraní Ukrajině jen prodlužují válku a utrpení“, jsou pro Šídla více než výmluvné: „Tak tady je překlad nejjednodušší: Ukrajino, chcípni, pak bude konečně mír,“ prohlásil komentátor Jindřich Šídlo.

