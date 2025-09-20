Premiér Babiš? Střet zájmů, právníci mají jasno, vystoupil bývalý ústavní soudce

V předchozím volebním období piráti prosazovali a prosadili přísnou formu zákona o střetu zájmů. Andrej Babiš teď musí ukázat, jak se s tímto zákonem popasuje. Pokud by se stal po říjnových volbách premiérem, ocitl by se jako majitel Agrofertu podle většiny oslovených právníků ve střetu zájmů. Babiš naznačil, že bude situaci řešit. A prezident bude chtít slyšet, jak. Jinak by se také mohlo stát, že Babiš předsedou vlády nebude.

Bývalý ústavní soudce Stanislav Balík v rozhovoru pro Český rozhlas prohlásil, že většina právníků se shoduje v tom, že po návratu na post premiéra by se Andrej Babiš podle české legislativy ocitl ve střetu zájmů. Prezident Petr Pavel se v návaznosti na tento zákon může rozhodnout, že Andreje Babiše předsedou vlády nejmenuje a vybere si raději Karla Havlíčka či Alenu Schillerovou.

Balík připomněl, že vítězství ve volbách z vás automaticky nedělá premiéra. V roce 2010 volby vyhrál Jiří Paroubek, který tehdy stál v čele sociální demokracie, ale premiérem se tehdy stal šéf ODS Petr Nečas. „Nicméně já si myslím, že i podle stávajícího textu toho zákona lze ústavně konformním výkladem jasně dovodit, že veřejný funkcionář nemůže podnikat a nemůže ovlivňovat podnikání nějakého subjektu, který je v podstatě řízen jeho osobou blízkou, nebo dokonce přímo jím samým. Každý funkcionář by měl přemýšlet především podle materiálního jádra ústavy a tak se chovat,“ konstatoval Balík.

V rozhovoru pro podcast Insider Babiš naznačil, že tuto situaci řeší, aby premiérem mohl být, neprozradil však detaily, jak přesně situaci řeší. Detaily však pravděpodobně bude muset sdělit prezidentu Pavlovi, který oznámil, že se bude v dohledné době chtít s Babišem sejít a bude chtít slyšet, jak bude předseda ANO situaci řešit.

„Ústava skutečně dává v tomto smyslu mantinely, stejně jako dává další upřesněné mantinely zákon o střetu zájmů. Zatím nemám jasnou pozici, protože ani nevím, jak dopadnou volby, takže nemá smysl předjímat, ale vzhledem k tomu, že budu mít v blízké době jednání s Andrejem Babišem, tak se s ním budu i o této věci bavit, jestli v případě, že bude pověřen sestavením vlády, je také připraven dostát svým slovům, že se s tou situací vypořádá v souladu se zákonem, a ten zákon hovoří vcelku jasně,“ uvedl Pavel.  

autor: Miloš Polák

