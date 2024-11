Příměří po schůzce Trumpa s Putinem? Ne. Porazit Rusko na hlavu, velí Lukeš

Hned v úvodu svého vystoupení na vlnách veřejnoprávního Českého rozhlasu Lukeš konstatoval, že již demokratický prezident Barack Obama udělal chybu, když rázně nereagoval na ruský vpád na ukrajinský poloostrov Krym.

Zdůraznil, že ruskou intervenci vůči Ukrajině lze ukončit jediným způsobem. „Myslím, že válku na Ukrajině lze ukončit jedině tím, že dáme Ukrajincům dostatek prostředků k tomu, aby agresora Vladimira Putina porazili na hlavu. Jedině absolutní porážkou Putina tahle válka skončí. Nevěřím, že je s tímhle diktátorem možný jakýkoli kompromis. Nejsem schopen si představit, že by Trump byl schopen ukončit tuto válku do 24 hodin od nějakého setkání s Putinem,“ vyjevil Lukeš.

Lukeš uvítal, že personální šéfkou Bílého domu se stane Susie Wilesová, což je podle profesora dáma, která držela pohromadě Trumpovu kampaň, nechala Trumpa být Trumpem, ale zároveň krotila Trumpovy největší přešlapy a excesy. „Vedoucí kanceláře prezidenta je víceméně ekvivalent toho, co by v Evropě v nějakém prezidentském systému mohl být předseda vlády. Takže to je nesmírně důležitá funkce,“ poznamenal Lukeš. To však podle profesora neznamená, že by Trump byl o něco předvídatelnější. „To, že ona tam bude, ještě neznamená, že nás nebudou čekat následující čtyři roky anarchie,“ podotkl.

Otázkou také je, co by mohla přinést potenciální spolupráce Donalda Trumpa s Elonem Muskem. Musk je podle Lukeše nesmírně chytrý a nesmírně úspěšný člověk, který však má velmi silné ego.

Další otázkou podle Lukeše je, jak Trump zrealizuje jeden ze svých velkých plánů – deportaci nelegálních migrantů z USA. Trump se nechal slyšet, že by k tomu mohl využít armádu, ale Lukeš v této souvislosti poznamenal, že zákony USA něco zapovídají. Zapovídají využití armády k řešení podobných otázek. „Pochybuji, že by to byl nějaký generál ochoten udělat,“ zmínil Lukeš.

Posléze varoval, že Trump vedle velkého odsunu nelegálních migrantů slibuje i zavedení vysokých cel především na čínské zboží. „A mohlo by se klidně stát, že to bude začátek řetězové reakce, jejíž konec si nikdo neumí představit,“ poznamenal Lukeš. V této souvislosti připomněl, že tzv. velkou hospodářskou krizi z 30. let 20. století prohloubilo to, když Američané uvalili cla na zahraniční zboží, ale ostatní země v reakci na to udělaly to samé, což prakticky zastavilo motor světové ekonomiky.

