Příměří v Gaze? Trumpova iniciativa prý jde do finále

11.10.2025 12:52 | Monitoring

Zdá se, že válka v Pásmu Gazy se pomalu chýlí ke konci. Palestinci se z jihu Pásma Gazy vrací na sever. A podle všeho se většina lidí vrací plná radosti, i když se vrací do zničené země. O slovo se tady hlásí i Američané a jejich spojenci, kteří mají dohlížet na dojednané příměří.

Příměří v Gaze? Trumpova iniciativa prý jde do finále
Foto: z internetu
Popisek: bombardování Gazy

Izraelská armáda se postupně stahuje z Pásma Gazy. V pátek vstoupilo v platnost příměří. Příměří, na jehož uzavření si nemalou zásluhu připisuje 47. prezident USA Donald Trump. Do severní části Pásma Gazy se vrací Palestinci. Podle CNN nalézají jen ruiny.

„Modlím se, aby Bůh zmírnil náš zármutek a tíseň a aby se lidé vrátili do svých domovů. I kdyby domy byly zničené, my se vrátíme, dá-li Bůh,“ řekl Ahmad Abu Watfa. Se CNN hovořil cestou domů do Šejcha Radwanu v Gaze. Řekl, že cítí nesmírnou radost, i když věděl, že ho pravděpodobně nečeká nic, co by mohl nazvat domovem.

 

 

„Neexistuje krásnější pocit než tento – pocit lidí vracejících se z jihu na sever,“ řekl.

Anketa

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?

70%
1%
2%
1%
25%
1%
hlasovalo: 5901 lidí
Server deníku New York Times doplnil, že z jihu na sever se vydaly tisíce lidí a přestože jejich situace není nijak pozitivní, v postupujícím davu prý panuje dobrá nálada. Lidé se chtějí vrátit domů. „Lidé jsou tak šťastní, i když se vracejí do zkázy,“ řekl Šamek al-Dibs, který minulý měsíc uprchl se svou rodinou na jih.

Mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) uvedl, že lidem bylo umožněno přesunout se z jihu na sever přes pobřežní ulici Al-Rashid a silnici Salah al-Din ve středu pásma Gazy.

Majdi Fuad Mohammad Al-Khour stál uprostřed trosek svého bývalého domu v Tal el Hawa, když CNN poskytl rozhovor. Prozradil, že dvě z jeho dětí – syn a dcera – byly zabity ve válce. Jeho dům byl zničen a téměř vše, co kdy vlastnil, je pryč.

„Čtyřicet let práce jsem věnoval stavbě svého domu. Je mi teď 70 let. Od deseti let jsem pracoval, dokud jsem se nemohl oženit, postavit tento dům a mít děti. Teď nemůžu pracovat a moje zdraví mi to nedovoluje. Kam mám jít? Moje zdraví už není takové, jaké bylo, když jsem byl mladý. Jsem starý a nemocný a nemůžu pracovat,“ krčil rameny.

Záběry pořízené ze vzduchu ukazují, že na severu Pásma Gazy jsou místa, kde nezůstal kámen na kameni, všude zůstává jen prach ze zřícených budov. Ozbrojené síly Státu Izrael (IDF) v Pásmu Gazy postupovaly naprosto nekompromisně.

Postupovaly nekompromisně v reakci na teroristický útok ze 7. října 2023, kdy teroristé z hnutí Hamás vtrhli na území Izraele, povraždili 1200 lidí a desítky dalších unesli. Jedním ze základních požadavků dnes je, aby se kompletně všichni rukojmí vrátili do Izraele. Jak ti živí, tak mrtví, kteří budou důstojně pohřbeni.

Server Times of Israel upozornil, že se do Izraele přesouvají Američané, kteří mají dohlížet na dodržování dojednaného příměří. Server se dovolával dvou zdrojů obeznámených se situací. Dvousetčlenný tým prý dorazí o víkendu a přiletí z USA a ze základen na Blízkém východě. Do Izraele dorazil i admirál Brad Cooper, velitel Ústředního velení americké armády.

V týmu, pravděpodobně sídlícím v Egyptě, budou zastoupeni egyptští, katarští, turečtí a pravděpodobně i emirátští vojenští představitelé. Úředníci uvedli, že do Gazy nemají v úmyslu vstoupit žádní američtí vojáci.

Psali jsme:

MZV varuje před cestami do Pásma Gazy a jiných válečných oblastí
Aktivistka z Gretiny lodě píše Strakovce: Jsem unesený český občan
Mír na Blízkém východě? Trumpův plán chystá změny v Palestině
V Itálii zadrželi zbraně pro Izrael. Měly být z Česka

 

Zdroje:

https://edition.cnn.com/2025/10/10/world/palestinians-returning-gaza-city-intl

https://t.co/b82uf3h6LV

https://twitter.com/hashtag/Gaza?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/hashtag/gazapeacedeal?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/hashtag/Israel?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/hashtag/PeacePlan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/pzshakir6/status/1976938333550133418?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.nytimes.com/2025/10/10/world/middleeast/gaza-cease-fire-israel-hamas.html

https://www.timesofisrael.com/liveblog-october-11-2025/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Izrael , Palestina , USA , válka , zahraničí , uprchlíci , CNN , pásmo Gazy , NYT , Times of Israel , válka v Izraeli

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vydrží podle vašeho nzoru v Páamu Gazy mír?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

válka v Izraeli

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

Jan Lipavský byl položen dotaz

Jedno mi není stále jasné

Vy si myslíte, že se Rusko pustí do křížku s NATO? A je nebo není pro nás NATO dostatečnou zárukou bezpečnosti?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Mraveniště, kam bylo načůráno. V ODS teď prý každý bojuje sám za sebe

11:10 Mraveniště, kam bylo načůráno. V ODS teď prý každý bojuje sám za sebe

Zmizel Zbyněk Stanjura, dosavadní ústřední postava stranického dění. A v ODS teď prý každý bojuje sá…