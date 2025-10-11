Příměří v Gaze? Trumpova iniciativa prý jde do finále

Izraelská armáda se postupně stahuje z Pásma Gazy. V pátek vstoupilo v platnost příměří. Příměří, na jehož uzavření si nemalou zásluhu připisuje 47. prezident USA Donald Trump. Do severní části Pásma Gazy se vrací Palestinci. Podle CNN nalézají jen ruiny.
„Modlím se, aby Bůh zmírnil náš zármutek a tíseň a aby se lidé vrátili do svých domovů. I kdyby domy byly zničené, my se vrátíme, dá-li Bůh,“ řekl Ahmad Abu Watfa. Se CNN hovořil cestou domů do Šejcha Radwanu v Gaze. Řekl, že cítí nesmírnou radost, i když věděl, že ho pravděpodobně nečeká nic, co by mohl nazvat domovem.
?? The Israeli regime began withdrawing from Gaza as the ceasefire took effect, moving forces toward "yellow line” under the US-brokered "Peace plan". #Gaza #Israel #PeacePlan #gazapeacedeal pic.twitter.com/b82uf3h6LV— Pirzada Shakir (@pzshakir6) October 11, 2025
„Neexistuje krásnější pocit než tento – pocit lidí vracejících se z jihu na sever,“ řekl.
Mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) uvedl, že lidem bylo umožněno přesunout se z jihu na sever přes pobřežní ulici Al-Rashid a silnici Salah al-Din ve středu pásma Gazy.
Majdi Fuad Mohammad Al-Khour stál uprostřed trosek svého bývalého domu v Tal el Hawa, když CNN poskytl rozhovor. Prozradil, že dvě z jeho dětí – syn a dcera – byly zabity ve válce. Jeho dům byl zničen a téměř vše, co kdy vlastnil, je pryč.
„Čtyřicet let práce jsem věnoval stavbě svého domu. Je mi teď 70 let. Od deseti let jsem pracoval, dokud jsem se nemohl oženit, postavit tento dům a mít děti. Teď nemůžu pracovat a moje zdraví mi to nedovoluje. Kam mám jít? Moje zdraví už není takové, jaké bylo, když jsem byl mladý. Jsem starý a nemocný a nemůžu pracovat,“ krčil rameny.
Záběry pořízené ze vzduchu ukazují, že na severu Pásma Gazy jsou místa, kde nezůstal kámen na kameni, všude zůstává jen prach ze zřícených budov. Ozbrojené síly Státu Izrael (IDF) v Pásmu Gazy postupovaly naprosto nekompromisně.
Postupovaly nekompromisně v reakci na teroristický útok ze 7. října 2023, kdy teroristé z hnutí Hamás vtrhli na území Izraele, povraždili 1200 lidí a desítky dalších unesli. Jedním ze základních požadavků dnes je, aby se kompletně všichni rukojmí vrátili do Izraele. Jak ti živí, tak mrtví, kteří budou důstojně pohřbeni.
Server Times of Israel upozornil, že se do Izraele přesouvají Američané, kteří mají dohlížet na dodržování dojednaného příměří. Server se dovolával dvou zdrojů obeznámených se situací. Dvousetčlenný tým prý dorazí o víkendu a přiletí z USA a ze základen na Blízkém východě. Do Izraele dorazil i admirál Brad Cooper, velitel Ústředního velení americké armády.
V týmu, pravděpodobně sídlícím v Egyptě, budou zastoupeni egyptští, katarští, turečtí a pravděpodobně i emirátští vojenští představitelé. Úředníci uvedli, že do Gazy nemají v úmyslu vstoupit žádní američtí vojáci.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
autor: Miloš Polák