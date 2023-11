Příprava na boj s Ruskem? „F35 tu budou za deset let.“ Po slovech Řehky smutný smích

reklama

Prezident Petr Pavel a náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka promluvili na úvod velitelského shromáždění armády. Řehka prohlásil, že vedle Ruské federace je druhým rizikem terorismus.

„Před rokem jsem tady mluvil o ruské invazi na Ukrajinu. Tento problém bohužel pokračuje, Rusko se chystá na dlouhou opotřebovávací válku. Před několika týdny přibyl nový problém – tentokrát na Blízkém východě. Napětí panuje i v dalších částech světa. … Nelze spoléhat na věčný mír,“ varoval Řehka s tím, že armáda na toto všechno musí reagovat a také tak činí. „Děkuji všem vojákům za jejich obětavou práci pro obranu České republiky. Děkuji prezidentovi republiky, politickým představitelům i veřejnosti za jejich důležitou podporu,“ zdůraznil

„Kdyby došlo ke střetu mezi Ruskou federací a aliancí, opakuji kdyby, byli bychom aktivním účastníkem konfliktu od první vteřiny. Dotklo by se to armády, ale také infrastruktury a také všech občanů. To změnilo naše plány a naše zažité postupy,“ nechal se slyšet nejvyšší vojenský představitel české armády.

Vojáci by se podle něj neměli bát experimentovat.

A jak již bylo naznačeno, poté věnoval několik slov terorismu.

„Mezinárodní terorismus dál ohrožuje naši civilizaci, a kromě Ruska je to největší hrozba pro alianci,“ zdůraznil Řehka s tím, že vojensky lze boj s terorismem zvládnout, čeští vojáci to prý sami znají z účasti na zahraničních misích, ale podle Řehky je k tomu třeba zdůraznit jednu věc. Projevy podporující terorismus podle něj nelze tolerovat. Pokud je budeme tolerovat, terorismu se podle Řehky prakticky neubráníme.

Ocenil určitou stabilitu ve financování Armády ČR.

Po Řehkovi promluvil prezident Petr Pavel a poděkoval Řehkovi, že v předchozím vystoupení zmínil vše podstatné. „Pod to všechno bych se podepsal,“ zdůraznil Pavel s tím, že bezpečnostní projevy se oproti loňsku ještě prohloubily. Pro nás to znamená jediné. Být připraveni na to, že konflikt je reálný,“ pravil prezident Pavel.

Na Ukrajině se podle něj už projevuje únava z války, která s sebou nese tlak na ukončení války nějakou dohodou, což je problém. Ale ukrajinská protiofenziva se podle Pavla nevyvíjí tak, jak by si Ukrajinci přáli. Už proto, že podpora Západu byla pomalejší, než by bylo záhodno, a pak kvůli tomu, že Rusko mělo čas se na protiofenzivu důkladně připravit. Tak to vidí prezident Pavel.

Pokud by Rusko v této válce uspělo, byl by to problém pro celý svět, protože i další aktéři, včetně Číny, by si mohli říct, že řešit různé záležitosti silou je v pořádku.

Podle Pavla je třeba věnovat pozornost i situaci v Izraeli. Jednak proto, že se v otázce podpory Izraele dělí nejedna společnost evropských zemí, ale i proto, že i tato válka může vyvolat další migrační vlny, na které bude třeba reagovat. „Z tohoto pohledu vítám, že Česká republika přijala zákon o dlouhodobém financování obrany. Ale tady bych upozornil i na tu negativní stránku, že to přichází v době, kdy řada českých občanů čelí velkému ekonomickému tlaku. Mohlo by se stát, že výdaje na obranu budou vnímány negativně,“ varoval prezident s tím, že by armáda při své modernizaci měla postupovat maximálně efektivně.

Poté se na vojáky obrátil s výzvou.

„Na rozdíl ode mě, který si musí ve svých výrocích dávat pozor na sociální citlivost, tak od vás se očekává, že budete brutálně pravdiví.“

Projevy prezidenta Pavla i náčelníka generálního štábu Řehky odvysílala ČT24.

Glosátorka veřejného dění Kateřina Dostálová to okomentovala.

„Strategické šoky generála Řehky jsou jako strategická komunikace vlády. On nás chce chránit F-35 za půl bilionu, které tu budou za deset let a vláda řešit energetickou krizi ‚domky po babičce‘, v situaci, kdy nám drahé energie likvidují průmysl. Bravo, Fialo!“ vypálila.

Druhý glosátor veřejného dětí Martin Chmela si v narážce na nedávnou nehodu tropil z armády žerty.

„Náčelník generálního štábu Řehka opakovaně uvedl, že se máme připravit na válku s Ruskem. Já bych si na začátek dal méně ambicióznější cíl. Např. jak zařídit, aby jeden osobák nevyřadil kolonu obrněných transportérů,“ poznamenal.

