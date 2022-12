Příšerný rok. Uchvátili nám stát, zoufá si Zdeněk Zbořil

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Kupodivu nepociťuji materiální bídu, ale zoufalý nedostatek empatie a schopnosti porozumět lidem, se kterými se pravidelně setkávám celá léta, a kteří mne dnes a denně dokážou překvapit svou nevychovaností a přesvědčením o vlastní výjimečnosti.“ Tohle je podle politologa Zdeňka Zbořila asi to nejhorší, co se části české společnosti mohlo přihodit. A jaký byl uplynulý rok? „Pro mne a zbytek naší rodiny byl příšerný.“

Vánoční svátky pomalu končí a jaký byl tento konec roku pro doktora Zbořila? „Je to opravdu letos více než nepříjemné. Kupodivu nepociťuji materiální bídu, ale zoufalý nedostatek empatie a schopnosti porozumět lidem, se kterými se pravidelně setkávám celá léta, a kteří mne dnes a denně dokážou překvapit svou nevychovaností a přesvědčením o vlastní výjimečnosti. Asi je to to nejhorší, co se části české společnosti mohlo přihodit, a to dokonce i při snaze, aby tomu tak nebylo. Jak říkali starci, člověk zřejmě nemůže dělat, co chce, ale zřejmě už ani chtít co chce. Podivný stav bez vůle je zdánlivě vyměněn za nekonečné řetězce přání a tužeb bez jakéhokoliv naplnění.

Sotva se země začala probírat z následků covidové pandemie, přišla válka na Ukrajině. Celý rok se tak nesl ve znamení této války. „Jsme ve válce, tvrdí hned dva nejvyšší představitelé našeho státu. Já si to ale nemyslím. Je to zase jen jejich touha po touze a s ohledem na jejich vzdělání a zkušenosti by se už dávno oba mohli začít stydět a být příkladem svým laciným epigonům, kteří jimi snad už dávnou ani nedokážou být,“ říká politolog.

Rok 2022? „Pro mě a zbytek rodiny příšerný“

Inflace, migrační krize, ekonomická krize a jaký byl rok 2022 pro doktora Zbořila? „Pro mne a zbytek naší rodiny byl příšerný. Snad se dokonce budeme muset umět nějak zařídit a rozejít se s lidmi a zemí, ve které naše rodina žila po několik generací. Ale co dělat, když den za dnem přicházejí tak neočekávané, kterým se už obáváme říkat ‚jobovky‘. Stále se ještě občas setkávám s občasnými projevy účasti a optimismu, ale je jich stále méně a i tak jsou spíše smutné a neveselé. Když se ohlédnu za mediálním burácením nenávisti v jakékoli části světa, chce to úsilí téměř olbřímí, aby bylo možné alespoň trochu pohnout s balvany hlouposti a jejich obdivovateli někam za horizont marného lidského snažení,“ komentuje Zbořil.

Řízení státu se chopila nová vláda, už rok řídí republiku Petr Fiala. „Ona se nová vláda řízení státu jen ‚nechopila‘, ona ho jen uchvátila a zřejmě to dosud ještě ani sama neví. Marně mnozí opakují, že každá obec vzniká za účelem nějakého dobra, ale málokdo to ví, vidí, a proto svou ignoranci nahrazuje mluvením, až tlachavostí. Snad jedna věc se této vládě daří víc než vládám jiným. Úzkostlivě se snaží ‚držet pohromadě‘, aby nemuseli být trestáni každý zvlášť a mají neuvěřitelnou schopnost vybírat daně a poplatky k jakémukoliv účelu. Není to nijak neobvyklá choroba státní byrokracie, ale víme z dějepisu, že je to nemoc vážná, někdy i smrtelná,“ uvedl politolog.

Opozice? Jen rozmazaný zrcadlový obraz koalice

A jak hodnotit opozici a činnost Andreje Babiše? „Opozice ANO 2011 není nic jiného než zrcadlovým, někdy trochu rozmazaným obrazem vládní koalice. Až příliš mnoho zájmů soukromých se ztrácí na úkor zájmů obecných a podobně jako v SPD si její reprezentanti kladou často cíle až nemožné, nebo dokonce za svoje reprezentanty vybírají osobnost, které jsou neosobnostmi a musejí dohánět svou nekompetentnost projevy vnější okázalosti, za kterými skrývají svou neschopnost jednat a dosahovat konsenzu. Není to v české politice nic mimořádného, ale stále nás to překvapuje, snad ještě víc, než hvězdné nebe nad námi a kategorický imperativ mravní v nás,“ říká politolog.

Nový rok budeme zahajovat prezidentskými volbami. „Nejsem agitátor a nemyslím si, že je zdvořilé, přesvědčovat občany o způsobu výkonu jejich funkce k občanství. Už i tak jsou mi osobně nepříjemné sázky na to, kdo je lepší, horší a nejlepší,“ říká politolog, „je to vlastně brutální zasahování do individuálního práva tajného výběru a rozhodnutí voličů a každý z nich by měl být nadán právem činit tak samostatně a bez psychologicky motivovaného násilí. Vím, že je to až příliš vzdálený ideál, ale nástroje manipulace a různé manipulativní techniky jsou dnes a na celém světě na takové úrovni, že dnes lze zvolit jako toho nejlepšího vlastně kohokoliv, i toho pověstného koně do římského senátu,“ dodal.

O všem a o ničem… Demonstrace není revoluce

Celému roku dominovala válka na Ukrajině. Už v létě se hovořilo o tom, že je čas se sejít na náměstích. Nakonec na Staroměstské náměstí 3. září dorazily stovky tisíc lidí, aby vyjádřily svou nespokojenost s politikou vlády. Následovaly další protesty, ale postupně už nadšení ubývá.

„Ty první demonstrace a manifestace byly tak trochu o všem a o ničem. A vlastně ještě o nic vážného nešlo. Na svržení vlády to nebylo, vystoupení z EU také ne a jestli si někdo myslel, že se válečníci v NATO polekají statisíce demonstrantů na Václavském náměstí v Praze, pak se mýlil téměř osudově,“ uvedl Zbořil. „Demonstrace není revoluce a zájmy politických stran nebo několika jednotlivců nejsou politickou akcí. Evropské revoluce mají své dějiny a snad by se mohli lidé od klávesnic PC porozhlédnout, jak k nim docházelo, kdo je organizoval a kdo byl jejich první obětí. A to stále ještě nikdo neuvažuje o tom, že revoluce dělají také ‚skupiny ozbrojených mužů‘ – jak se o tom píše v historii, a že jako politický program nestačí jen ona pověstná ‚tekutá zloba‘,“ dodal.

Pokud jde o ukrajinské uprchlíky, zatím se nezdá, že by byli bezpečnostní hrozbou. Přesto, může se společenská atmosféra v jejich otázce v Česku změnit? „Samozřejmě že by mohlo dojít na změnu společenské atmosféry, ale pokud budou finanční prostředky, a ty jsou ke změně společenských poměrů také často třeba, a bude-li někdo ochoten takovou změnu podporovat, půjde vše osvědčeným způsobem. Dokonce není třeba ani dovážet ‚revolucionáře‘ z Gruzie nebo z Ukrajiny. Přesvědčit o změně politického režimu hlavu státu nebo vládu by v ČR dokázalo jen několik desítek dobře vyzbrojených a v nějakém vojenském prostoru vycvičených osob. Problémem by snad mohlo být jen to, kdo by je vycvičil, dodal jim zbraně a kterým směrem by začaly střílet,“ uvedl Zbořil.

Dnešní Rozjezd vychází 26. 12., můžete prosím na závěr přidat ještě přání našim čtenářům na druhý svátek vánoční?

„Nehledě na dnešní velký kus nostalgie a nevíru v časy příští, přece jen bych si dovolil popřát čtenářům PL hluboký v srdci smích, na tváři lehký žal. Snad nám to velký český básník 19. století promine a nechá to naklepat na klávesnici PC bez jakéhokoliv hrdelního trestu,“ uzavírá vánoční Rozjezd Zdeněk Zbořil.

