Přituhuje. Německo omezí prodej benzínu zvláštním pravidlem

30.03.2026 13:13 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Válka v Íránu pokračuje a mnoho zemí obchází mimo jiné strašidlo vysokých cen paliv. V Asii řeší, kdy se podaří uvolnit Hormuzský průliv pro tankery. Nelehké spaní má i mnoho Evropanů. V Polsku snížili DPH na pohonné hmoty z 23 na 8 procent. V Česku vyčítá premiér Andrej Babiš (ANO) největším hráčům příliš vysoké marže. Zkrotit ceny pohonných hmot se chystají i v Německu. Od středy 1. dubna budou pro pumpaře platit speciální pravidla.

Foto: Radek Kotas
Popisek: Kolona na levná paliva v Praze

V Německu začnou od 1. dubna platit speciální pravidla pro pumpaře. Otázkou je, zda připravované opatření zprůhlední situaci na trhu s pohonnými hmotami a německým řidičům pomohou.

„Nové nařízení by mělo vstoupit v platnost ve středu 1. dubna 2026 – ceny pohonných hmot se podle nich budou moci zvýšit pouze jednou denně – v poledne. Odborníci očekávají, že právě v tu chvíli dojde k náhlému nárůstu cen a motoristé rychle ztratí přehled,“ napsal nejčtenější německý deník Bild.

Pokud některá z německých pump pravidlo poruší a zvýší cenu jindy, může dostat pokutu až 100 tisíc euro.

Pravidlo je součástí takzvaného balíčku opatření týkajících se pohonných hmot, který byl v krátké době schválen spolkovou vládou a parlamentem. V pátek podepsal zákon spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier.

„Cílem je omezit výraznější výkyvy cen a zajistit větší transparentnost. Snížení cen však bude možné i nadále kdykoli. Vzorem je podobné nařízení v Rakousku,“ upozornil server Sol.de.

Server Magazínu Focus připomněl, že součástí nového zákona je i rozšíření pravomoci Federálního úřadu pro boj proti kartelům. Společnosti budou v budoucnu muset prokázat, že zvýšení cen je objektivně odůvodněné. To by mělo antimonopolním orgánům výrazně usnadnit zásahy v případě, že mají podezření na nadměrný růst cen pohonných hmot.

Federální asociace nezávislých čerpacích stanic vysvětlila, že palivo v Německu je drahé ve srovnání s jinými evropskými zeměmi také proto, že uvaluje na pohonné hmoty řadu daní – například daň z energie, daň z emisí z oxidu uhličitého a daň z přidané hodnoty.

Server magazínu Focus v této souvislosti upozornil na vyjádření německého kancléře Friedricha Merze, že v případě neklidu na trhu s pohonnými hmotami, není vyloučeno, že budou přijata i další opatření. Ve hře prý může být i zavedení cenového stropu na pohonné hmoty, po čemž volá v Česku i Andrej Babiš.  

Zdroje:

https://www.bild.de/politik/inland/am-1-april-gilt-das-neue-tank-gesetz-so-laeuft-es-ab-mittwoch-an-der-zapfsaeule-69c920a9b33459bf527738cf§

https://www.focus.de/finanzen/spritpreise-neue-tank-regel-geplant-was-autofahrer-jetzt-wissen-muessen_ebb62e39-af77-47e1-a6a2-f69e6045d1fd.html

https://www.sol.de/deutschland-und-welt/ministerium-gibt-bekannt-ab-wann-die-neue-tank-regel-in-deutschland-gilt,691778.html

Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.

daně , ekonomika , Německo , pohonné hmoty , Polsko , Rakousko , zahraničí , Merz , Green Deal , zastropování cen

Summit NATO

Podle vás je nejdůležitější názor prezidenta. Proč? Určitě je odborník a podle mě by tam měl jet, ale proč je důležitější názor jeho než někoho z vlády, která za zahraniční a bezpečnostní politiku zodpovídá? A nemyslíte, že je dobře, že tam Babiš jede? Proč by měl prezident vysvětlovat kroky, s kter...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

