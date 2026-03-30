Přituhuje. Německo omezí prodej benzínu zvláštním pravidlem

V Německu začnou od 1. dubna platit speciální pravidla pro pumpaře. Otázkou je, zda připravované opatření zprůhlední situaci na trhu s pohonnými hmotami a německým řidičům pomohou.
Pokud některá z německých pump pravidlo poruší a zvýší cenu jindy, může dostat pokutu až 100 tisíc euro.
Pravidlo je součástí takzvaného balíčku opatření týkajících se pohonných hmot, který byl v krátké době schválen spolkovou vládou a parlamentem. V pátek podepsal zákon spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier.
„Cílem je omezit výraznější výkyvy cen a zajistit větší transparentnost. Snížení cen však bude možné i nadále kdykoli. Vzorem je podobné nařízení v Rakousku,“ upozornil server Sol.de.
Server Magazínu Focus připomněl, že součástí nového zákona je i rozšíření pravomoci Federálního úřadu pro boj proti kartelům. Společnosti budou v budoucnu muset prokázat, že zvýšení cen je objektivně odůvodněné. To by mělo antimonopolním orgánům výrazně usnadnit zásahy v případě, že mají podezření na nadměrný růst cen pohonných hmot.
Federální asociace nezávislých čerpacích stanic vysvětlila, že palivo v Německu je drahé ve srovnání s jinými evropskými zeměmi také proto, že uvaluje na pohonné hmoty řadu daní – například daň z energie, daň z emisí z oxidu uhličitého a daň z přidané hodnoty.
Server magazínu Focus v této souvislosti upozornil na vyjádření německého kancléře Friedricha Merze, že v případě neklidu na trhu s pohonnými hmotami, není vyloučeno, že budou přijata i další opatření. Ve hře prý může být i zavedení cenového stropu na pohonné hmoty, po čemž volá v Česku i Andrej Babiš.
