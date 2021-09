Profesor Fiala sází na jednu kartu: Jedině s Piráty a Starosty. Chodí za mnou lidé, že jsme naděje na změnu

reklama

Fiala se diví, že v průzkumech spokojenosti obyvatel lidé vyjádřili největší spokojenost se svým životem od roku 2013. „Lidé se mají po ekonomické stránce v mnoha směrech dobře, a to je krásné. A to není samozřejmě jenom zásluha vlády, ale je to určitě i tím, jak se rozvíjí ekonomika, jak lidé pracují, co se děje celkově v Evropě. To je samozřejmě dobře. Ale myslím, že lidé jsou dost inteligentní na to, aby věděli, že jsou tu obrovské problémy, které se neřeší, a lidi to trápí,“ tvrdí Fiala v rozhovoru pro server Novinky.cz a dodává, že lidem není jedno, že v Čechách vítězí populismus.

Lidé se sice prý mají dobře, ale vnímají, že jejich děti mají špatnou perspektivu. „Lidé přemýšlí, jestli děti mají šanci, že budou mít opravdu dobré vzdělání, že budou mít jednou důchod, že si pořídí bydlení, a na to si lidé odpovídají, že takovou šanci teď úplně nevidí. Každý den jsem mezi lidmi a ti vyjadřují velké porozumění pro to, co říkáme,“ říká ke kampani „Antibabiš“ lídr ODS.

„Dnes za mnou lidé chodí a říkají, že věří, že to změníme a že jsme jejich naděje. Je to úplně jiné a nesmírně pozitivní. Lidé chtějí změnu, nechtějí se na to dívat. Nejsou spokojeni s tím, co se děje v této zemi. Bojí se toho, že nás populisté s extremisty potáhnou na východ,“ má jasno Fiala, podle nějž je zejména potřeba zkrotit rozpočet, protože český státní dluh roste nejrychleji v Evropě.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Fialův plán je, aby za čtyři roky Česká republika měla zvládnutý rozpočet, který hospodaří s penězi občanů zodpovědně. „Země, kde se staví byty, silnice, po nichž se dá taky nějakým způsobem jezdit, má moderní školství a kvalitní životní prostředí. Země, která zkrátka patří mezi nejlepší na světě,“ hledí do budoucnosti Fiala.

Toho trochu znepokojují padající preference koalice PirSTAN, což ale dle svých slov stejně nijak neovlivní. „Tak já se starám o to, abychom my uspěli co nejlépe. Pokud ale ve volbách nezískáme 101 křesel, tak je to hotovo. Tak tu bude vláda populistů s extremisty. Bude tu Andrej Babiš vládnout s SPD, komunisty, Přísahou, nebo kdo se zkrátka dostane do Sněmovny, a je hotovo. A pokud bude mít tuto šanci, tak to udělá,“ varuje Fiala, že tyto strany by nás táhly zpět na východ.

Vládní spolupráci s hnutím ANO nebo SPD Fiala rázně odmítá a přiznává, že povolební vývoj má pro něj jen jedinou variantu. „Nemůžeme se přece podílet na devastaci země, která tady probíhá. Podívejte se na sociální demokracii, která šla do vlády s hnutím ANO, překročila všechny červené linie, které si dala, a porušila všechny sliby. Podívejte se, kde jsou,“ srovnává Fiala, kam spolupráce s Babišem dostala ČSSD.

Vláda ODS a ANO podle něj není řešením pro vyvedení země z krize. „Toto není žádné řešení pro ČR. To se omlouvám, ale to je směšné. Vždyť bychom zradili všechno, o co tady usilujeme. Andrej Babiš má obrovský střet zájmů, s ničím se nepohnulo a je tu zkrátka nehorázný populismus. Jak bychom se na tomto teď měli začít podílet? Jaký smysl by to mělo? My se snažíme ve volbách vyhrát a já věřím, že vyhrajeme,“ věří Fiala a opakuje, že všechno sází na jednu kartu a tou je spolupráce s PirSTAN. „Všechno ostatní jsou iluze,“ dodává.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Spojením do předvolebních koalic podle Fialy zúčastněné strany je mírní nerovnou politickou soutěž. „ODS to udělala vědomě, aby navýšila svůj potenciál, aby čelila nerovné politické soutěži, která mimo jiné spočívá v tom, že náš politický soupeř přímo vlastní část mediálního trhu a další věci, které všichni znají. Takže jsme tomu čelili tímto způsobem a překonáváme dlouhodobou nevýhodu středopravého politického spektra v ČR, kterým je roztříštěnost. A to si myslím, že je velká věc, a mě to vůbec nemrzí. ODS z toho vyjde posílena,“ má jasno Fiala, který by po případném volebním fiasku zvažoval rezignaci na post předsedy ODS.

Psali jsme: Fiala (ODS): Nedopustíme celostátní lockdown Hnutí ANO bez Babiše? Nezavírejme si dveře... Starosta Kolář překvapil S Babišem nepůjdeme, je to pitomost, říká Petr Fiala. Téma prý rozehrává jen zoufalý Hamáček Není nám to lhostejné! Petr Fiala lituje běloruské disidenty

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.