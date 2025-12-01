Promlčení v Dozimetru. A Rakušan zase bude dělat do kamery naštvaného, sází poslanec

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zrušili trestní stíhání podnikatele Dana Ježe a firmy Gating Services v jedné z větví korupční kauzy Dozimetr. Důvodem je tříletá promlčecí lhůta, která uplynula.
Podnikatel Jež a zmíněná firma uspěli se stížností proti obvinění, jež se týkalo údajného předání úplatku ve výši 200 tisíc korun Michalu Redlovi v roce 2021. Podnikatel Jež však při výslechu na policii poskytnutí úplatku odmítl. Firma Gating Services patří mezi dlouholeté dodavatele pražského Dopravního podniku (DPP). Firma v letech 2012 až 2022 získala zakázky za více než 200 milionů korun, informovala média.
Na tuto zprávu reagoval i poslanec hnutí ANO Jiří Mašek, který rozhodnutí o zastavení stíhání důrazně glosoval a zasadil jej do širšího kontextu fungování české justice.
Podle Maška je označování Redla a jemu podobných ze strany médií za „podnikatele“ už samo o sobě „silné kafe“. U Dozimetru se místo o miliardových kšeftech spojených s dopravou a místo úplatků za zakázky mluvilo o „zprostředkovatelských službách“.
Mašek připomněl, že případ se točil kolem úplatku 200 tisíc korun – částky, která podle něj ve srovnání s miliardovými schématy dozimetrové kauzy působí jako „odměna za poctivost“. Ukazuje se podle něj pouze to, že „skutek je prý promlčený“ a justice jej po třech letech smetla ze stolu. „Peníze měl podle vyšetřování předat Dan Jež koncem července 2021 samotnému Michalu Redlovi, tomu ‚hlavnímu mozku, personalistovi STAN“. Jenže hádejme, co se stalo – skutek je prý promlčený. Takže tři roky a šmytec. Prima načasování. Hotovo. Vymazáno. Promlčeno,“ shrnul Mašek.
Jde podle jeho slov jen o další ukázku papírového, byrokratického systému, v němž místo spravedlnosti vítězí lhůty. „Místo spravedlnosti máme další ukázku, jak český právní systém funguje, nebo spíš jak se vysmívá lidem do obličeje,“ podotkl Mašek.
Dodává, že v podobných případech se „nevinní“ možná dočkají odškodnění za neoprávněné stíhání – zatímco jim zbytečný proces mezitím kazil reputaci a život. Tento mechanismus pak poslanec přirovnal k nekonečnému příběhu kolem kauzy Čapí hnízdo. „Jednou to odloží, pak to před volbami znovu otevřou, zase odloží a potom zase přijdou volby — a pořád dokola,“ připomněl.
Ve své reakci se poslanec Mašek vymezil i vůči ministru vnitra Víta Rakušanovi, pod jehož resortem měla „očistná mise“ kolem Dozimetru probíhat. „A teď si představte, že tenhle prohnilý marast sleduje ministr Rakušan. Tedy doufejme, že jen sleduje — nebo dozoruje?“ napsal Mašek a připomněl, že Rakušan před kamerami tvrdil, že Dozimetr je ostuda jednotlivců, nikoliv celého hnutí. Nyní však podle Maška „bouchá do stolu, rozčiluje se na tiskovkách a dělá uraženého, že přece nemůže ovlivňovat vyšetřování“.
Na závěr Mašek ještě zesílil tón a vrátil se k politické odpovědnosti ministra vnitra. Podle Maška současný stav ukazuje, že spravedlnost v Česku má často krátký dech – stačí vyčkat tři roky a vše je promlčeno. „Takže zatímco my ostatní máme držet hubu, platit daně a věřit v nezávislou spravedlnost, tak vyvolení nahoře bouchají do stolu, kroutí hlavou a hrají divadlo pro kamery,“ poznamenal poslanec. A dodal i ironickou tečku: „A ministr Rakušan? Ten bude zase teatrálně naštvaný. Ale jen tak trochu – tak, aby to dobře vypadalo v televizi.“
V hlavní větvi případu Dozimetr čelí Michal Redl a další lidé obžalobě od loňského června. Státní zástupce je viní z toho, že si do vedení pražského Dopravního podniku dosadili spřátelené manažery.
S pomocí těchto manažerů, jak dále tvrdí policisté, mohli ovlivňovat různá výběrová řízení. Za to následně získávali úplatky.
Část lidí se k trestné činnosti přiznala. Další obžalovaní – Michal Redl, bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček a bývalý šéf právního oddělení Dalibor Kučera – vinu v hlavní větvi případu odmítají.
autor: Natálie Brožovská