Rakety dodané Ukrajině západem míjejí cíle, drony krouží, pak spadnou. Co se děje na Ukrajině?

Britský týdeník The Economist popsal, jaké nepříjemné překvapení čekalo na Ukrajince, když se pokusili proti Rusům využít moderní bomby a rakety. Rusové prý navíc dokážou poslat do vzduchu obrovské množství svých či íránských dronů. U Bachmutu je prý nebe ruskými drony přímo zaplaveno. A proč Ukrajině víc nepomůže NATO? Existuje podezření, že alianční systémy protivzdušného boje nemusí být zdaleka tak dobré jako ty ruské.

Válka na Ukrajině trvá už 641 dní a britský týdeník The Economist upozornil, že Rusové postupně vylepšují prostředky svého elektronického boje, což znamená, že jednak stěžují detekci vlastních dronů a jednak brání Ukrajincům ve využití jejich dronů. Podle The Economist Rusové věnovali velké prostředky na to, aby mohli čelit elektronickým systémům NATO a co nejúčinněji je blokovat. A ve chvíli, kdy se frontová linie na Ukrajině stabilizovala, dokázali Rusové na strategická místa přesunout techniku, která elektronické systémy blokovala skutečně účinně.

„Ukrajina v březnu zjistila, že její střely Excalibur naváděné GPS náhle začaly míjet cíl díky ruskému rušení. Něco podobného se začalo dít s řízenými bombami JDAM-ER, které Amerika dodala ukrajinskému letectvu, zatímco ukrajinské rakety dlouhého doletu GMLRS odpalované ze systému HIMARS také začaly míjet své cíle. V některých oblastech se nyní většina střel GMLRS ztratí. Ještě znepokojivější je zvyšující se schopnost ruských EW čelit množství levných bezpilotních vzdušných prostředků (UAV), které Ukrajina používá pro všechno od průzkumu bojiště a komunikace až po explozi při dopadu na cíle, jako jsou tanky nebo velitelské uzly,“ napsal The Economist.

Ukrajina podle týdeníku vyrábí obrovské množství levných dronů, v ceně přibližně asi tisíc dolarů za kus, ale řada z nich kvůli elektronickému rušení jen bezcílně krouží ve vzduchu, než se jim vybijí baterie a zřítí se k zemi. A i když Ukrajinci vyrábí opravdu hodně dronů, Rusové jich podle The Economst vyrábí víc. U Bachmutu je prý nebe ruskými drony přímo zaplaveno. Ukrajinské drony převyšují zhruba dvojnásobně.

Podle serveru Ukrajinská pravda ale jeden z ukrajinských dronů přece jen zasáhl cíl v Rusku, konkrétně budovu ve městě Tula ležící asi 200 km jižně od Moskvy. „Dron vletěl do bytu ve 12. patře. … Guvernér Tulské oblasti Oleksiy Dyumin řekl, že nad Tulou byly sestřeleny dva drony. Jeden z nich se dostal do výškové budovy. K vážným škodám podle něj nedošlo, ve třech bytech byla poškozena okna, jeden člověk byl lehce zraněn,“ uvedl server.

Ukrajinci vyvíjí vlastní systémy elektronického boje, ale podle The Economist zatím za Ruskem zaostávají. Teoreticky by Ukrajincům mohla pomoct západní technika, ale expert na Ukrajinu Nico Lange má za to, že se to nestane. Už proto, aby Rusové nedokázali západní způsob elektronického boje tak rychle odhalit. Především Američané se obávají, že nově získaná data obratem získají i Číňané. Lange má navíc za to, že alianční systémy protivzdušného boje nemusí být zdaleka tak dobré jako ty ruské.

Mluvčí ukrajinského letectva plukovník Jurij Ihnat oznámil, že ruské síly zaútočily na Kyjev s novou modifikací bezpilotních letounů Šahíd a poznamenal, že tyto bezpilotní letouny byly černé barvy a obsahovaly materiál, který pohlcuje radarové signály, což ztěžuje jejich detekci. Na jeho slova upozornil washingtonský Institut pro studium války (ISW).

Geolokační data podle ISW dokládají, že Rusové dosáhli územních zisků severně od Avdijivky. Ukrajinci se pokusili postoupit u Bachmutu, ale podle institutu neuspěli.

„Ruské síly pokračovaly v útočných operacích západně a jihozápadně od města Doněck a údajně částečně postoupily,“ uvedl ISW.

Vedle toho prý ruské síly postoupily i u Kupjansku.

