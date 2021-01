Rakušan: Korespondenční hlasování? Ani v USA nebyl doložen žádný problém

Předseda Starostů a nezávislých si věří. S Piráty dosáhneme na vítězství ve volbách, hlásí sebevědomě. Proč by tato koalice mohla porazit dosud dominující hnutí ANO? Podle Rakušana především proto, že lidé z ANO nedokážou myslet samostatně a čekají na pokyny šéfa hnutí Andreje Babiše. Poté Rakušan důrazně hájil korespondenční hlasování. „Vůbec nechápu, proč se tomu tady někdo brání,“ kroutil hlavou. Už kvůli koronaviru by se to podle Rakušana hodilo.

Vít Rakušan v rozhovoru pro Reflex.cz prohlásil, že v koalici s Piráty věří ve vítězství v říjnových volbách do Sněmovny. Věří, že koalice získá 25 procent hlasů voličů a možná i více.

„Já říkám 25 plus. To je nějaký výsledek ze kterého jsme vycházeli i při té modelaci, obsazování míst na kandidátce a podobně,“ oznámil Rakušan.

Věří také, že po volbách bude spolupracovat s pravicovou koalici Spolu, kde se sešli ODS, lidovci a TOP 09. Povolební jednání sice nepochybně budou „strašně složitá“, jak to popsal sám Rakušan, ale přesto věří v úspěch těchto jednání.

Naproti tomu s hnutím ANO si spolupráci představit nedovede a to ani kdyby nestál Andrej Babiš v čele hnutí a řídil ho jen ze zadních lavic.

„Hnutí ANO je prostě Andrej Babiš a to je úplně jedno, jestli je zrovna premiérem, nebo tu věc řídí někde v pozadí. Já když především ten poslední rok vidím, jak se chovají ti jeho nejbližší podřízení, to prostě nejsou samostatně myslící bytosti. To prostě nejsou lidé, kteří by vystupovali s nějakým vlastním názorem. Je to prostě to, co šéf určí. A já nevidím žádnou potenciální změnu toho jejich přístupu,“ rozjel se Rakušan.

Moderátor Čestmír Strakatý, který rozhovor s Rakušanem vedl, se svého hosta zeptal, zda jeho vyjádření není vůči spolupracovníkům Andreje Babiše urážlivé.

„Jestli je to urazí, tak je to jejich problém, já to prostě z té opoziční lavice vnímám. To, co zavelí šéf, tak takovým způsobem se argumentuje. Já prostě tady nevidím žádný samostatný politický názor třeba (ministryně financí za hnutí ANO) paní Aleny Schillerové a podobně,“ konstatoval předseda STAN.

Poukázal na to, že ještě před rokem volala Schillerová po zachování superhrubé mzdy. A jak je to dnes, může vidět každý.

Poté Rakušan hájil princip korespondenčního hlasování.

„Objektivně vzato nebylo doloženo ani v těch Spojených státech amerických, že by ta korespondenční volba znamenala nějaké riziko a ohrožení pro volby,“ zdůraznil ve spojitosti se snahou končícího prezidenta USA Donalda Trumpa výsledek voleb zpochybnit. Trump v těchto volbách získal 75 milionů hlasů a jeho demokratický vyzyvatel 81 milionů hlasů. Víc než 101 milionů hlasů bylo odevzdáno korespondenční cestou.

Šanci volit korespondenčně by měli podle Rakušana dostat Češi žijící v zahraničí.

„Vůbec nechápu, proč se tomu tady někdo brání. Spíš to na mě dělá dojem, že ta současná vládní garnitura podle posledních výsledků voleb, hlasy ze zahraničí příliš nedostává a není v jejich zájmu, aby tyto hlasy narostly,“ podotkl předseda STAN.

Korespondenční hlasování by se podle Rakušana hodilo i s ohledem na dobu covidovou, kterou procházíme. Do podzimu koronavirus nezmizí a opět bude třeba řešit, jak lidem umožnit volit i když budou např. v karanténě. Nepochybuje o tom, že to bude třeba zabezpečit konkrétními parametry korespondenčního hlasování.

Došlo i na poslance a člena zdravotního výboru Sněmovny Petra Pávka (za STAN), který se netají tím, že nesouhlasí s řadou vládních restrikcí proti šíření koronaviru. Nevěří totiž číslům, která ve spojitosti s koronavirem prezentuje ministerstvo zdravotnictví a má za to, že tu dochází ke strašení lidí, na kterém se nechce podílet.

„My samozřejmě máme nějakou výhradu svědomí a myslím si, že pokud se někdo dívá na naše hlasování, tak jsme klubem, který je poměrně svobodomyslný, ale jsou některé věci, ... které by poslanec reprezentující hnutí STAN prostě šířit neměl,“ zdůraznil Rakušan s tím, že poslanci hnutí STAN by neměli šířit dezinformace a fake news. „Pana poslance Pávka jsme vyzvali, aby se v tuto chvíli zdržel komentářů do veřejného prostoru, které se týkají covidu, aniž by je před tím konzultoval s odborníky, které my máme,“ dodal.

Stranou jeho pozornosti nezůstalo ani očkování proti koronaviru

„Z té covidové lapálie se podle mého dostaneme, pokud ta proočkovanost dosáhne nějakých výrazných procent, tím tu nemoc prostě porazíme,“ zdůraznil Rakušan.

Trval také na tom, aby očkování proti covidu bylo dobrovolné, byť by všechny k očkování rád motivoval vtipnou kampaní, jak to zvládají např. ve Velké Británii. V Česku se bohužel totéž nedaří.

„Když ti lidé uvidí, že se na ně s očkováním dostalo tehdy, kdy se na ně dostat má, že v tom není papalášismus, že v tom není protekce, no tak věřím tomu, že část lidí bude očkovací strategii státu více věřit,“ podotkl Rakušan.

Starostové a nezávislí by podle Rakušana také rádi viděli právní rozbor toho, proč bychom potřebovali nadále prodlužovat nouzový stav. Vláda podle něj dostatečně nevysvětluje, co v covidové době dělá. Když se láme chleba, tak se ukazuje, že vláda opakovaně zaspala. „Dohání to starostové,“ upozornil Rakušan.

Jako demokrat by prý Rakušan byl rád, kdyby vláda trvání nouzového stavu důkladně vysvětlila, nebo ho zrušila. Posteskl si však nad tím, že vládní většina ANO, ČSSD a KSČM to vidí jinak a on s tím bohužel nic neudělá.

Osobně by uvítal, kdyby vláda konečně zřídila očkovací centra. Místo vlády se toho však chopily kraje.

