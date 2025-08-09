Rakušan se pustil do ODS: Nebudeme vazal

09.08.2025 19:43 | Monitoring

„Nebudeme nekritičtí a nebudeme nějaký koaliční vazal. Pokud máme nějaký problém, tak to řešíme,“ prohlásil ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan k napětí v koalici kvůli bitcoinové kauze. Odpověděl, zdali kvůli ní před volbami Starostové neopustí vládu.

Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

Rakušan se ve svém pořadu Debrief pozastavil u „dalšího dílu nekonečného příběhu vysvětlování bitcoinové kauzy“, k čemuž jej měl donutit článek serveru Aktuálně.cz, popisující, že se Starostové údajně měli „ocitnout v pasti“. „Ta spočívá v tom, že se sice snaží vymezit vůči ODS v souvislosti s bitcoinovou kauzou, současně ale vědí, že by se jim nevyplatila vládní nestabilita, o pádu vlády ani nemluvě. Nejspíš nás tedy čeká hledání obojaké pozice,“ zaznívá v něm. 

Politický reportér a komentátor Vratislav Dostál v textu popisuje, že se STAN prý zmůže pouze na „verbální žonglování“ a kromě toho, že má být nereálná byť jen myšlenka, že by kvůli kauze Starostové opustili vládu premiéra Petra Fialy (ODS), má být utišena i myšlenka některých členů strany žádat rezignaci ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS). „Je skoro jisté, že předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan bude takové požadavky večer krotit. Výsledkem tedy bude opět spíše pachuť a lavírování, na čemž si smlsne leda tak opozice,“ sneslo se směrem ke starostům. 

Rakušan taková slova odmítl. Hnutí STAN se dle něj u bitcoinové kauzy „nesnažilo jen na sebe upozornit“ a „nelavírovalo“, jak měli někteří tvrdit. „My máme v bitcoinové kauze od začátku jasno a děláme maximum pro to, všemi našimi požadavky, které jsme měli okamžitě na našeho koaličního partnera, aby všechny informace, které se teď mohou dostat ven – byť něco šetří policie a něco státní zastupitelství – aby se vše ven dostalo,“ shrnul.

Mgr. Bc. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády
Starostové tak dle Rakušana „přivítali to, s čím paní Decroix přišla“ – tedy zřízení funkce koordinátora bitcoinové kauzy pro Davida Uhlíře, jenž měl vydat závěrečnou zprávu o svých zjištěních, což se však nakonec nestane. „A proto jsme (to) nelibě nesli a nemohli jsme mlčet ve chvíli, když paní ministryně trochu nešťastně ukončila spolupráci s tímto koordinátorem. Jeden den zpráva měla být a druhý den se řeklo, že ta zpráva nebude,“ vadí ministrovi vnitra. 

Výzvy, které například volali ke konci ministryně spravedlnosti Evy Decroix, ze svého hnutí mírnil s tím, že někteří jeho „naštvaní“ spolustraníci měli mít „radikální výroky“. „My nejsme hnutí, kde by všichni volali předsedovi, co smějí nebo nesmějí říct do médií,“ zhodnotil. 

Uklidnění vyhrocené situace se dle Rakušana podařilo skrze pozvání ministryně spravedlnosti a žádost, aby svolala tiskovou konferenci k věci. „Tady nejde o Starosty, tady jde o veřejnost,“ říká.

Eva Decroix, MBA

  • ODS
  • ministryně spravedlnosti
Odejít z vlády kvůli bitcoinové kauze dva měsíce před volbami by dle něj pak bylo akorát „laciné gesto“. „Co by to teď přineslo? Já budu mnohem radši, když si budou Starostové stát za tím, aby byla druhá část auditu zveřejněna v co nejširší podobě a všechny informace se dostaly ven v jasných termínech. A aby nikdo neměl pocit, že se cokoliv snažíme zamést pod koberec,“ pokračoval a zmínil, že by zároveň po volbách ministerstvo spravedlnosti bylo resortem, kde by si Starostové „rádi vzali s maximální otevřeností vůči veřejnosti tu zodpovědnost na sebe“.  

Celé sdělení Víta Rakušana můžete zhlédnout zde: 

Zdroje:

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zustat-ve-vlade-a-vymezit-se-vuci-ods-stan-resi-rovnici-na-k/r~fa6e721672bd11f0ae9c0cc47ab5f122/

autor: Radek Kotas

Ing. et Ing. Miloš Nový byl položen dotaz

Migranti

Kde berete tu jistotu, že migranti, kteří nám budou přiděleni pro nás nebudou hrozbou, že to tu pak nebude třeba jako v Německu nebo ve Francii? Vždyť my si vůbec nebudeme moc vybrat, koho zde chceme

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

