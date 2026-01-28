Rakušana nezvolili. A začal křik

28.01.2026 17:15 | Reportáž
autor: Jakub Vosáhlo

Vít Rakušan ani napodruhé nebyl zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny. V úterý odpoledne získal pouhých 75 hlasů, potřeba bylo 89. Jedno místo ve vedení Sněmovny tak stále zůstává neobsazeno.

Rakušana nezvolili. A začal křik
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr vnitra Vít Rakušan

Poslanecká sněmovna má ze čtyř místopředsedů aktuálně zvolené tři. Patrika Nachera z ANO, který je místopředsedou „prvním“, tedy statutárním zástupcem Tomia Okamury. A dále Jiřího Bartáka z Motoristů a Jana Skopečka z ODS.

O čtvrtou místopředsednickou funkci se uchází předseda STAN Vít Rakušan, ale již podruhé nebyl zvolen.

Jak vyhlásil předseda volební komise, poslanec Martin Kolovratník, získal v tajné volbě 75 hlasů, potřeba bylo 89. Opozice má 92 poslanců, někteří samozřejmě chybějí, ale když předsedové poslaneckých klubů během středy sbírali podpisy pod žádost o vyslovení nedůvěry vládě, sehnali 81 podpisů.

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

97%
1%
0%
2%
hlasovalo: 8500 lidí
Předseda Sněmovny Tomio Okamura ve chvíli vyhlášení výsledků v sále nebyl, hovořil s novináři o návrhu opozice na vyslovení nedůvěry Babišově vládě. V improvizovaném komentáři podotkl, že počty hlasů jasně ukazují, že Rakušana nepodpořila ani celá opozice.

Opozice neúspěch přijímala těžko. „My jsme vám vždycky vysvětlili, když nám někdo vadil. Třeba Radek Vondráček, protože pořádal ve Sněmovně opilecké večírky,“ rozčilovala se od pultíku Michaela Šebelová.

Eva Decroix pak v řečništi mluvila o tom, že se vládní koalice bojí silných osobností a nezpochybnitelných expertů.

A sám Rakušan na sociální síti avizoval, že se nemíní vzdávat. „Rozumím tomu, že pro některé představitele koalice jsem ve vedení Sněmovny velmi nepohodlný, a tuším proč. Ale moje kandidatura je výrazem důvěry v respektování vůle voličů, sněmovních zvyklostí a pozice třetího nejsilnějšího poslaneckého klubu,“ napsal.

V sále ale došlo i k poznámkám, jak je to se silou a odborností bývalého ministra vnitra. „Vít Rakušan je hlavou politické mafie. I u soudu se mluvilo o tom, že to hnutí zakládali mafiáni,“ připomněl od pultíku Radim Fiala.

„Tak nominujte někoho normálního, jestli tam někoho máte. Ale nechtějte po nás, abychom někoho takového volili,“ zakončil svou stručnou poznámku.

Michaela Šebelová se následně přihlásila o slovo s poznámkou, že Vít Rakušan nebyl v kauze Dozimetr z ničeho obviněn.

Eva Decroix se u pultíku posmívala tvrzení, že poslanci ANO měli o místopředsedovi Sněmovny „volné hlasování“. Je prý zvědavá, jak svou hrdost a samostatnost předvedou, až se bude hlasovat o vydání Andreje Babiše.

„Pro vás je politika soubojem urážek,“ vytkl jí v reakci Patrik Nacher.

Článek obsahuje štítky

sněmovna , Rakušan , Decroix , Šebelová

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Má být Vít Rakušan místopředsedou sněmovny?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Oto​ Klempíř byl položen dotaz

ČT 1 bez dotací nepřežije proč?

Prosím o vysvětlení, proč by nedívatelná televize, která tolik manipulovala a dosud manipuluje podivnými a lživými politickými názory měla přežívat jinak, než všechny ostatní televize, které živí a uživí reklamy.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

nechápu, proč Dozimetr obviňuje vládní koalici, když zvolen nebyl ani opozicí. , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusevčelka , 28.01.2026 17:27:19

|  11 |  0

