Rakušana nezvolili. A začal křik

Poslanecká sněmovna má ze čtyř místopředsedů aktuálně zvolené tři. Patrika Nachera z ANO, který je místopředsedou „prvním“, tedy statutárním zástupcem Tomia Okamury. A dále Jiřího Bartáka z Motoristů a Jana Skopečka z ODS.
O čtvrtou místopředsednickou funkci se uchází předseda STAN Vít Rakušan, ale již podruhé nebyl zvolen.
Jak vyhlásil předseda volební komise, poslanec Martin Kolovratník, získal v tajné volbě 75 hlasů, potřeba bylo 89. Opozice má 92 poslanců, někteří samozřejmě chybějí, ale když předsedové poslaneckých klubů během středy sbírali podpisy pod žádost o vyslovení nedůvěry vládě, sehnali 81 podpisů.
Kdo je vinen současnou situací?
Opozice neúspěch přijímala těžko. „My jsme vám vždycky vysvětlili, když nám někdo vadil. Třeba Radek Vondráček, protože pořádal ve Sněmovně opilecké večírky,“ rozčilovala se od pultíku Michaela Šebelová.
Eva Decroix pak v řečništi mluvila o tom, že se vládní koalice bojí silných osobností a nezpochybnitelných expertů.
A sám Rakušan na sociální síti avizoval, že se nemíní vzdávat. „Rozumím tomu, že pro některé představitele koalice jsem ve vedení Sněmovny velmi nepohodlný, a tuším proč. Ale moje kandidatura je výrazem důvěry v respektování vůle voličů, sněmovních zvyklostí a pozice třetího nejsilnějšího poslaneckého klubu,“ napsal.
V sále ale došlo i k poznámkám, jak je to se silou a odborností bývalého ministra vnitra. „Vít Rakušan je hlavou politické mafie. I u soudu se mluvilo o tom, že to hnutí zakládali mafiáni,“ připomněl od pultíku Radim Fiala.
„Tak nominujte někoho normálního, jestli tam někoho máte. Ale nechtějte po nás, abychom někoho takového volili,“ zakončil svou stručnou poznámku.
Michaela Šebelová se následně přihlásila o slovo s poznámkou, že Vít Rakušan nebyl v kauze Dozimetr z ničeho obviněn.
Eva Decroix se u pultíku posmívala tvrzení, že poslanci ANO měli o místopředsedovi Sněmovny „volné hlasování“. Je prý zvědavá, jak svou hrdost a samostatnost předvedou, až se bude hlasovat o vydání Andreje Babiše.
„Pro vás je politika soubojem urážek,“ vytkl jí v reakci Patrik Nacher.
