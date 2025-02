Řeči, ze kterých demokraty chytá hrůza. Peter Staněk odhalil, co tím Trump sleduje

Kanada, Mexiko i Grónsko. Americký prezident Donald Trump stále častěji veřejně deklaruje, že by některé země rád blíže připoutal ke Spojeným státům. Řada lidí se podobných kroků děsí, avšak ekonom a prognostik Peter Staněk se pokusil Trumpovy ideje analyzovat a nalézt v nich racionální jádro. Své úvahy prezentuje na youtubovém kanálu Nadačního fondu Svědomí národa.

„Trump představuje skupinu lidí, kteří si uvědomili, že takhle to dál nelze dělat. Důsledkem toho je poznání, že je třeba změnit strategii. Nynější forma je k ničemu,“ upozornil Staněk. „Právě proto Trump prohlašuje ty provokativní řeči. Uvolní informace o atentátu na J. F. Kenedyho, informace o covidové éře, další a další ožehavé informace, ze kterých chytá některé demokraty a progresivisty hrůza,“ dodal známý ekonom.

Snaha o překreslení mapy světa

Trump se podle Staňka skutečně může pokusit o překreslení geopolitické mapy světa. „Všimněte si, o čem mluví – Kanada, Mexiko, Panama, Jižní Amerika. Jako by se obnovovala Monroeova doktrína, že všechno, co se týká amerického kontinentu, patří na zadní dvorek amerického vlivu, a všechno by mělo být řízeno Amerikou. Další věc: Jestli chcete uspět, a zná to každý reformátor, musíte mít finanční zdroje,“ vysvětluje Staněk.

Kde na to vezme?

Klíčová otázka proto bude znít, kde chce prezident Trump ušetřit a získat peníze – desítky miliard dolarů – pro to, aby provedl své plány. Pentagon má nyní rozpočet 900 mld. USD. „Mluví se ale o tom, že nedodává zbraně nových generací. Posun by mohly zabezpečit firmy, které dělají IT, měly by přijít také nové technologie hypersonických zbraní. Na vývoj moderních zbraní by stačilo 300 mld. Pak vznikne otázka, co bude s těmi pěti původními podniky vojensko-průmyslového komplexu,“ nastínil ekonom problém, který však prý má řešení.

Trump ví, že Evropa chce budovat vlastní armádu. Ta by měla být vyzbrojená, proto bude muset kupovat zbraně od původních dodavatelů Pentagonu. Takto Trump zabezpečí, aby původní dodavatelé měli zajištěny své zisky, a zároveň změní strukturu výdajů Pentagonu. Ušetří desítky miliard a může je použít např. pro obnovu „rezavého pásu“, který byl původně průmyslovým centrem USA. To povede k vytvoření nových pracovních míst a oživení ekonomiky.

Americký plyn je pětkrát dražší než ten ruský

Prognostik a ekonom Staněk se věnoval také obchodní bilanci mezi USA a EU. „Deficit v neprospěch Spojených států je přibližně 150 mld. Aby Trump vyřešil tento problém, zabezpečí, aby nedocházelo k nákupu plynu z jiných zdrojů než amerických. Americký plyn je pětkrát dražší než ten ruský. Když bude Evropa kupovat pouze americký plyn, výrazně zredukuje svou aktivní zahraniční obchodní bilanci a problém Spojených států je v téhle oblasti vyřešen,“ předestřel Staněk.

Fúze s Mexikem?

Dále upozornil na existenci průmyslového pásu, který je široký sto kilometrů a táhne se po celé délce americko-mexických hranic. Většina amerických korporací sem přesunula výrobní kapacity, protože Mexičané pracují za podstatně nižší mzdu než Američané. Celý pás má zvláštní status bezcelní zóny osvobozené od daní. „Mexická vláda potřebuje peníze, takže by to chtěla změnit. A protože by to bylo nevýhodné pro americké korporace, provede se fúze se Spojenými státy,“ předestřel ekonom možný návrh řešení.

Zavlažování amerického území z Kanady?

Už za prvního funkčního období prezidenta Trumpa se zrodila představa, že z kanadsko-amerických Velkých jezer by se mohla odvádět voda na americký středozápad, který v současnosti vysychá, ale v minulosti byl obilnicí USA. „Když to zavlažíte, můžete vrátit možnosti pro americké farmáře, oživíte produkci obilovin v USA,“ vysvětlil ekonom.

Jak vytlačit Rusy z Arktidy?

Staněk se věnoval také otázce Grónska a upozornil na ruský vliv v arktickém prostoru. „Kdyby USA měly Kanadu i Grónsko, měly by stejný podíl jako Ruská federace, a mohly by určovat vývoj celého arktického území,“ upozornil Staněk.

Otázkou však prý zůstává, jestli Trump dokáže všechny své plány realizovat během čtyřletého mandátu a jestli mu demokraté nenachystali koridor, do kterého „bude vtažen a ze kterého nebude úniku“.