Redaktor ČRo: Poplatky nikoho netíží. Lidé: „Vážně?“ a přišla sprcha

25.03.2026 18:07 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Plánované zrušení koncesionářských poplatků, které prosazuje vláda Andreje Babiše, kritizují kromě opozice zejména zástupci veřejnoprávních médií. Podle moderátora Českého rozhlasu Jana Bumby údajně poplatky nikoho nezatěžují a vláda tím musí sledovat jiný cíl. Lidé ale Bumbu vyvádějí z omylu, že je poplatky rozhodně zatěžují.

Redaktor ČRo: Poplatky nikoho netíží. Lidé: „Vážně?“ a přišla sprcha
Foto: Hans Štembera
Popisek: Česká televize, ilustrační foto

Vládní koalice v posledních týdnech opakovaně naznačuje, že chce zásadně proměnit systém financování veřejnoprávních médií a postupně směřovat k omezení až úplnému zrušení koncesionářských poplatků. Prvním krokem má být zavedení výjimek pro vybrané skupiny obyvatel, například seniory, studenty nebo osoby se zdravotním postižením, případně také některé firmy. Cílem tohoto opatření je snížit finanční zátěž domácností a reagovat na dlouhodobou kritiku poplatků ze strany části veřejnosti.

V delším horizontu vláda počítá s úplným zrušením koncesionářských poplatků. Zatím však není jasné, jakým způsobem by byl jejich provoz financován po zrušení poplatků, přičemž ve hře jsou například přímé platby ze státního rozpočtu či jiné alternativní modely. Odborníci i opozice vládu kritizují, dojde podle nich k oslabení finanční stability a nezávislosti těchto institucí.

Debata o budoucnosti veřejnoprávních médií je aktuálně jedním z klíčových témat současné mediální politiky. K poplatkům se vyjádřil i moderátor ČRo Jan Bumba, podle kterého není rušení poplatků přání lidí „zezdola.“

„Ani za mák nevěřím tomu, že by požadavek na seškrtání poplatků za ČT a ČRo vzešel od voličů, zdola, ‚od lidí‘. Současné platby nikoho nezatěžují, důvod musí být jinde,“ prohlásil Bumba.

 

 

Reakce lidí na sebe nenechaly dlouho čekat, přičemž desítky komentujících Bumbovi vysvětlily, že nemá pravdu.

„Mně to vadí čistě jen z principu. To je, jako kdybych si musel povinně platit dálniční známku jen kvůli tomu, že vlastním auto,“ tvrdí lidé, že jim vadí povinné placení médií, která nesledují, jen proto, že vlastní přijímače.

 

 

Jiní upozorňují, že i kvůli rušení poplatků volili aktuální vládní strany. „Šly s tím ty strany do voleb? Šly. Zvolili je s tím programem voliči? ANO.“

 

 

Placení poplatků přitom vadí i voličům jiných stran, protože nejde o nezanedbatelnou částku. „Nejsem volička ANO, ale vyhodit každý rok 2 460 Kč úplně zbytečně za nic mi vadí.“

 

 

„Vaši domácnost nezatěžuje 2 460 Kč ročně, proto to nezatěžuje žádnou další?“ nechápou lidé uvažování Jana Bumby.

 

 

„Věřte tomu, nebo ne, ale existují domácnosti, pro které je 2 460 Kč ročně částka významná. To, že mezi ně nepatříte vy ani já, to na věci nic nemění,“ přidává se řada dalších.

 

 

Psali jsme:

ČT rozjela debatu o poplatcích. Ale zapomněla pozvat ty, kdo jsou proti
Škrtnou vám hokej, Stardance, detektivky. Hejtman straší, o co lidé bez ČT přijdou
Holec nad nápadem herce Čermáka: Nejkratší cesta do lágru. Umělci kolaboranti to mají v sobě
Ať důchodcům ty dvě stovky za ČT platí děti. Hynek Čermák vymyslel, jak zachovat poplatky

 

Jinde na netu:

Teplota v ložnici může ohrozit srdceTeplota v ložnici může ohrozit srdce Cvičení může být pro jedince s depresí účinnější než práškyCvičení může být pro jedince s depresí účinnější než prášky

Další články z rubriky

Foltýn nasazoval na Vodičkův svaz. Dostal tvrdou odpověď

11:30 Foltýn nasazoval na Vodičkův svaz. Dostal tvrdou odpověď

Vodičkův Český svaz bojovníků za svobodu je znovu na scéně. Jana Černochová (ODS) v roli ministryně …