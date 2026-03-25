Redaktor ČRo: Poplatky nikoho netíží. Lidé: „Vážně?“ a přišla sprcha

Vládní koalice v posledních týdnech opakovaně naznačuje, že chce zásadně proměnit systém financování veřejnoprávních médií a postupně směřovat k omezení až úplnému zrušení koncesionářských poplatků. Prvním krokem má být zavedení výjimek pro vybrané skupiny obyvatel, například seniory, studenty nebo osoby se zdravotním postižením, případně také některé firmy. Cílem tohoto opatření je snížit finanční zátěž domácností a reagovat na dlouhodobou kritiku poplatků ze strany části veřejnosti.
V delším horizontu vláda počítá s úplným zrušením koncesionářských poplatků. Zatím však není jasné, jakým způsobem by byl jejich provoz financován po zrušení poplatků, přičemž ve hře jsou například přímé platby ze státního rozpočtu či jiné alternativní modely. Odborníci i opozice vládu kritizují, dojde podle nich k oslabení finanční stability a nezávislosti těchto institucí.
Debata o budoucnosti veřejnoprávních médií je aktuálně jedním z klíčových témat současné mediální politiky. K poplatkům se vyjádřil i moderátor ČRo Jan Bumba, podle kterého není rušení poplatků přání lidí „zezdola.“
„Ani za mák nevěřím tomu, že by požadavek na seškrtání poplatků za ČT a ČRo vzešel od voličů, zdola, ‚od lidí‘. Současné platby nikoho nezatěžují, důvod musí být jinde,“ prohlásil Bumba.
Ani za mák nevěřím tomu, že by požadavek na seškrtání poplatků za @CzechTV a @CRozhlas vzešel od voličů, zdola, “od lidí”. Současné platby nikoho nezatěžují, důvod musí být jinde.— Jan Bumba (@JanBumba) March 24, 2026
Reakce lidí na sebe nenechaly dlouho čekat, přičemž desítky komentujících Bumbovi vysvětlily, že nemá pravdu.
„Mně to vadí čistě jen z principu. To je, jako kdybych si musel povinně platit dálniční známku jen kvůli tomu, že vlastním auto,“ tvrdí lidé, že jim vadí povinné placení médií, která nesledují, jen proto, že vlastní přijímače.
Mě to vadí čistě jen z principu. To je jako kdybych si musel povinně platit dálniční známku, jen kvůli tomu, že vlastním auto.— Michal Jareš (@michal_jares) March 25, 2026
Jiní upozorňují, že i kvůli rušení poplatků volili aktuální vládní strany. „Šly s tím ty strany do voleb? Šly. Zvolili je s tím programem voliči? ANO.“
Šly s tím ty strany do voleb? Šly. Zvolili je s tím programem voliči? ANO.— Jářkn (@JarknCZ) March 25, 2026
Placení poplatků přitom vadí i voličům jiných stran, protože nejde o nezanedbatelnou částku. „Nejsem volička ANO, ale vyhodit každý rok 2 460 Kč úplně zbytečně za nic mi vadí.“
Nejsem volička ANO, ale vyhodit každý rok 2460 Kč úplně zbytečně za nic, mi vadí.— Bezejmenná (@divobabka) March 25, 2026
„Vaši domácnost nezatěžuje 2 460 Kč ročně, proto to nezatěžuje žádnou další?“ nechápou lidé uvažování Jana Bumby.
Vaši domácnost nezatěžuje 2460 Kč ročně, proto to nezatěžuje žádnou další?— Jan Bartoš (@BartoJano) March 25, 2026
„Věřte tomu, nebo ne, ale existují domácnosti, pro které je 2 460 Kč ročně částka významná. To, že mezi ně nepatříte vy ani já, to na věci nic nemění,“ přidává se řada dalších.
Věřte tomu nebo ne, ale existují domácnosti, pro které je 2460 Kč ročně částka významná.— Vladimír Čech (@Vladimrech3) March 25, 2026
To, že mezi ně nepatříte vy ani já, to na věci nic nemění.
