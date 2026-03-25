Hendrych (ANO): Co přinesl konsolidační balíček předchozí koalice

Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře.
Já se po dlouhé době vrátím k meritu tohoto tisku. Milerád, budeme se bavit nebo budu hovořit o tomto tisku číslo 11, o novele o pojistném na sociální zabezpečení, a jak říkal pan ministr Juchelka, ty věci ohledně důchodů budu rád, když si necháme až na samostatné projednávání.
Já jsem tady už potřetí ve stejné věci, takže nic nového tady dnes nepřinesu. Budu v podstatě parafrázovat sám sebe z prvního a druhého čtení, ale myslím si, že je důležité, abych tady vystoupil s tím, že bych chtěl tu změnu, kterou dnes tady projednáváme, a já pevně věřím, že bude schválena a nejen koaličními hlasy, jak už tady avizovali někteří kolegové nebo minimálně jeden tedy z ODS, tak zarámovat nějak do nějaké nedávné minulosti a rekapitulovat trošku, proč vlastně jsme se k téhleté problematice vůbec jaksi vrátili a proč navrhujeme tuhletu změnu.
Důležité je si uvědomit, že vlastně tahleta změna vychází ze zákona 349/2023 Sb., kdy vlastně byl do tohoto zákona vtělen takzvaný konsolidační balíček té předchozí koalice, a já tedy si dovolím krátce zopakovat, co ten konsolidační balíček ve vztahu k sociálnímu zabezpečení vlastně nebo minimálnímu měsíčnímu vyměřovacímu základu OSVČ přinesl.
PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
Takže přinesl, že minimální roční vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění placené OSVČ se zvýšil z 50 procent daňového základu na 55 procent. Přinesl dále to, že výše měsíčního vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem v paušálním režimu, se zvýšila v druhém pásmu paušálního režimu z 25 500 na 28 050 korun a ve třetím pásmu paušálního režimu z 39 000 korun na 42 900.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Další věc, kterou přinesl ten konsolidační balíček. Měsíční vyměřovací základ OSVČ, která vykonává tuto činnost jako hlavní, se zvýšil z 25 procent průměrné mzdy na 30 procent až 40 procent postupně v letech 2024 až 2026 a u osoby vykonávající vedlejší výdělečnou činnost jako OSVČ se základ zvýšil z 10 procent na 11 procent. Tohle byla ta úlitba, o které tady tak trošku jinotajně hovořil pan poslanec Munzar, prostřednictvím pana předsedajícího, koaliční úlitba, protože ODS nikdy nebyla v minulosti pro to, aby se navyšovaly odvody živnostníkům. Tak jsem to tedy aspoň já pochopil a budu rád, když vlastně podpoří tuto změnu alespoň částečně, protože my se nevracíme do roku 2023 touhletou úpravou.
My měníme pouze jeden z těchto parametrů, které jsem tady před chvílí přečetl. Pouze jeden, a to je to, že zachováváme vlastně ten měsíční vyměřovací základ OSVČ na těch 35 procentech roku 2025. Všechno ostatní necháváme tak, jak je, a já to považuji za přijatelný kompromis.
V podstatě i tím, že průměrná mzda nadále roste a bude růst, tak i tak budou ti živnostníci, kteří mimochodem vykonávají práce, které nejsou příliš oceňovány, a kteří vydělávají relativně málo peněz, tak i tak budou mírně platit více. Už jenom proto, že vlastně průměrná mzda roste a růst bude.
To je vše, děkuji vám za pozornost.
