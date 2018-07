Ředitel divadla napsal Babišovi: Kdyby ČR byla firma a vy můj šéf, hned teď vám dám výpověď

13.07.2018 16:35

Kandidát STAN do zastupitelstva města Zlín a ředitel Městského divadla Zlín Petr Michálek napsal otevřený dopis předsedovi vlády Andreji Babišovi, ve kterém ho žádá o rezignaci a také o to, aby společně s prezidentem Milošem Zemanem učinili co nejrychlejší kroky k vypsání předčasných voleb. „Vážený pane premiére, kdyby byla Česká republika vaše firma, už bych dal dávno výpověď,“ píše autor v dopise, který v plném znění zveřejnil i na své facebookové stránce.