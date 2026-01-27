Reportáž o Klempířovi vybouchla ČT v rukou hned po odvysílání

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
„Já ani nevím, jestli (Ota Klempíř) chodil na fakultu jako student, nebo tam chodil jen hlídat a udávat,“ poznamenal Semrád.
Podle reportáže se ukázalo, že aktivní byl. Reportéři ČT naznačili, že si mohl s pomocí StB i budovat kariéru. Za spolupráci dostal odměnu. Třikrát po pěti stech korunách. A přibližně po roce spolupráci s StB ukončil. Pomohla mu s tím prý kamarádka.
Hana Čápová, redaktorka z Paměti národa Reportérům ČT sdělila, co jí přijde nejhorší.
„Mně na tom přijde nejhorší, že to byli lidi, ke kterým měl blízko, se kterými chodil po mejdanech a kde tu marihuanu taky kouřil,“ podotkla.
Sám Klempíř zdůraznil, že už se všem omluvil.
„Já jsem se všem omluvil, svým trýznitelům jsem odpustil a následně jsem se pokusil odpustit i sám sobě,“ zdůraznil ministr před kamerami ČT.
Historika Petra Blažka reportáž Reportérů ČT rozzlobila.
„Viděl jsem dnes podle mého názoru poněkud tendenční reportáž o spolupráci Oty Klempíře se Státní bezpečností, kterou připravili Reportéři ČT. Zaznělo v ní nepravdivě, že poprvé tuto kauzu podrobně popsali právě oni a nahlédli jako první do dokumentů StB k tomuto tématu. Není to pravda, mluvil jsem o dokumentech StB a o spolupráci Oty Klempíře podrobně v DVTV již před několika měsíci (odkaz je v komentářích). Věnovali se tomu i jiní novináři,“ rozepsal se Blažek na sociální síti Facebook.
A to byl teprve začátek.
„Nakonec v reportáži mluví jako postižený Otou Klempířem pouze jeden člověk. Jedná se o Martina Semráda, jehož vzpomínky bohužel devalvuje skutečnost, že byl v osmdesátých letech sám podmíněně odsouzen za pohlavní zneužívání nezletilé dívky (a to nikoliv ve spojitosti s Otou Klempířem). Tato informace v reportáži zazní jen okrajově a není podrobněji vysvětlena,“ kroutil hlavou historik.
Poslední ránu Reportérům ČT zasadil ve chvíli, kdy připomněl, že Oto Klempíř spolupracoval se Státní bezpečností, protože ho vydírala. Rozhodně si prý skrze tuto spolupráci nebudoval kariéru, neboť pracoval jako pomocný dělník.
Novinářka Angelika Bazalová, v letech 2019 až 2024 členka Rady České tiskové kanceláře Reportéry ČT slovně nakopla.
„Takže – ať si to srovnám... Klempíř jim ohrožuje vejplaty, tak vzali naše prachy a natočili o něm nějaký hnusy, ve kterých si něco vymysleli a zbytek zamlčeli, když se to nehodilo. Ale bez nich nebude demokracie. To je zas vostuda,“ konstatovala na sociální síti Facebook.
Poslanec SPD Jaroslav Foldyna na sociální síti Facebook položil otázku:
„Kdy ČT natočí reportáž o Petru Pavlovi?!!“ zeptal se v narážce na fakt, že prezident Petr Pavel byl před rokem 1989 členem komunistické strany a na rozdíl od Klempíře skutečně budoval v armádě kariéru, což by se mu za komunistického režimu nemuselo bez členství ve straně povést.
„Má smysl se ptát, proč podobnou reportáž už dávno ČT nenatočila o Petru Pavlovi? Klempíř byl spíše obětí lidí, jako byl Petr Pavel. To byli ti, na kterých systém stál.
Taky mi přijde zajímavé, že ČT vyrazila do boje s ministrem kultury, který stojí na její straně a je zastánce koncesionářských poplatků – asi demonstrace principu padni komu padni,“ napsal Vadim Petrov na sociální síti Facebook.
Ve shodě s historikem Blažkem upozornil, že Klempíř byl pod tlakem StB, byl vydírán a je těžké soudit někoho za činy ve složité době dnešníma očima.
„Soudit chování lidi v tehdejší době z dnešního pohledu není fér. Žili jsme v permanentním strachu, že se nedostaneme do škol, neseženeme dobrou práci... pokud nepůjdeme cestou kariérního komunisty, jako například Petr Pavel. Možnosti těchhle lidí byli diametrálně odlišné. Přesto většina národa touto cestou nešla. Vyvolávat soudy nad Klempířem a nepoukázat na to, že bez lidí, jako byl Pavel, by se ‚morální selhání‘ Klempíře nekonalo, je od veřejnoprávní televize chucpe,“ zdůraznil Petrov.
