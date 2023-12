Režisér Strach: Rudozelený svět. Jak dlouho se občané nechají manipulovat do názorů, které nejsou jejich?

reklama

Režisér Jiří Strach o sobě hovoří jako o liberálovi staré školy. Jedna ze změn, která ve společnosti nastala, podle jeho slov je, že spousta levicově smýšlejících lidí dneska si zcizila termín „liberalismus, liberální demokracie“ pro sebe. „Za tím někde skrytě mávají levicovými názory, mávají rudými vlajkami, chtějí podkopat integritu tohoto světa a veškeré jeho tradice, náboženství, kapitalismus,“ říká režisér v rozhovoru pro Rádio Universum.

„Já tomu přesně nerozumím, to je jedna z věcí, kterou jsem do dneška nepochopil. Obávám se, že se tímhle dostáváme někam, do nějakého… Protože to je zmatení pojmů, zmatení jazyků,“ pokračuje Strach.

Děsí jej, jak je dnes pravda ohýbána a relativizována. „To, jak je dnes ohýbána pravda, jak je relativizována, jak je používána jako klacek na jiné pravdy, jak je mnohokrát ze subjektivní pravdy dělána jakási objektivní pravda platná po celém světě – to mně přijde děsivé a hovoří to o ztrátě soudnosti mnohých. A nejsem si úplně jistý, jestli jsem v tomto světě šťastný,“ dodává Strach.

V rámci hledání skutečné pravdy je pro něj zklamáním i práce, kterou odvádějí dnešní řady novinářů, kteří manipulují, chybí podle něj nestrannost a objektivita. „Samozřejmě že hledání pravdy je důležité, obzvlášť u novinářské profese. Dneska v novinářských zpravodajských textech kolikrát cítím mnoho už ani ne skrytých, ale veřejně přiznaných a jasných momentů, kdy pochopím, na čí straně ten novinář je.

Zažíváme mediální manipulace, co si máme o tom či onom myslet. Nevím, jak dlouho to občané této země ještě vydrží a nechají se manipulovat do názorů, které nejsou jejich,“ všímá si režisér.

Ve svém vánočním poselství na závěr pak lidem vzkázal: „Je potřeba, abychom si uvědomili, že spása tohoto světa nepřichází v nějakých doktrínách, v různých smlouvách – ať už vznikly v Istanbulu nebo někde jinde – za nějakou zelenou záchranu planety. Spása vždycky přichází shůry, ne z člověka. Spása je vždycky z Boha,“ uzavírá režisér Jiří Strach.

