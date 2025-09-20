Rozhovory PL- Štěpán Kotrba o BIS

20.09.2025 17:00 | Monitoring

BIS , Kotrba , RPL

autor: Hans Štembera

Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

Co dobrého pro nás lidi přišlo z Bruselu?

V čem jsou pro nás dobré třeba emisní povolenky nebo proč se musíme podřizovat věčným regulacím a zákazům, které z Bruselu přichází? Proti řadě věcí přeci protestuje i tato vláda a chce je změnit. A jestli pro ně vy hlasujete, neukazuje to jen jak moc jste odtrženi od toho, co chce většina občanů ČR...

