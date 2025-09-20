Rozhovory PL- Štěpán Kotrba o BIS

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Hans Štembera
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Hans Štembera
V čem jsou pro nás dobré třeba emisní povolenky nebo proč se musíme podřizovat věčným regulacím a zákazům, které z Bruselu přichází? Proti řadě věcí přeci protestuje i tato vláda a chce je změnit. A jestli pro ně vy hlasujete, neukazuje to jen jak moc jste odtrženi od toho, co chce většina občanů ČR...
Když přijedete do Plzně, na nádraží tam policista hlídá i u záchodků. Město, o kterém se v posledníc…