Ministr Šťastný: Rychlejší výstavba a rekonstrukce sportovišť

12.07.2026 19:11 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novele stavebního zákona.

Ministr Šťastný: Rychlejší výstavba a rekonstrukce sportovišť
Foto: Hans Štembera
Popisek: Boris Šťastný, ministr pro sport, prevenci a zdraví

Rychlejší výstavba a rekonstrukce sportovišť. Jeden z konkrétních výsledků změny stavebního zákona.

Co to znamená v praxi?

Sportovní stavby do 300 m² - například menší hřiště nebo jejich zázemí budou nově ve zcela volném režimu.

Sportovní stavby do 3 000 m² - například multifunkční hřiště, která znáte ze škol nebo z obcí, budou povolovány ve zrychleném režimu do 30 dnů.

Méně byrokracie a jednodušší cesta k novým i zrekonstruovaným sportovištím pro kluby, města i obce.

MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.

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Šťastný , motoristé

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19:11 Ministr Šťastný: Rychlejší výstavba a rekonstrukce sportovišť

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novele stavebního zákona.