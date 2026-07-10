Ministr Šťastný: Rychlejší výstavba a rekonstrukce sportovišť

Rychlejší výstavba a rekonstrukce sportovišť. Jeden z konkrétních výsledků změny stavebního zákona.
Co to znamená v praxi?
Sportovní stavby do 300 m² - například menší hřiště nebo jejich zázemí budou nově ve zcela volném režimu.
Sportovní stavby do 3 000 m² - například multifunkční hřiště, která znáte ze škol nebo z obcí, budou povolovány ve zrychleném režimu do 30 dnů.
Méně byrokracie a jednodušší cesta k novým i zrekonstruovaným sportovištím pro kluby, města i obce.
MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.
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