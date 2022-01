Rozvolnit. Neočkovaní a očkovaní? Takto. Prymula právě teď, nepoznáte ho

Hana Roháčová, primářka z Fakultní nemocnice Bulovka, biochemik Zdeněk Hostomský, exministr zdravotnictví Roman Prymula, imunolog Jiří Šinkora. To byli hosté prvního dílu pořadu Co Čech, to politik na CNN Prima NEWS. A hned úvodem de facto došlo ke shodě, kdy i ten, kdo minulý rok velmi přísně Česko zavíral do lockdownu, tj. Roman Prymula, hovořil o rozvolňování. „Neočkovaní lidé jsou infekčnější, ale ten rozdíl je tak minimální,“ překvapil též profesor Prymula.

Kdy se vrátíme do normálu, co se týká omezení? „To je otázka, která je ne úplně jednoduše odpověditelná, ale dlouhou dobu pozorujeme již to, že doba je to již velmi dlouhá. Přes dva roky nenormálního života je pro velkou část našich obyvatel nepříjemných. Opatření na začátku byla vyvolána tím, že jsme nevěděli, o co se jedná. Ale za tu dobu, co si s covidem prožíváme, jsme načerpali velkou míru poznatků a máme k tomu viru jiný vztah,“ poznamenala Roháčová.

„Myslím si, že v současné době jsme na tom dobře, protože jsme promořeni a proočkováni. Máme i spoustu léčivých možností, takže ta doba, kdy bychom se měli vrátit k normálnímu způsobu života, normální práci, by měla být velmi brzo,“ dodala Roháčová.

Prymula rovněž podotkl, že tato doba – normálního života – je skutečně blízko. „Příroda nám dala šanci v podobě omikronu. Ta zásadní opatření by se teď mohla rozvolnit. Jsme v úplně jiné situaci než na začátku,“ dodal. „Teď bychom opravdu měli využít té situace,“ zmínil.

„Měli jsme to rozvolnit už dávno. Myslím si, že skutečně, jak říkal profesor Prymula. Přijměme tu šanci, kterou nám příroda poskytuje. Oslavme odchod delty. Nečekal jsem, že ta vlna bude tak těžká. Omikron – vše tu nasvědčuje tomu, že to je laskavé pohlazení evoluční biologie. S touto variantou se naučíme žít a pak ten virus odejde,“ míní Hostomský. „Otevřel bych to, žijme normální život,“ dodal Hostomský.

Chyba filozofie Tečky

Omezování neočkovaných je nesmysl podle imunologa Šinkory. „Velkou chybou byla filozofie Tečka, kdy spousta lidí uvěřila tomu, že po očkování se nemohou nakazit. Nikoho bych z toho nevinil, netušili jsme, že to bude tak hrozné. Představa, že vás očkování ochrání před nákazou ostatních, byla naivní až hloupá,“ zmínil Šinkora, podle něhož epidemie skončila a není co řešit.

Roháčová následně jen apelovala na očkování, které podle jejích slov chrání proti těžkým variantám. „Očkujme, to je v pořádku,“ dodala.

Co se týká neocovidu, považuje jej Prymula za „ryze akademickou věc“. „Tato varianta má potenciál zmutovat, ale zatím to nenastalo. Kdybychom se děsili všech těch variant, byli bychom v periodickém běhu všech těch příprav,“ řekl Prymula. Obavy z neocovidu nemá ani Hostomský. „Viry jsou nakažlivější, ale jsou vůči hostiteli méně nebezpečné. Dokonalejší verze omikronu bude ta, která se bude šířit ještě více, ale jen nás poškádlí,“ zmínil Hostomský.

Další dotaz hostům položila zpěvačka Heidi Janků, kterou zajímalo, kdy bude moci sundat respirátory. „Proč to nesundat?“ zeptala se. „A kdy se přestaneme testovat?“ dodala. „Jsem pro to, aby se testovali lidé s klinickými příznaky. Jsem naprosto proti tomu, aby se testovali bezpříznakoví jedinci. To nám nic nepřináší. Co se týče respirátorů, tak ty respirátory měly samozřejmě svoji funkci, mají svoji funkci. Já osobně jsem pro zachování respirátorů ve zdravotnických zařízeních a třeba v zařízeních sociálních péče. A co se týče běžného užívání v MHD nebo v nákupních centrech, tam je to otázka, ale myslím si, že v okamžiku, kdy nedojde k tomu, že bychom byli zahlceni masivními hospitalizacemi, což se vůbec nezdá, tak si myslím, že počet hospitalizovaných, pokud to číslo je nízké, můžeme od toho upustit,“ podotkla Roháčová.

Respirátor třídy 0

„Představme si, že jsme ve světě virů, a když tady má někdo štěrbinu...,“ poukázal na špatné nošení respirátorů Prymula. „Jestli budeme hovořit o tom, jestli chceme respirátory III nebo II, tak štěrbina z toho dělá respirátor třídy 0. Musíme si také uvědomit, že jsme v diametrálně odlišné pozici, to není změna názoru, ale změna prostředí, které tady je,“ zmínil Prymula, jenž by příští týden zrušil testování a během čtrnácti dnů by i přestal s nošením respirátorů.

Očkování je dělo, respirátor je stříkací pistolka. To jsou slova Zdeňka Hostomského. „Bod, kdy by se mělo testování a respirátory rušit, už jsme promeškali,“ zmínil Hostomský, který sám se netají tím, že jej respirátory v MHD obtěžují. „Respirátory bych ponechal, ale na naprosto dobrovolné bázi,“ poznamenal dále a poukázal i na debatu s epidemiologem Rastislavem Maďarem, kterou vedl – a v níž se podle něj ukázalo, že respirátory a roušky jsou již jen pouhým symbolem.

Souhlas s tím, aby se přestaly nosit respirátory – vyjma zdravotních zařízení a zařízení sociálních služeb – pronesl i Šinkora.

Testování? Už ne

Expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál se následně zeptal na plošné testování, za něž se dávají obrovské peníze. „Dává smysl?“ zeptal se Dostál. „Testování má smysl v tom, že jsme schopni zmapovat proporci variant v populaci. Je tady naprostá převaha omikronu, to víme,“ dodal Prymula a de facto se ve své odpovědi dostal k tomu, že testování v současné době už smysl nedává. „Byla bych pro to, aby plošné testování skončilo. Přináší to velký problém pro zaměstnavatele,“ zmínila Roháčová.

„Testujeme ze setrvačnosti, protože nikdo neměl odvahu říct dost. Prakticky se shodujeme na stejné věci. Musí ale někdo povstat, pravděpodobně vláda a ministr zdravotnictví, a říct: Tak končíme,“ sdělil Šinkora. Hostomský v současné vládě vidí zklamání. „Začali krásně, nebudeme obnovovat nouzový stav. Ale co udělali dál? Testování,“ sdělil Hostomský, že je přitom voličem koalice SPOLU. „Máme tady plíživé lockdowny, plíživé zavírání škol,“ míní Hostomský.

Několik týdnů už do hospody nemohou očkovaní, zahlásila moderátorka další téma pořadu. „Nedává to smysl žádný,“ pozastavil se Šinkora, podle nějž jde o očkovací diktaturu. „Byla tady snaha motivovat osoby k očkování. Ne všechny cesty se podařily, tohle je jedna z nich. Neočkovaní lidé jsou infekčnější, ale ten rozdíl je tak minimální... S rozvolněním tohoto opatření bych však 14 dní počkal,“ řekl následně Prymula.

