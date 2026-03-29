Rušit ČT nemá smysl, shodli se hosté v ČT

„Já myslím, že potřebujeme média veřejné služby. Je to tradiční evropský model, kde jsou na jedné straně silná soukromá média, a na straně druhé veřejnoprávní média,“ zahájil diskusi Klimeš.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
V tuto chvíli ČT důvěřuje asi 60 % diváků, což je víc, než je důvěra ve „státní“ média na Slovensku nebo v Maďarsku, ale jde o nižší důvěru, než které se podobná média těší např. v severských státech, takže ČT má co zlepšovat.
Dobrovský pravil, že veřejnoprávní média jsou vnímána jako nejdůvěryhodnější. „Uvědomme si, že ta bezbřehost, která plyne ze sociálních sítí, a ta nejistota, kterou vytvářejí nepřátelé této civilizace, tak je třeba hledat nějaký důvěryhodný zdroj, něco, kde je pravda,“ vytyčil, co je třeba. A že nezpochybňuje nutnost veřejnoprávních médií projít modernizací, ale ve shodě s Klimešem prohlásil, že k tomu musí dojít „až po rozsáhlé debatě“, o tom, co to vlastně je, ta „veřejná služba“.
„Médium veřejné služby múže přežít jen tehdy, pokud má komplexní program,“ vyprávěl Dobrovský. A že, až budeme vědět, co od veřejnoprávních médií očekáváme, můžeme si říct, z čeho to budeme platit.
Neff řekl, že „významná část společnosti“ ČT a ČRo důvěřuje, takže bude dobré se jich držet. „Potřebujeme Národní divadlo? Potřebujeme muzea? Co je potřeba? My potřebujeme jíst a pít,“ meditoval Neff. Veřejnoprávní média podle jeho názoru potřebujeme také, ale my je máme, a teď je otázka, zda je česká společnost využívá a zda je potřebuje. „Významná část společnosti té České televizi důvěřuje, takže mi přijde nesmysl to nějakým způsobem rušit,“ prohlásil Neff.
Případné spojení České televize a Českého rozhlasu Neff považuje za „šílený nápad“. „Vy jste mě sem pozvali jako zástupce alternativních médií. Já třicet let dělám internet a s nelibostí sleduju, jak nám Česká televize a Český rozhlas lezou do zelí,“ upozornil s poukazem např. na to, že ČT a ČRo dnes tvoří i tzv. podcasty. Neff má za to, že si ČT a ČRo měly už před deseti lety říct, kudy půjdou. V tuto chvíli podle Neffa ČT ani ČRo nejsou v kondici, jakou si žádá moderní doba.
Dobrovský se vyjádřil, že stávající vládní koalice chce z České televize udělat něco, co vidíme v Maďarsku nebo na Slovensku, to znamená televizi, která prezentuje stanoviska vlády.
