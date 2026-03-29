Rušit ČT nemá smysl, shodli se hosté v ČT

29.03.2026 15:43 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Hosty druhé hodiny Nedělní debaty ČT byli publicisté Ondřej Neff, Jan Dobrovský a David Klimeš. Debatovali o koncesionářských poplatcích pro Českou televizi a pro Český rozhlas. Dobrovský se dovolával pravdy proti „bezbřehosti“ na sociálních sítích. Neff varoval před „šíleným nápadem“; zlobí se na ČT a na ČRo, že „lezou do zelí“ soukromým mediálním subjektům.

Foto: Screen ČT24
Popisek: V ČT se u diskusního stoklu sešli publicisté Ondřej Neff, Jan Dobrovský a David Klimeš,

„Já myslím, že potřebujeme média veřejné služby. Je to tradiční evropský model, kde jsou na jedné straně silná soukromá média, a na straně druhé veřejnoprávní média,“ zahájil diskusi Klimeš.

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

3%
89%
8%
hlasovalo: 18616 lidí
A když už se mají veřejnoprávní média nějak měnit, podle Klimeše je třeba o tom vést podrobnou debatu, během které se najde většinové shoda ve společnosti, jak případně chod veřejnoprávních médií změnit. „Pokud to někdo dělá narychlo, tak se nemohu zbavit dojmu, že to někdo dělá s cílem zdevastovat tu instituci,“ vyjádřil svůj názor Klimeš.

V tuto chvíli ČT důvěřuje asi 60 % diváků, což je víc, než je důvěra ve „státní“ média na Slovensku nebo v Maďarsku, ale jde o nižší důvěru, než které se podobná média těší např. v severských státech, takže ČT má co zlepšovat.

Dobrovský pravil, že veřejnoprávní média jsou vnímána jako nejdůvěryhodnější. „Uvědomme si, že ta bezbřehost, která plyne ze sociálních sítí, a ta nejistota, kterou vytvářejí nepřátelé této civilizace, tak je třeba hledat nějaký důvěryhodný zdroj, něco, kde je pravda,“ vytyčil, co je třeba. A že nezpochybňuje nutnost veřejnoprávních médií projít modernizací, ale ve shodě s Klimešem prohlásil, že k tomu musí dojít „až po rozsáhlé debatě“, o tom, co to vlastně je, ta „veřejná služba“.

„Médium veřejné služby múže přežít jen tehdy, pokud má komplexní program,“ vyprávěl Dobrovský. A že, až budeme vědět, co od veřejnoprávních médií očekáváme, můžeme si říct, z čeho to budeme platit.

Neff řekl, že „významná část společnosti“ ČT a ČRo důvěřuje, takže bude dobré se jich držet. „Potřebujeme Národní divadlo? Potřebujeme muzea? Co je potřeba? My potřebujeme jíst a pít,“ meditoval Neff. Veřejnoprávní média podle jeho názoru potřebujeme také, ale my je máme, a teď je otázka, zda je česká společnost využívá a zda je potřebuje. „Významná část společnosti té České televizi důvěřuje, takže mi přijde nesmysl to nějakým způsobem rušit,“ prohlásil Neff.

Případné spojení České televize a Českého rozhlasu Neff považuje za „šílený nápad“. „Vy jste mě sem pozvali jako zástupce alternativních médií. Já třicet let dělám internet a s nelibostí sleduju, jak nám Česká televize a Český rozhlas lezou do zelí,“ upozornil s poukazem např. na to, že ČT a ČRo dnes tvoří i tzv. podcasty. Neff má za to, že si ČT a ČRo měly už před deseti lety říct, kudy půjdou. V tuto chvíli podle Neffa ČT ani ČRo nejsou v kondici, jakou si žádá moderní doba.

Dobrovský se vyjádřil, že stávající vládní koalice chce z České televize udělat něco, co vidíme v Maďarsku nebo na Slovensku, to znamená televizi, která prezentuje stanoviska vlády.

Zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/17560641670-nedelni-debata/226411033200329/

Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČRo , ČT , Dobrovský , ekonomika , klimeš , koncesionářské poplatky , Maďarsko , média , Neff , rozpočet , Slovensko , veřejnoprávní média , soukromá média , Nedělní debata

Váš názor? (Hlasovalo 5 čtenářů)

Měly by být podle vašeho názortu koncesionářské poplatky zrušeny?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 34 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

ČT,, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseLavzen , 29.03.2026 16:08:12
jede beze změny, zase "vybraní" diskutéři - jak jinde uvedeno: přisátí k cucíku.

|  5 |  0

