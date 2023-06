Ruské jaderné zbraně rozmístěné v Bělorusku. Padlo datum. Již brzy

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek prohlásil, že Rusko zahájí rozmisťování taktických jaderných zbraní, až budou připraveny speciální sklady 7. až 8. července. Podle serveru Reuters to bude poprvé od pádu Sovětského svazu, co Rusko přemístí své jaderné hlavice.

„Všechno jde podle plánu,“ řekl Putin běloruskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi při pátečním obědě v Putinově letním sídle v Soči. „Příprava příslušných zařízení skončí 7. až 8 července a okamžitě zahájíme aktivity související s rozmístěním vhodných typů zbraní na vašem území,“ řekl Putin, načež Lukašenko odpověděl: „Děkuji, Vladimire Vladimiroviči.“ Informovala o tom NBCnews.

Svůj záměr rozmístit jaderné zbraně v Bělorusku oznámil Putin už v březnu. Lukašenko minulý měsíc oznámil, že přesun jaderných zbraní již začal, a to už v momentu, kdy teprve ministři obrany Ruska a Běloruska podepisovali potřebné dohody. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu prohlásil, že jaderné zbraně na území Běloruska zůstanou i nadále pod kontrolou Moskvy.

Balistické rakety krátkého doletu Iskander, které mohou nést jaderné hlavice, již byly předány Bělorusku. Ruské zdroje informují, že Iskander má dolet až 500 kilometrů. Bělorusko uvedlo, že pro přepravu zbraní byla upravena letadla Suchoj Su-25, přičemž tato letadla by měla mít dolet kolem 1000 kilometrů. Pokud by tedy zbraně byly vypuštěny z hlavní běloruské letecké základy u Minsku, zasáhnout by mohly téměř celou východní Evropu včetně měst jako Berlín či Stockholm.

Podle běloruského politika a diplomata Pavla Latušky, který je po prezidentských volbách 2020 lídrem běloruské opozice, se přemístěním zbraní Lukašenkovi plní jeho sen a celá akce je pokusem o ovlivnění rozhodnutí summitu NATO o možnostech Ukrajiny na členství v Alianci. „Putin na setkání s vazalem Lukašenkem oznámil, že jaderné zbraně budou rozmístěny v Bělorusku ve dnech 7.–8. července. Lukašenkovi se plní sen. Tohle je Putinův pokus o ovlivnění rozhodnutí NATO na summitu ve Vilniusu 11. července 2023 o perspektivách Ukrajiny na členství,“ napsal Latuška.

