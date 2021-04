Rusko není žádný slovanský bratr, vzkazuje generál Pavel. A nečekejte, že se o Vrběticích dozvíte detaily

V rozhovoru s Čestmírem Strakatým generál Pavel krotil očekávání ohledně odtajnění zprávy tajných služeb. „Pokud bude odtajněna, určitě nebude tak detailní a popisná, jak by si někdo představoval,“ řekl a dodal: „Je celkem přirozené, že v takových věcech se některé informace dostanou na povrch až později.“ Na ruské ambasádě v Praze by nechal také jen pět diplomatů včetně velvyslance. Pak by se podle bývalého náčelníka generálního štábu mohl vyčistit vzduch a Rusko by nás pak mohlo brát jako rovnocenného partnera a suverénní zemi, se kterou se hraje podle jasných a srozumitelných pravidel. I na jeho prezidentskou kandidaturu přišla řeč.

reklama

Generál Pavel doufá, že se svět k žádnému konfliktu, i přes současné události, nepřiblížil. Dle jeho odborného názoru se bezpečnostní situace ve světě zhoršuje a je řada ohnisek, které mohou přeskočit do válečného konfliktu. Je rád, že je ČR v NATO, kdyby nebyla, i přes jakoukoliv prosperitu by dle Pavla byla osamocená. „V dnešním světě se počítá nejen vojenská síla, ale i politická a ekonomická, kulturní. A tu dneska má společenství zemí, jehož jsme součástí,“ odůvodnil svůj názor. Anketa Pokud by se potvrdilo, že sklad ve Vrběticích vyhodili do vzduchu Rusové, byl by to pro vás akt státního terorismu? Ano 8% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6177 lidí

Kauza Vrbětice prý dokázala, že Rusko není přátelskou velmocí, ani slovanským bratrem. „Je to země, která sleduje své cíle poměrně agresivním způsobem a s nevybíravými nástroji,“ prohlásil generál a dodal, že prosperita a bezpečnost je ve společenství zemí, jehož je ČR už součástí. Odhalení pro něj šok nebyl, ale byl překvapen.

Krotil očekávání ze slíbeného odtajnění zprávy tajných služeb. „Pokud bude odtajněna, určitě nebude tak detailní a popisná, jak by si někdo představoval,“ sdělil moderátorovi. „Je celkem přirozené, že v takovýhle věcech se některé informace dostanou na povrch až později,“ doplnil.

Co se týče údajné elitní jednotky, do které měli pracovníci GRU patřit, Pavel přiznal, že podobné mají i jiné státy, ovšem Česká republika ne, tedy ve zpravodajských službách nemá nikdo „právo zabíjet“. Soudil, že na to nejsme dostatečně velká a významná země.

Pokud jde o vyhošťování diplomatů, Pavel by rád změnil definici reciprocity, protože vykázání 18 pracovníků ruské ambasády její činnost neohrozí, vykázání dvaceti našich tu v Moskvě v podstatě paralyzuje. Doporučil, aby Česko nechalo na zdejší ambasádě také jen pět diplomatů, stejně jako Rusko v Moskvě. „Já bych to považoval za vyvážené opatření. Pokud jsme si jisti tím, co se stalo. My se nemůžeme znevýhodnit tím, co mělo být vyjádřením nesouhlasu s ruským chováním, protože pokud by to zůstalo jako teď, tak bysme dali za pravdu některým představitelům Ruské federace, že jsme tím poškodili sami sebe,“ obhajoval svůj postoj.

Fotogalerie: - SPOLU podepsali

Opatření by prý vyvolalo vlnu, ale mohlo by být novým začátkem, kterým by se vyčistil vzduch a Rusko by nás pak mohlo brát jako rovnocenného partnera a suverénní zemi, se kterou se hraje podle jasných a srozumitelných pravidel. Pavel také míní, že by bylo záhodno snížit míru tolerance aktivit ruských zpravodajských služeb mimo ambasádu. Odmítl, že pokud by munice vybuchla správně, tedy v Bulharsku, tak by se nejednalo o nepřátelský akt vůči ČR.

Rád by slyšel, co si o záležitosti myslí Miloš Zeman, který zatím mlčí, narozdíl od hlav jiných států. Je to podle něj možnost si udělat obrázek, jak by se ústavní činitelé měli či neměli chovat a zohlednit to v příštích volbách. Ale pokud jde o ústavní žalobu, toto téma přenechal politikům. „Já bych rád, kdyby se k tomu prezident postavil jasně a srozumitelně a pokud možno včas,“ doplnil. Je prý namístě, aby stanovisko prezidenta lidi uklidnilo, protože žádné bezprostřední ohrožení života či majetku nehrozí, ale na druhou stranu by mělo zaznít, že se jedná o zásadní problém s přesahem do mezinárodních vztahů. „A aby také zdůraznil, jak je dobře, že jsme za této situace členy NATO a Evropské unie, díky nimž můžeme být součástí mnohem většího uskupení, které i u států, jako je Rusko, má respekt,“ doporučil.

Strakatý se z generála snažil dostat, zda bude kandidovat na prezidenta, ale Pavel z otázky utekl se slovy, že teď prý lidi pálí jiné věci než dva roky vzdálená volba prezidenta, například covid nebo Rusko či parlamentní a komunální volby. „Kdyby volby byly za půl roku, tak byste kandidoval?“ zkoušel to moderátor. Ale Pavel odpověděl, že „Ano“ by řekl, jen kdyby se zeptal na volby, které by byly zítra nebo za týden. Prý ještě „nenastal ten správný okamžik do toho jít“ a do prezidentských voleb se toho může mnoho změnit.

Psali jsme: Generál Pavel: Detailní důkazy se nedozvíme. Ale věříte Putinovi, nebo Koudelkovi? Rusko je nepřítel, teroristický stát, zní z internetu. Drahoš, Pavel a další. A podpora od americké ambasády „Ruská pr*sárna.“ Špitá se o Ukrajině. Ale i o Německu a Francii Rusáci maj utrum. Novinář se z radosti opil a šel hlásit do rádia. Vzpomínky, jak se před 22 lety vstupovalo do NATO

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.