SPOLU by vyhrálo jenom v Praze. Ale Jakob z TOP 09 radši řešil Turka s Macinkou

Hosty druhé hodiny Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli poslanci Táňa Malá (ANO), Jan Jakob (TOP 09), expředseda lidovců Pavel Bělobrádek a šéf Motoristů sobě Petr Macinka. Moderátorka Terezie Tománková debatu otevřela zveřejněním dalšího průzkumu pro CNN Prima News.

Podle poslankyně Malé průzkum ukazuje jednu věc. Voliči podle ní vidí jednu věc. „Vláda se na ně bohužel vykašlala,“ podotkla.

Průzkum ukázal, že Praha je jediný kraj, kde by vyhrála koalice SPOLU. Všude jinde, v jakémkoli jiném kraji České republiky dominuje hnutí ANO. Někde i se ziskem 39 či 40 % hlasů.

Jakob se hned ohradil. „V poslední době podpora SPOLU sice pomalinku, ale roste, naproti tomu podpora ANO klesá. … Opozice tady vytváří umělý dojem, že je tady všechno špatně. … My jsme přitom v pocitu štěstí lidí v první TOP dvacítce,“ podotkl Jakob.

Macinka prý sám neví, zda do Poslanecké sněmovny bude kandidovat i Filip Turek. Pár slovy se Macinka vyjádřil i k aféře právě čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka. Turkovo chování srovnal s utrpením Ježíše Krista na kříži. „Kdysi dávno jsme tu měli takovou aféru. Ježíš Kristus byl ukřižován tři dny. Filip Turek je křižován už sedm dní. On na sebe vzal všechny viny těch, kteří jeli rychle. To, že média sdílejí každý detail z jeho života, naznačuje, že Filip Turek je těžkou vahou,“ zdůraznil Macinka.

„Ta sobeckost z vašeho postoje přímo čiší. Já pevně věřím, že vás to dožene, že máte tu jednu tvář, a ještě nemáte žádný program,“ kroutil hlavou Jakob nad Macinkou.

„Slyšeli jsme slovo morálního majáku,“ kontroval Macinka. Zdůraznil také, že Filip Turek nikoho k rychlé výzvě nevyzýval. „A když se začala objevovat tady ta ‚hranatá výzva‘, tak Filip Turek vystoupil a řekl svým fanouškům: prosím, nedělejte to. A já když jsem se na to díval, tak na jedné sociální síti mělo to video asi milion zhlédnutí. Co by za to některé veřejnoprávní televize daly,“ podotkl Macinka.

Odmítl také, že by existovala nějaká íránská kauza. Macinka má za to, že jde o pokus Motoristy zdiskreditovat. „Ale nepovedlo se vám to,“ vzkázal Macinka novinářům s tím, že Turek je součástí delegace europarlamentu pro vztahy s Íránem, takže je v pořádku, že se jako člen delegace setkal s íránským velvyslancem.

„Takováto setkání, v diplomacii zvláště, mají svou hodnotu. A to, že takováto setkání, mají svou hodnotu, to je pravda. Ale pan Klaus už je jakýmsi zapšklým starcem,“ nešetřil kritikou Jakob s tím, že Klaus byl možná zneužit, ale že to nic nemění na tom, že toto setkání mělo svou váhu, ať už se Motoristé vymlouvají, jak chtějí.

Malá prohlásila, že vláda by měla řešit úplně jiné problémy, např. otázky, kdy jeden z partnerů neplatí výživné na děti a tak podobně, a ne íránskou kauzu. „Tak běžte mezi lidi. Opravdu se jich zeptejte. Ale teď mi neskákejte do řeči, jen tady zhluboka dýchejte. … Ale vy místo toho, abyste tady měli trochu pokory a slušnosti, tak tady vytahujete nějakou íránskou schůzku,“ soptila Malá.

Ve studiu došlo i na situaci ve zdravotnictví. Koaliční poslanci Bělobrádek a Jakob se shodli, že je dobře, že je na tom české zdravotnictví tak, jak je. Jenže podle Malé ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) celé tři roky spal. „A teď se probudil a snaží se prosadit nadstandardy,“ poznamenala politička. Podle jejího názoru vůbec není čas zavádět nadstandardy, protože voliče už tak dost trápí to, kolik musí platit u zubařů, jako např. šest tisíc korun za spravení dvou kazů. „My chceme, aby každý měl přístup ke stejné zdravotní péči,“ řekla Malá.

Macinka se ke kritice vůči ministru zdravotnictví Válkovi přidal. „On není schopen zákon racionálně napsat tak, aby pro něj hlasovali aspoň všichni poslanci koalice. Do roka a do dne zkrachují zdravotní pojišťovny, pokud se nic nezmění. Možná s výjimkou VUZP, která vydrží ještě o rok déle.“

Došlo i na otázku digitalizace státní správy.

„Digitalizace postupuje,“ prohlásil Bělobrádek s tím, že na ministerstvu práce a sociálních věcí se digitalizace daří. Jednoznačně však potvrdil že se digitalizace stavebního řízení se nepovedla. „Pirátům byli nabídnuti odborníci na zvládnutí situace, ale piráti to odmítli a odešli z vlády,“ podotkl Bělobrádek.

Posledních deset minut pořadu věnovala moderátorka tématu války na Ukrajině.

Podle Malé je symbolické, že se jednalo i ve Vatikánu. „Prezident Donald Trump je velký hráč, je tvrdý vyjednavač. Myslím si, že je v zájmu Ukrajiny, Evropy a celého světa, aby ta válka skončila. … Ale zapomněla jsem dodat, že ten výsledek musí být takový, aby s ním Ukrajinci byli v souladu,“ řekla.

Bělobrádek připomněl, že byl členem vlády v době „krymské krize“. Západ podle něj Krym tehdy obětoval, ale dnes se ukazuje, že „musí zaujmout jasný postoj a Putina zastavit, protože jak říká starý vtip, ‚Rusko má hranice s tím, s kým chce‘, pokud nebude zastaveno‘,“ sdělil.

Macinka označil Trumpovo jednání o válce na Ukrajině za pozitivní „Já jsem poslouchal starostu Kyjeva Vitalije Klička, že jakkoli si to vůbec nepřeje, tak možná by bylo lepší nechat Krym Rusku,“ poznamenal.

