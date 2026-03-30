STAN vysílá do Senátu elitu: Rakušanův kůň z Kolína a hejtman, co čeká na soud

Oba kandidáti podle hnutí reprezentují zkušenost z komunální politiky a mají ambici přenést ji do horní komory Parlamentu.
Martin Půta, dlouholetý hejtman Libereckého kraje a bývalý starosta Hrádku nad Nisou, chce podle svých slov využít zkušenosti z regionální politiky ve prospěch Českolipska.
Své rozhodnutí kandidovat vysvětlil slovy: „Všechny své zkušenosti jsem připravený odevzdat ve prospěch Českolipska. Pokud získám důvěru, vzdám se postu hejtmana, protože tuto práci chci dělat naplno.“
Půta patří mezi nejviditelnější regionální politiky hnutí STAN. Jeho kandidatura přichází v době, kdy je nepravomocně odsouzen v korupční kauze spojené s rekonstrukcí kostela sv. Máří Magdalény v Liberci. Soud dospěl k závěru, že jako veřejný činitel jednal ve prospěch známého výměnou za protislužbu a přijal úplatek ve výši 30 tisíc korun.
Dostal podmíněný trest a peněžitou pokutu, proti rozsudku se ale odvolal a vinu odmítá. Případ se táhne řadu let a souvisí s projekty financovanými z evropských dotací.
Kašpar jako „Rakušanův člověk“ z Kolína
Druhým kandidátem je starosta Kolína Michael Kašpar, který působí také jako krajský radní pro finance. Pod jeho vedením Kolín podle STAN prosperuje a získává ocenění.
Jeho kandidaturu podpořil senátor Pavel Kárník, který se rozhodl svůj mandát již neobhajovat: „Jsem rád, že hnutí Starostové a nezávislí – STAN vysílá právě Michaela. Je to člověk, který má srdce pro region a energii věci měnit.“
Michael Kašpar je spojován s kolínským zázemím hnutí STAN, které vybudoval právě rodák z Kolína a bývalý starosta města Vít Rakušan a které zde dodnes politicky působí. Kašpar je kritiky označován za součást jeho regionálního okruhu spolupracovníků, kteří stáli u fungování místní politiky v době Rakušanova působení.
Hnutí zdůrazňuje, že oba kandidáti mají silné zázemí v komunální a regionální politice a chtějí přenést praktické zkušenosti do Senátu. Podle STAN jsou právě takoví kandidáti schopni lépe reagovat na problémy lidí v regionech.
„Věříme, že právě lidé s takovou praxí z terénu jsou pro Senát tou nejlepší volbou,“ uvedl senátorský klub.
