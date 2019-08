Sám to odstartoval, a teď chce žalobu. Rozhovor Onderky má drsnou dohru

První místopředseda ČSSD Roman Onderka v rozhovoru pro Aktuálně.cz prohlásil, že by měl premiér Andrej Babiš (ANO) udeřit na Miloše Zemana žalobou, pokud nejmenuje Michala Šmardu ministrem kultury. A tím zvedl ze židle Michala Haška i Jaroslava Foldynu (oba ČSSD). „Romane, proč to děláš, máš to zapotřebí?!“ zeptal se Onderky Foldyna.

Onderka se popsal jako pragmatický politik, pro něhož dané slovo platí. A pokud je toto slovo zaznamenáno přímo na papíře na podepsané smlouvě, pak je to prý pro Onderku totéž jako zákon. A zákon koaliční smlouvy říká, že má mít sociální demokracie pět ministrů obsazených podle vlastního výběru. A to teď nemá. ČSSD chce, aby se ministrem kultury stal Michal Šmarda, ale prezident Miloš Zeman ho odmítá jmenovat. Proto by podle Onderky měl předseda vlády Babiš rázně zakročit.

„Rozhodnutím pana prezidenta se dostáváme do pozice, kdy dochází ke střetu s Ústavou České republiky. Stále tady nemáme prezidentský systém, takže premiér navrhuje kandidáta na ministra a prezident by ho měl jmenovat. Z tohoto pohledu je nutné konat. Premiér by měl podat kompetenční žalobu na pana prezidenta, aby se ukázalo, kdo má jaké pravomoci podle Ústavy. A to neplatí jen pro tento případ jmenování Michala Šmardy, to platí pro jakéhokoliv prezidenta, který bude sedět na Pražském hradě po Miloši Zemanovi,“ řekl jasně Onderka.

„Pořád si myslím, že zákon číslo jedna v České republice, tedy Ústava, je důležitější než cokoliv jiného, než nějaký strach nebo obavy. V případě, že člověk není ve stavu vyhovět Ústavě, nemá být ve funkci zákonodárce, a už vůbec ne premiéra. Jak mají občané věřit právnímu systému, když se tady porušuje první zákon země? To je prostě špatně,“ zdůraznil s dovětkem, že Ústava se prostě má dodržovat. Právě na tom trvá ČSSD.

„Pro pořádek a historii. Byl to nynější statutární místopředseda ČSSD, nikoliv prezident republiky, kdo odstartoval krizi kolem ministra kultury naprosto nepochopitelnými a hloupými útoky na Antonína Staňka v televizních debatách na TV Prima či v Otázkách Václava Moravce několik týdnů před volbami do Evropského parlamentu. Dnes stejný statutární místopředseda ČSSD vyzývá premiéra k žalobě na prezidenta republiky? Zřejmě další pokus o odraz ode dna, kdy dno má nový level,“ rozzlobil se Hašek.

A poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna, kteý je poslední dobou k ČSSD velmi kritický, si ještě přisadil. „Romane, proč to děláš, máš to zapotřebí?!“ zeptal se.

