Sanitární kordon kolem Patriotů. Podle Farského je naprosto v pořádku

Poslanec Evropského parlamentu Farský z hnutí ANO na rozdíl od zbylých účastníků debaty prosazoval uplatnění pravidla „cordon sanitaire“, jedná se o neformální dohodu evropských lidovců, socialistů a liberálů o neumožnění patriotům a suverenistům zastávat v europarlamentu vyšší funkce. „Není to úplná blokace, budou moci do výborů. Nechci, aby to vyznělo tak, že budou úplně mimo hru a že je nikdo nepustí ke slovu. Druhá věc je, že Evropa je založena na nějakých pravidlech. Když někdo ta pravidla od začátku porušuje nebo bojkotuje a odmítá spolupráci, na čem pak chcete stavět Evropu?“ uvedl europoslanec Farský ve vysílání CNN Prima NEWS.

Poukázal na problematické chování maďarského premiéra Viktora Orbána. Ten frakci Patrioti pro Evropu založil začátkem července, je v ní maďarský Fidesz spolu s rakouskou Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ) a hnutím ANO. Poté se k nim připojilo například francouzské Národní shromáždění (RN) Marine Le Penové. Strany by měly podle zakladatelů pojit jednotlivé národní zájmy. „V prvních dnech, kdy se Maďarsko stalo předsednickou zemí, tuto pozici zneužil a vyrazil po světě přes Ukrajinu, Rusko, Čínu a USA. Tvářil se, jako by zastupoval EU. Nic takového ale nedělal. Svou pozici využil ke svým vlastním národním zájmům, což nechci, aby se stávalo. Nechci, aby byla Evropa takhle využívána k prosazování národních zájmů,“ uvedl Farský.

Jeho názory vyvolaly ve studiu ostré názorové střety. Europoslankyně Klára Dostálová (ANO) se do Farského opřela, že není demokratem, kterým se veřejnosti prezentuje. „To je skoro až neuvěřitelné. Vy tady obhajujete demokracii a pak hodíte přes palubu desítky milionů voličů. Člověk, který si říká demokrat, a přitom absolutně nectí demokratické hodnoty. Vy byste se měl stydět za to, co jste vypustil z úst,“ rozhořčila se Dostálová z hnutí ANO.

Také europoslance Ivana Davida (SPD) Farský svými výroky překvapil a prohlásil, že se akorát „zesměšnil“. Odmítl také Farského slova o tom, že opozice je „desktruktivní“. „Čím jsme destruktivní? Že neskáčeme na všechny nesmyslné nápady, které prosazujete? Že nesouhlasíme s tím, jaké důsledky mají Green Deal a masová migrace? Čím jsme tedy podle vás tak destruktivní?“ zeptal se David.

Europoslanec Farský si následně stěžoval, že je v debatě se svými názory osamocený a jako jediný patří do koalice evropských lidovců, socialistů a liberálů: „Připadá mi, že se tady z toho stává takové ‚všichni proti Janu Farskému‘. Vždycky se hledá nějaký kompromis a něco, co ty strany spojuje. Evropské lidovce, socialisty a liberály spojuje nějaká vize, kterou chtějí prosazovat. Přebírají odpovědnost za řízení Evropy, k čemuž patří i to, že si nenechají destruovat Evropu z druhé strany,“ dodal Jan Farský.