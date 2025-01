Sankce a Rusko? Stropnický „pochválil“ Nerudovou

Europoslankyně Danuše Nerudová byla v neděli jedním z hostů pořadu Otázky Václava Moravce, kde spolu s Kateřinou Konečnou debatovala o postojích evropských států k Donaldu Trumpovi. Debata se také dotkla otázek výdajů na obranu, kde Nerudová podporovala navýšení rozpočtu na obranu jako způsob, jak zajistit ekonomický blahobyt a bezpečnost ČR.

Nerudová uvedla, že pouze dvě procenta HDP na obranu nestačí. Posléze se ovšem opřela do samotného moderátora debaty, Václava Moravce, nikoliv do Kateřiny Konečné, která seděla naproti ní. Ohradila se proti Moravcově způsobu kladení otázek týkajících se výdajů na obranu. Moravcovy otázky označila za „zavádějící“. Vymyslela mu proto lepší a to, aniž by odpověděla na to, kolik procent z HDP by Česko skutečně mělo vydávat na obranu, aby bylo obranyschopné. „Otázka má znít: Jste pro to, abychom se ubránili sami? Já jsem pro to, abychom se ubránili sami. Nejsem vojenský odborník a nevím, jestli to je za 2,5 % nebo za 4 % HDP,“ řekla Nerudová, načež ji Moravec upozornil, že se jí pouze jakožto ekonomky zeptal, zda 2 % z HDP stačí na obranyschopnost České republiky, vzhledem k tomu, že rozpočet na obranu je vždy vázán na konkrétní procento HDP a jedná se o politické rozhodnutí, nikoliv o rozhodnutí vojenských odborníků.

Psali jsme: Nerudové vadil styl otázek Moravce. Došlo na střet

Dále se Nerudová se v Otázkách Václava Moravce vyjádřila k účinnosti evropských sankcí uplatňovaných na Rusko. „Sankce na Rusko fungují, to vidíte na chudnutí ruských obyvatel,“ zmínila příklad Nerudová.

Za tento výrok ji „pochválil“ bývalý předseda strany Zelených Matěj Stropnický. „Bravo, není nad upřímnost!“ ocenil europoslankyni. Problém však podle něj tkví v tom, že chudnou jen už tak chudí Rusové a bohatí ruští oligarchové sankcemi netrpí zdaleka tolik. „Patnáct sankčních balíčků, jimiž si Evropa zničila hospodářství, dosahuje jenom toho, že se chudí lidé v Rusku mají ještě hůř než dřív. Miliardářů se jako obvykle dotkly minimálně,“ uvedl Stropnický.

Ve svém příspěvku na Facebooku apeloval na okamžité zahájení jednání o příměří. „Je třeba okamžitě jednat o příměří a míru, jehož součástí musí být i zrušení těchto hloupých sankcí, které ožebračují běžné lidi v Rusku i u nás,“ doporučil Stropnický, jeden ze tří členů organizačního výboru iniciativy Mír a spravedlnost, která již před dvěma lety tvrdila, že sankce uvalené západními mocnostmi na Rusko nesplňují očekávání a ruský postup na Ukrajině nezastavily, nezmírnily, ale ani nepoškodily ruskou ekonomiku.

Od první výzvy iniciativy Mír a spravedlnost již uplynuly dva roky, Petiční výbor iniciativy složený z Matěje Stropnického, Václava Hořejšího a Jana Kavana svůj apel zaktualizoval a v zájmu deeskalace konfliktu na Ukrajině žádá o návrat k principům a pravidlům mezinárodního práva; konec vměšování států a nadstátních celků do vojenského, politického i ekonomického vývoje zemí, dosáhnutí míru skrze dialog a bezpečnost založenou na sjednaném odzbrojování soupeřících sil namísto „závodů ve zbrojení“

