Sedm bílých pilotů? To bych nechtěl. Americký senátor rozjel kosmický rasismus

Americký demokratický senátor Mark Kelly, bývalý astronaut NASA a velitel dvou misí raketoplánu, hovořil o nutnosti zachování programů zaměřených na diverzitu, rovnost a inkluzi (DEI). Kelly, jenž sám vzešel z řad amerického námořnictva a má za sebou kariéru testovacího pilota, argumentoval, že různorodost v týmech přináší lepší rozhodování, a to i v těch nejnáročnějších oblastech, jako je vesmírný program nebo armáda.
„To poslední, co bych chtěl mít v posádce kosmické lodi, by bylo sedm bílých chlapů, testovacích pilotů amerického námořnictva, jako jsem já,“ řekl Kelly s odkazem na své vlastní zkušenosti z velení misí raketoplánu. Podle něj by takto homogenní skupina byla „katastrofou“, protože všichni by měli podobné zkušenosti, výcvik i zázemí, což by omezilo schopnost týmu řešit nečekané problémy z různých úhlů pohledu.
Kelly svá slova pronesl v kontextu probíhající debaty o budoucnosti programů diverzity na federální úrovni. Poukázal na to, že diverzita posiluje nejen bezpečnost a efektivitu misí, ale přispívá i k širšímu řešení systémových nerovností, které ovlivňují přístup menšin a žen k vysoce kvalifikovaným profesím.
„Naše země potřebuje, abychom tyto nerovnosti napravili,“ dodal senátor, který je v Demokratické straně známý svými proevropskými postoji.
Je potřebné školení proti předsudkům?
Jeho vyjádření přichází v době, kdy se v USA vedou ostré diskuse o roli DEI programů ve veřejném sektoru, vzdělávání i armádě. Kritici je označují za diskriminační vůči většinové populaci, zatímco zastánci včetně Kellyho je považují za nezbytný nástroj k zajištění rovných příležitostí. Kelly, který byl zvolen senátorem za Arizonu, se dlouhodobě angažuje v otázkách vesmírného výzkumu, veteránských záležitostí a boji proti nerovnostem.
Jeho komentáře vyvolaly živou reakci napříč politickým spektrem a znovu otevřely debatu o tom, jak by měla vypadat ideální skladba týmů v kritických oblastech národní bezpečnosti a vědy. Senátor Kelly zůstává jedním z prominentních hlasů Demokratické strany v Senátu a jeho slova mohou ovlivnit další diskuse o federálních politikách v oblasti diverzity.
DEI programy představují soubor politik a iniciativ, které mají za cíl podporovat různorodost v pracovních týmech a institucích, odstraňovat systémové bariéry a zajišťovat spravedlivější příležitosti pro historicky znevýhodněné skupiny, jako jsou ženy, rasové a etnické menšiny, osoby s postižením nebo LGBTQ+ komunita.
Typické aktivity zahrnují mentoringové programy, školení proti předsudkům, anonymizovaný nábor, audity platové rovnosti nebo cílená stipendia. Zastánci těchto programů v armádě nebo v NASA argumentují tím, že různorodé týmy zvyšují inovativnost a bezpečnost misí, protože lidé s odlišnými zkušenostmi lépe řeší neočekávané problémy.
V posledních letech se však DEI stalo vysoce kontroverzním tématem. Po roce 2025 byla řada federálních DEI iniciativ ve vládních agenturách, včetně Pentagonu a NASA, výrazně omezena nebo zrušena kvůli obviněním z diskriminace a nerovného zacházení. Kritici programy označují za ideologické a neefektivní, zatímco jejich zastánci je považují za nezbytný nástroj k nápravě historicky daných nerovností.
Kelly ocenil misi Artemis II
Jako bývalý astronaut Kelly věnoval pozornost americké misi Artemis II, která se úspěšně vrátila na Zemi u pobřeží Kalifornie a zakončila tak historickou 10denní cestu k Měsíci a zpět.
„Tato mise dokázala něco pozoruhodného: Přitáhla pozornost celého světa, spojila nás a připomněla nám, proč je věda důležitá. To jsme potřebovali. Lidé přerušili to, co dělali, aby misi sledovali. Rodiny se shromáždily u televizorů. Děti hleděly do nebe a přemýšlely. Na okamžik, v době, kdy se na mnoha věcech neshodneme, jsme všichni táhli stejným směrem. Všichni jsme fandili Reidovi, Victorovi, Christině a Jeremymu, kteří svou práci zvládli s úsměvem a klidem, který vás málem přiměl zapomenout, že jsou dál od Země než kdokoli z lidí předtím,“ napsal na síti X.
Yesterday, the crew of Artemis II splashed down off the coast of California, capping off a historic 10-day journey to the Moon and back.— Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) April 12, 2026
This mission did something remarkable: It captured the world’s attention, brought us together, and reminded us why science matters. We needed…
Astronauti se podle něj stali hrdiny pro celou generaci dětí, které díky nim přemýšlejí o tom, že se stanou vědci, inženýry a kosmonauty. „Pamatuji si, jak jsem vyrůstal během misí Apollo a myslel si, že budu první člověk, který vkročí na Mars. Těchto cílů jsem nedosáhl, ale myslím si, že jedno z těch dětí, které dnes sní, to dokáže,“ svěřil se politik.
Mise podle něj Američanům připomněla, kdo jsou. „Jsme země, která se dere do velkých výzev a řeší těžké problémy. A když to uděláme správně, inspirujeme a spojujeme lidi. Artemis II to zvládla lépe než cokoli, co jsme za desetiletí viděli, a potvrdila, že Spojené státy, samozřejmě s pomocí našich partnerů z Kanadské vesmírné agentury a Evropské vesmírné agentury, jsou stále světovým lídrem v průzkumu vesmíru. Staví na historii, která začala s Gemini a Apollo, pokračovala érou raketoplánů a dnes pokračuje s Mezinárodní vesmírnou stanicí – a nyní v nové éře misí na Měsíc s Artemis. Mám to štěstí, že jsem mohl hrát roli v tomto odkazu. Během své kariéry u NASA jsem čtyřikrát viděl Zemi z oběžné dráhy. Je to 15 let, co jsem byl naposledy ve vesmíru, ale nikdy na tu perspektivu nezapomenu,“ ujistil Kelly.
A přidal další osobní postřeh: „Když se díváte dolů z vesmíru, nevidíte červené státy ani modré státy. Nevidíte hranice ani země. Vidíte jen jednu planetu – a spoustu lidí, kteří mají víc společného, než co je rozděluje. Moje poslední mise byla v roce 2011. Svět tehdy nebyl dokonalý. Když jsme v Cape Canaveral naposledy přistáli s raketoplánem Endeavour, moje žena Gabby Giffords byla stále v nemocnici, kde se zotavovala z pokusu o atentát před pěti měsíci. Naše země byla tehdy také rozdělená. Posledních 10 dní se zdálo jiných. Spojilo naši zemi a já doufám, že to není jen dočasné.“
Podotkl, že Artemis II nevyřešila všechny problémy ani nezastavila čas, ale udělala něco důležitého. „Připomněla nám, že jsme stále schopni dělat velké věci společně. Celý tento týden mě to přivádělo na myšlenky k Apollo 8. Po misi Frank Borman vzpomínal na telegram, který zněl: ‚Gratulujeme posádce Apollo 8. Zachránili jste rok 1968.‘ Myslím, že mnozí z nás se právě teď cítí stejně. Artemis II možná právě zachránila rok 2026 nebo jeho malou část a připomněla nám, co můžeme jako Američané dokázat společně,“ uzavřel americký politik.
This was an extremely complex mission, but NASA and the crew of Artemis II made this look easy. They did a really great job, and everyone involved should be incredibly proud.
Mark Edward Kelly je bývalý astronaut NASA, kapitán námořnictva USA a od prosince 2020 demokratický senátor za stát Arizona. V roce 2022 byl znovuzvolen na plné šestileté období do roku 2029.
Kelly vyrůstal v rodině dvou policistů v západním Orange v New Jersey spolu se svým identickým dvojčetem Scottem, který se rovněž stal astronautem. Vystudoval Akademii obchodního loďstva USA v oboru námořního inženýrství a nautické vědy a později U. S. Naval Postgraduate School v oboru leteckého inženýrství.
V letech 1987–2011 sloužil v americkém námořnictvu jako pilot. Absolvoval 39 bojových misí během operace Pouštní bouře na letadlové lodi USS Midway. Nalétal přes 5 000 hodin na více než 50 typech strojů a provedl přes 375 přistání na letadlové lodi. Získal řadu vyznamenání včetně Distinguished Flying Cross a Legion of Merit. Dosáhl hodnosti kapitána.
V roce 1996 byl vybrán do NASA Astronaut Group 16 spolu se svým bratrem Scottem. Absolvoval čtyři vesmírné mise na raketoplánech: jako pilot STS-108 (2001) a STS-121 (2006), jako velitel STS-124 (2008) a STS-134 (2011). Velel poslednímu letu raketoplánu Endeavour. Celkem strávil ve vesmíru více než 54 dní a urazil přes 20 milionů mil.
V roce 2011 odešel z NASA i námořnictva. Je ženatý s bývalou kongresmankou Gabrielle „Gabby“ Giffordsovou, která byla v roce 2011 vážně zraněna při atentátu. Mají dvě dcery a vnouče. Žijí v Tucsonu v Arizoně.
Do politiky vstoupil v roce 2019. V listopadu 2020 zvítězil ve zvláštních volbách do Senátu USA na místo zesnulého Johna McCaina a v prosinci 2020 složil přísahu. Zaměřuje se na národní bezpečnost, vesmírný program, infrastrukturu, veterány, vodu a boj proti klimatickým změnám. Je známý svou podporou DEI programů v armádě a NASA.
Kelly je také autorem několika knih a po atentátu na svou manželku začal aktivně podporovat organizace zabývající se prevencí násilí se zbraněmi. V Senátu slouží ve výborech pro ozbrojené síly, energetiku, přírodní zdroje a dalších.
