Šéfka Miss o svém odchodu z Ukrajiny. Korupce, oligarchové

Soutěž Miss Czech Republic vede Taťána Pánek Makarenko už 16 let, od roku 2010. V podcastu mluvila například o tom, že se úspěch v Česku neodpouští. Podotkla, že v Americe a v Asii jsou lidé přejícnější. Ne tak v Evropě. „Já nevím, v Česku je to určitě komunismem. Stále tady máme nějaké jeho dozvuky. Až se obmění jedna dvě generace, tak to bude možná lepší,“ odhadla. Podle ní ale mladá generace není tak uctivá.

Matka odcházela z Ukrajiny prý hlavně kvůli ní, aby nemusela vyrůstat v tamních poměrech. „Protože tam je korupce. Já vím, že to se Ukrajincům neposlouchá dobře. Ale je tam rozhodně větší korupce. Kdybych podnikala na Ukrajině, tak by se mi mohlo dost jistě stát, že by za mnou přišel nějaký místní oligarcha a prostě by mi řekl: Tak, Miss už je moje. A já s tím neudělám vůbec nic, protože tam bude policie podplacená, všichni budou podplacený,“ řekla. Proto její matka z Ukrajiny odešla.

Podle ní by mladí lidé měli chodit na brigády, protože je mentálně posunou, naučí je dotahovat věci do konce a také získají samostatnost. „Rozhodně se pak dříve postavíte na své vlastní nohy. Rodiče budou o to radši, než abyste byli do třiceti u nich doma,“ pravila. Sama si podle svých slov vydělávala například mytím oken na benzínkách. Nevěří, že jsou mladí lidé, kteří nemají čas.

Jako modelka jezdila do zahraničí, ale zjistila, že tolik peněz tam nevydělá. Agentura sice zaplatí jídlo, nájem a kapesné, ale je to skromný život. Sama peníze jako motivaci nebere, spíše uznání.