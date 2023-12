Sem utečte, ukázal Izrael na mapě. USA ho chválí

reklama

Izraelská armáda uvedla do chodu novou fázi své pozemní operace a od teroristů z Hamásu čistí i jih Pásma Gazy. Agentura Reuters oznámila, že kilometr až dva od města Chán Júnis na jihu Pásma Gazy došlo ke střetů teroristů z Hamásu s izraelskými tanky. Ozbrojené síly Státu Izrael tím dávají najevo, že vykořenění ozbrojenců Hamásu z Pásma Gaz myslí vážně. Kvůli tomu se zmenšuje oblast, kde se palestinští civilisté mohou cítit alespoň částečně v bezpečí.

„Izraelské obranné síly pokračují v rozšiřování své pozemní operace proti střediskům Hamásu v celém Pásmu Gazy,“ řekl mluvčí armády kontradmirál Daniel Hagari novinářům v Tel Avivu. „Síly přicházejí tváří v tvář teroristům a zabíjejí je,“ dodal.

Izraelská armáda v neděli uvedla, že její válečná letadla a vrtulníky zasáhly cíle Hamásu včetně tunelových šachet, velitelských center a skladišť zbraní. Námořní síly zasáhly prý plavidla Hamásu na pobřeží. Ke střetu došlo také na severu Izraele na hranicích s Libanonem, odkud teroristé Hamásu ostřelovali Izrael.

Učinil tak navzdory tomu, že ze Spojených států opakovaně přišly výzvy, aby izraelská armáda v maximální možné míře šetřila životy civilistů.

Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby konstatoval, že Izraelci snad vyslechnou apel Washingtonu a v maximální možné míře budou šetřit životy civilistů.

„Věříme, že (Izrael) přijal naše zprávy, pokud jde o snahu minimalizovat civilní oběti,“ řekl Kirby v neděli ABC’s This Week, dva dny poté, co IDF obnovily svou vojenskou kampaň s cílem vyhnat Hamás z Pásma Gazy. Jeho vyjádření převzal také server listu Jerusalem Post.

„Za posledních 24 až 48 hodin (IDF) zveřejnili on-line mapu míst, kam by se lidé mohli vydat, aby se vyhnuli boji, aby našli bezpečí před bojem. Není mnoho moderních armád, které by to dělaly,“ dodal Kirby, když hovořil o izraelských akcích na jihu Pásma Gazy.

Na druhé straně však také zdůraznil, že Izrael musí mít prostor k eliminaci teroristů z Hamásu. „Musíme se zaměřit na to, aby Izrael měl to, co potřebuje, aby šel po vedení Hamásu.“

Usáma Hamdan, představitel Hamásu sídlící v Libanonu, obvinil Izrael ze záměrné strategie naléhání na civilisty v Pásmu Gazy, aby se vydali na jih, aby je tam chytili a zabili.

„Ukázalo se, že tvrzení okupantů o existenci bezpečných oblastí na jihu Pásma Gazy a jejich neustálé volání, aby tam občané šli, bylo předem promyšleným plánem a pastí na spáchání dalších masakrů proti neozbrojeným civilistům a vysídlených lidí na jihu,“ řekl novinářům bez uvedení důkazů. „Neexistují žádné bezpečné oblasti,“ dodal.

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze kontrolované Hamásem uvedlo, že od ukončení příměří bylo zabito 316 Palestinců a že počet obětí přesáhl 15500, uvedl server listu Haaretz.

Izraelská armáda nejednou zdůraznila, že útočí na strategické body ozbrojenců Hamásu, a pokud jde o civilisty, těm se dostává výzev, aby odešli do Rafahu na hranici s Egyptem.

Nabil Al-Ghandour agentuře Reuters řekl, že on a jeho rodina odejdou z Chán Júnis do Rafahu později v neděli, což je jejich pátý krok při hledání bezpečí od začátku konfliktu.

Agentura Reuters připomněla, že během již skončeného sedmidenního příměří teroristé propustili na 105 rukojmích z asi 240, které unesli z území Izraele 7. října. Oplátkou za to propustili Izraelci na 240 lidí z místních věznic.

Izraelská armáda oznámila, že během bojové operace našla asi 800 tunelů a na 500 z nich zničila. „Mnoho z nich bylo nalezeno vedle nebo uvnitř škol, školek, mešit a hřišť,“ napsal s odvoláním na informace armády server izraelského listu Haaretz.

