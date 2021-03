Senior-galerista v nouzi: My staří dostáváme ránu za ranou. Přitom jsme jim tu všechno vybudovali. Pro stát jsme zbyteční, přítěž!

PŘÍBĚHY TĚŽKÉ DOBY Jak dnes žije galerista v době covidové? Žádná sláva: žádná pomoc, žádné snížení nájmu, jen pěkně platit. To velcí se vykřičí a je jim nasloucháno. S těmi malými to jde z kopce. Vůbec sdružování, vzájemné kontakty přes nejrůznější koníčky postrádají především starší lidé a negativně to ovlivňuje nejen jejich psychiku, ale samotný zdravotní stav. O tom ví své dlouholetý námořník Jožka Osoba, sloužící na československých zaoceánských lodích, který si na podzim života nedaleko plzeňského náměstí otevřel malinkou obrazovou prodejní a výstavní galerii.

„Galerie je zavřená, nemůžeme tam chodit, i když máme nakoupené veškeré potřebné hygienické potřeby,“ konstatuje na úvod „starý mořský vlk“.

Zavřeno – a šlus!

„Dlouhé měsíce se neděje nic. Bylo za ten více než rok jen pár dní otevřeno. A nájem se musí platit. Nikdo se neptá, jak se nám daří, není pomoc ani od města. Nikdo se nezajímá, kde seženeme na nájem,“ stýská si více než osmdesátiletý Osoba. „Jsme v takové situaci, že na to nemáme. My jsme zapsaný spolek. Děláme nevýdělečnou činnost,“ vysvětluje. „Umělci nám dávají na prodej svá díla, nebo tu máme prodej z pozůstalostí. Z toho se platí veškeré výlohy – nájem, telefon, elektřina, voda.“

„Za jednadvacet let, co provozujeme galerii, něco takového nepamatuji. Ani za mého života ne. A to jsem jezdil po celém světě na lodích,“ konstatuje dále.

Lidé jsou podle něj unavení, „… ale je tu vládní nařízení, takže je zavřeno a nemůžeme nic dělat. Bylo by dobré, aby mohl přijít alespoň jeden, jako je to třeba v pekařství. Tam mohou třeba i po dvou. Dali bychom si schůzku na nějakou hodinu… a bylo by,“ zasnil se trochu. Varianty by se jistě našly, ale je striktní zákaz.

Logika jde stranou

Výhled? „Dobré by bylo, kdyby se galerie otevřely. Vždyť tam lidé chodí za kulturou,“ poznamenává logicky Osoba. „Nakazit se tam asi chodí těžko. My nabízíme i rukavice, kdyby někdo chtěl. Kdo nemá respirátor, tak mu jej prodáme za šestnáct korun! To je supercena, na něm nemáme ani korunu,“ konstatuje dále. „Kdyby bylo otevřeno, tak by se prodávalo, protože zájem od klientů je.“ A bylo by veseleji a optimismu, kterého se nedostává, by přece jen byla nějaká „forota“.

Zoubkované poklady leží ladem

Jožka Osoba je i zanícený filatelista. A co tedy filatelie? Žije, nebo skomírá? „Náš plzeňský svaz filatelistů měl pořádat pět burz během roku. Na pronájem sálu nemáme, nevyděláme ani za vstup, který dáváme za dvacku. Máme přes 80 členů. Nové známky přijdou, ale my je musíme hned zaplatit. Přijde obálka se známkami a faktura za 16 000. A tu musíme uhradit. A přitom je nemůžeme dál nabídnout svým členům. Filatelistům, kterým je přes 70, to nemůžeme prodat. Oni by mohli přijít, ale mají strach. Bohužel mladých lidí máme jen šest...“, říká posmutněle Osoba. Tytam, jsou doby kroužků na školách, odborností Mladý filatelista a další. Tak se děti nenuceně naučily zeměpis. Kdopak dnes bez pohledu na internet ví, kde je třeba Angola, Svatý Kryštof nebo Papua - Nová Guinea.

Ptejme se, proč by to nešlo, ne, proč to nejde

„A přece by šlo, mohla by být i burza. Dohlédli bychom na to, aby zájemci nechodili po skupinách, aby se zachovávaly dvoumetrové rozestupy. A pro ty novinky, řekli bychom členům, ve kterou hodinu má dotyčný člověk přijít, a chodili by postupně, nehrnuli by se přece najednou. My máme členy, kteří nám takto dluží třeba i 16 000 korun. A mají strach přijít,“ opakuje Osoba. „Přitom vycházejí nádherné, byť drahé známky. Na to se ty dědečkové a babičky vždy těší.“

A další věc je i sociální moment, že se lidé nemohou setkávat, povídat si o tom, co je baví. „Když byla burza, tak přišli, zabývali se tím, co je baví, zjistili by, co je nového. Po tom roce a pro lidi dříve narozené je to těžké. Myslím, že by vláda tyto věci mohla uvolnit za normálních podmínek, které by se samozřejmě dodržovaly,“ posílá do Strakovky a Parlamentu apel starý námořník. „Když můžete jít nakoupit rohlíky, chleba, mouku, tak proč by nemohl přijít sběratel, který by měl roušku. I trhy jsou zakázané a ty jsou venku. Lidé strádají, že nemají svůj koníček, kontakty. A to jsou ohrožené skupiny, a přece nikdo si nemůže myslet, že by na akcích byli namačkáni na sebe.“ Ano, tito lidé jsou zodpovědní, a přesto mají smůlu.

Net a vakcína

Od známek se Jožka Osoba dostává i na virtuální surfování: „Já teď kupuji knihy jen po internetu. Ale ne všichni lidé, i mladší, umějí s internetem, nemají počítač. Všechno přece nejde jen po netu, lidé se chtějí na obrazy podívat, není nad osobní kontakt, který dnes chybí. A zvláště ti dříve narození po něm strádají.“

Je už Jožka očkován? Ne! „Vnuk mne přihlásil, všichni kolem jsou očkováni a já ještě ne. A to už jsem ve věku, že bych měl být už měsíc dva očkovaný. Registrovaný jsem, ale prý není vakcína. Tak to vidíte. My staří dostáváme ránu za ranou, jako bychom byli pro tento stát zbyteční, prostě taková přítěž. Vždyť jsme jim ale to, co tady je, ta dlouhá desetiletí, vybudovali a zajistili my…“ Trochu slušnosti by mnohým prý jistě nevadilo…

