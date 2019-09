Sesazení Zemana: „Extremisté! Varuji vás!“ nastoupil Václav Láska na poslance

„Děkuji těm poslaneckým klubům, kteří se se zástupci Senátu sešli a poskytli prostor diskusím o žalobě. Jednání byla smysluplná a pro věc užitečná,“ poznamenal Láska s tím, že poslanecké kluby ANO, SPD a KSČM na nabídku senátorů neslyšely a senátory nevyslyšely.

Anketa Chcete, aby byl prezident Zeman sesazen z funkce? Chci 10% Nechci 90% hlasovalo: 32838 lidí

Prezident se podle Lásky snaží o to, aby vláda byla závislá na něm. „Buď můžeme mlčet a přijmout skutečnost, že prezident v rozporu s ústavou zavádí prezidentský systém a uzurpuje si pravomoci, které mu nenáležejí, nebo se ozvat a nechat Ústavní soud, aby zhodnotil prezidentovy kroky. Horní komora Parlamentu se rozhodla nemlčet,“ podotkl Láska. „Pokud by Senát mlčel, staly by se sporné kroky prezidenta součástí ústavních pořádků pro přítomnost i budoucnost. Takové jednání by mohl kdykoliv jakýkoliv prezident zopakovat. Senát mlčet odmítl. Senát svoji odpovědnost unesl,“ sdělil.

Následně hovořil o jmenování Rusnokovy vlády prezidentem Milošem Zemanem. Zároveň poukázal na to, že prezident si uzurpuje pravomoci Sněmovny a ta je zatím chladná a její práva hájí Senát. „Prezident vyvolal čistě prezidentský systém exekutivního vládnutí,“ poznamenal k Rusnokově vládě Láska.

Prezident republiky se podle něj také bezprostředně po volbách v roce 2013 prostřednictvím utajených jednání snažil o to, aby se nominantem vítězné strany na předsedu vlády nestal Bohuslav Sobotka, ale jemu někdo přijatelnější.

„Žalobou se neřeší excesy prezidenta republiky, ale kontinuální porušování ústavních pořádků,“ poznamenal Láska. Poukazuje také na mocenský pakt mezi Zemanem a Andrejem Babišem (ANO), kdy dochází mnohdy k porušování ústavy.

Láska následně poukázal i na to, že ponechal vládnout pět měsíců vládu v demisi Andreje Babiše. „Nebyla to vláda premiéra Andreje Babiše, byla to po dobu pěti měsíců vláda prezidenta republiky,“ sdělil Láska. Rozlítil se i kvůli tomu, že prezident odmítl jmenovat nominanta ČSSD Miroslava Pocheho na post ministra zahraničních věcí.

Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Za hrubé porušení ústavy pak Láska považuje i skutečnost, že prezident nejmenoval ministra kultury Michala Šmardu a nechtěl odvolat Antonína Staňka (oba ČSSD).

„Neschovávejte se za frázi, že žaloba je právní paskvil. Projevte své názory,“ hřímal následně ve směru k poslancům Láska. „Neurážejte mé kolegy a kolegyně, kteří pro žalobu hlasovali, a netvrďte, že je to kampaň,“ dodal Láska. „Senát nepíše žalobu tak, aby se líbila Sněmovně, ale aby byl úspěšný před Ústavním soudem. Sněmovna ponese za své rozhodnutí vlastní odpovědnost. Ať už bude vaše rozhodnutí jakékoliv, nebude to vítězství ani porážka Senátu. Pokud se však neodvážíte dát souhlas této žalobě, bude poražena parlamentní demokracie,“ poznamenal Láska. „Varuji vás,“ rozhorlil se.

Láska také ironicky zmínil, že je připraven na argumenty odpůrců proti žalobě. Například takové, že prezidenta potřebují, aby dal jejich předsedovi milost, nebo aby účastí na sjezdu legitimizoval jejich extremistické strany. Anebo k tomu, aby si s prezidentem mohli dělat selfíčka. Vyzval ale poslance, aby to přiznali otevřeně a nevymlouvali se na to, že nemohou hlasovat, protože ta žaloba je špatná. Po této tirádě na adresu poslanců je vyzval, aby neuráželi senátory, kteří prezidentskou žalobu podepsali, a jejich svobodné názory.

Aby žaloba na Zemana doputovala k ústavním soudcům, muselo by pro její podání hlasovat nejméně 120 z 200 poslanců. Koaliční kluby ANO a ČSSD, zákonodárci KSČM, kteří vládu tolerují, a opoziční SPD žalobu nepodpoří. Zbývající sněmovní strany dohromady dost hlasů nemají. Poměrně značný počet poslanců se navíc z celého nebo z části jednacího dne omluvil.

V Senátu hlasovalo pro návrh žaloby 48 ze 75 přítomných senátorů, potřeba bylo nejméně 45 hlasů. Proti bylo 20 senátorů, sedm se hlasování zdrželo.

Senátoři v žalobě Zemanovi vyčítají osm případů jednání. Žaloba popisuje skutky od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády po vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Zeman už dříve označil návrh žaloby za ústavní negramotnost. Ohradil se proti nařčení, že by jeho kroky byly v rozporu s ústavou.

Psali jsme: Tereza Spencerová: Greta? Jak rumunští kapsáři. Vystrčte dítě a nic se vám nestane. Jak „Přemluv bábu“. Potkala jsem ty mladé aktivisty... Babiš sejmul Gretu. Před celým světem. „Baťa, Škoda, Jawa a Zbrojovka Brno,“ chválil Česko. USA a Rusko, i o tom mluvil Česká Lípa se stane členem Destinačního managementu Lužické a Žitavské hory Maso zdražit třikrát! Drsná opatření na záchranu klimatu. Co bude jen pro boháče?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef