Sestřelit ruské stíhačky? Oprávněné, radí diplomat Landovský

O pátečním vpádu ruských stíhaček do Estonska a dřívějším průniku ruských dronů na území Polska hovořili v pořadu 360° na CNN Prima News exministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) a bývalý velvyslanec ČR při NATO Jakub Landovský.
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Anketa
Během noci na středu 10. září sestřelilo Polsko ruské drony, které narušily jeho vzdušný prostor. Nově narušily prostor Estonska ruské stíhačky. „Spojenecké letouny vzlétly, ale vzpomínám si na tureckou reakci na ruskou stíhačku a byl to sestřel. Měli bychom se tím inspirovat a neměli bychom nechávat neustálá narušení vzdušného prostoru bez odezvy,“ soudí Landovský.
Zdůraznil, že suverénní státy jako Polsko či Estonsko by podle něj měly v případě narušení svého vzdušného prostoru stroje zachytit, sestřelit, jakkoliv neutralizovat. Důvodů, proč se tak zatím neděje, je podle něj mnoho. Jako jeden z nich uvedl strach z eskalace.
„Sestřel by byl oprávněný. Rusko reaguje na silový popud mnohem lépe než na předvolání velvyslance. Neustálá narušování vzdušného prostoru vrhají špatné světlo na alianční obranu, dávají Rusku možnost v nich pokračovat. Letadla se chovala nebezpečně, měla vypnuté odpovídače. Pokud je narušen suverénní vzdušný prostor členského státu aliance, reakce musí být rozhodná,“ řekl někdejší velvyslanec ČR při NATO.
Sestřelení dronů nad Polskem považuje za správnou reakci. Zdůraznil, že neustálé narušování vzdušného prostoru nelze nechat bez odezvy. Estonské ministerstvo zahraničních věcí si sice předvolalo ruského chargé d’affaires, podle Landovského to ale nestačí.
Rusko je v dobré silové pozici
Podobný názor vyjádřil také exministr Svoboda. „Dojde ke konzultacím, ale to nic neřeší. Druhý den měly být polské drony nad ruským nebo běloruským územím. Minimálně bychom měli vidět, že se někdo alespoň pokusil vystřelit,“ domnívá se bývalý ministr zahraničních věcí Svoboda.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Připomněl, že Estonsko žádá o aktivaci článku 4 NATO. Nepředpokládá, že se teď něco „závratného“ stane, protože čas na reakci už uběhl. Vše skončí konzultacemi a společnými prohlášeními. Reakce měla být podle něj okamžitá. „Čas už uběhl. Podle zpráv není většina zemí NATO pro to, aby se aktivoval článek 4. Skončí to jenom žádostí,“ domnívá se exministr.
Rusko podle něj svými akcemi říká: „Náš kurz nezměníte, naše odhodlání trvá. Berte Rusko jako toho, kdo je v dobré silové pozici.“ To je podle Svobodova názoru politický vzkaz, který sdělují Rusové.
Landovský souhlasí. „K těm konzultacím nakonec dojde, ale je vidět, že to nemá plnou razanci rychlé reakce. Odsoudí se to, ale není tam ten apetit pokračovat v linii jasné a rozhodné odpovědi, to bude Rusko vždy vnímat jako výraz slabosti,“ potvrdil bývalý velvyslanec ČR při NATO Landovský.
Důvodem, proč se fakticky ještě neaktivoval článek 4, podle Svobody je, že někteří členové NATO Estoncům říkají, aby se zklidnili, neboť na tom nemají zájem. „Asi dojde k nějakému prohlášení, ale to nic neřeší. Má to být reakce: já pán, ty pán. Když se objevily ruské drony na území Polska, druhý den měly být polské drony na ruském území nebo nad Běloruskem. Jakmile to nebude takto pojato, tak všechny konzultace a společná prohlášení jsou na té úrovni, že je všichni vyslechnou, ale tím to skončí, protože nic dalšího se nestane.“
„Nedošlo ani k dohodě na 19. balíčku sankcí proti Rusku. Je velmi komplikované harmonizovat postoj jak Evropské unie, tak NATO,“ konstatoval Svoboda.
Měla by podle něj platit zásada, že jestli někdo naruší alianční prostor, akce má být jednoznačná. „Nemusí to být přímo sestřelení, ale alespoň varovné výstřely. Italské stíhačky donutily ruské stroje opustit vzdušný prostor Estonska. Ruské stíhačky se tam pohybovaly 12 minut. To musely přeletět Estonsko tam a zpátky. Je to relativně dlouhý časový úsek. Putin si znovu ověřil, že reakce byla pouze rétorická,“ míní někdejší ministr zahraničí.
Bez USA se nepohneme
Landovský hovořil také o rusko-běloruském cvičení. Zajímavé podle něj je, že mezi pozorovatelskými národy byli Maďaři, Američané a Turci.
„Cvičení mělo za úkol ukázat, že přestože Rusko je až po krk ve válce na Ukrajině, tak je schopné dát dohromady cvičení mimo bojiště. Aliance na to odpověděla vlastním cvičením, které mělo o pět tisíc vojáků více. Problém je, že Rusko uspořádá cvičení, Rusko stupňuje ofenzivu na Ukrajině, Rusko pošle své stíhačky do estonského vzdušného prostoru, pošle své drony nad Polsko. Rusko testuje, sleduje a počítá, kolik času alianci trvá poslat do vzduchu letadla, kolik času jednotlivým zemím aliance trvá se sejít. Pokud pošle vojenská letadla bez odpovídačů do cizího vzdušného prostoru, není asi pochyb o tom, jaká má být reakce,“ soudí Landovský.
Exministr Svoboda se vyjádřil k roli USA a prezidenta Donalda Trumpa. „USA jsou klíčová síla. Bez USA se nepohneme k míru na Ukrajině,“ řekl Svoboda. Bez USA by současná válka podle něj trvala hodně dlouho a stála by Evropu spoustu sil a mnoho tisíc mrtvých na frontě na Ukrajině.
autor: Naďa Borská